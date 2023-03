6 coisas que o Google Assistente (Android) faz melhor do que a Siri (iOS)

O Google Assistente e a Siri são dois assistentes virtuais disponíveis para Android e iPhone ( iOS ), que podem entender e responder a comandos de voz enviados para o celular. A principal diferença entre os dois, no entanto, está na capacidade que eles têm de compreender e endereçar ações complexas. Nesse caso, o assistente do Google se sai melhor do que o da Apple . Com a frequente polêmica de qual sistema operacional é melhor - ou seja, iOS ou Android - , comparações entre as duas inteligências artificiais são feitas com frequência. Nesse sentido, o TechTudo reuniu seis coisas que a Google Assistente faz melhor do que a Siri.

Para o comparativo, foram levados em consideração navegação, ligações, histórico e uso de apps. Vale dizer que, para algumas das ações da lista, os comandos são melhor respondidos quando o idioma escolhido é o inglês. Isso ocorre porque, na maioria das vezes, as novas funcionalidades e ferramentas são disponibilizadas nos Estados Unidos primeiro.

1. Funções de navegação

O Google Assistente fica na frente da Siri quando consideramos as funções de navegação disponíveis nas duas assistentes. É possível usar a assistente do Google para checar rotas, verificar informações sobre o tráfego, consultar preços de passagens e o tempo médio para ir de um local ao outro, por exemplo.

Você pode perguntar “Quanto tempo leva uma viagem do Rio de Janeiro para São Paulo?”, e o Google Assistente deverá retornar com resultados de tráfego e de rotas considerando diferentes meios de transporte disponíveis. Em contrapartida, a Siri fica atrás porque, em vez de informar dados coesos e elaborados por ela, costuma responder informações genéricas da web e nem sempre compreende bem os comandos - principalmente quando o idioma é português.

2. Ligações

O Google Assistente também fica na frente da Siri quando o assunto são os comandos para atender ou recusar ligações. Ao receber uma chamada no Android, é possível aceitar a ligação diretamente pelo viva voz, usando o comando "Atender", ou rejeitar a chamada, dizendo "Recusar".

No iPhone (iOS), no entanto, a Siri só possui um comando para ligações, capaz apenas de desligar uma chamada em curso - o que torna o seu uso mais limitado. Para usá-lo, ative a assistente dizendo "E aí, Siri" e, em seguida, peça: "Desligue a chamada".

3. Lembrar de coisas que você disse

Outro diferencial da assistente do Google em comparação com a Siri é que ele é capaz de lembrar de solicitações feitas anteriormente em uma mesma conversa, tornando a comunicação mais fluida. Por exemplo, ao perguntar sobre a previsão do tempo, você pode enviar o comando "Qual a previsão do tempo no Rio de Janeiro?" e, depois da resposta, continuar com outra pergunta como "E em São Paulo?", sem precisar enviar o comando completo.

Além disso, o Google Assistente também pode compreender e endereçar até três comandos de uma vez, enquanto a Siri só responde uma solicitação por vez.

4. Responder mensagens e escrever o que você fala

Tanto o Google Assistente quanto a Siri são capazes de enviar mensagens para contatos salvos na agenda do celular, mas os assistentes funcionam de forma diferente. Você pode solicitar: "Envie uma mensagem para [nome do contato]" e, em seguida, ditar o conteúdo da mensagem - dizendo "Oi, tudo bem com você?", por exemplo. Ambos os assistentes enviarão as mensagens para o contato solicitado, mas a principal diferença entre as duas está na integração com outros apps de mensagens, como o WhatsApp.

Enquanto a Siri responde bem a comandos para enviar mensagens de voz, localização em tempo real e fotos pelo Messages, app nativo de mensagens do iPhone, ela não consegue se comunicar com o WhatsApp para enviar as mesmas solicitações. Por outro lado, o Google Assistente consegue entender os comandos e enviá-los tanto pelo app de mensagens nativo da plataforma, quanto pelo WhatsApp

5. Usar a câmera

O Google Assistente também fica na frente quando o assunto são comandos de voz usados para controlar a câmera do dispositivo. Com o assistente do Google, é possível tirar fotos, gravar vídeos e programar timers de até 30 segundos para as capturas. Além disso, 3l3 também é capaz de alternar entre as câmeras e fazer uma foto no modo selfie ou com a lente ultra-angular, por exemplo - isto é, caso seu celular tenha mais de uma lente.

Em contrapartida, a Siri não consegue obedecer aos comandos para tirar fotos ou gravar vídeos. Até a publicação desta matéria e no idioma português, ela apenas abria a câmera do iPhone, sem concluir as capturas.

6. Mais opções de voz

Além de todos os recursos listados acima, o Google Assistente também se diferencia da Siri por oferecer mais opções de voz. Enquanto a assistente da Apple permite que o usuário escolha entre uma voz feminina e uma masculina, a Google Assistente oferece mais de dez opções diferentes, incluindo desde vozes suaves e delicadas até as mais graves. Além disso, a assistente virtual do Android também possui opções de comandos personalizados e sazonais, como aconteceu em 2022, durante a Copa do Mundo.

