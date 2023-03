Android TV vs Google TV: entenda diferenças entre sistemas de smart TV

Android TV e Google TV são dois sistemas operacionais desenvolvidos pelo Google para televisões smart. Lançada em 2014, a plataforma Android TV está presente na maioria das smart TVs do mercado e dá suporte aos principais serviços de streaming , como Netflix , Amazon Prime Video e HBO Max . Mais recente, o Google TV chegou em 2020 e é uma versão mais personalizável do sistema anterior. Com novos recursos exclusivos e até integração com o assistente inteligente Google Home , a nova plataforma é uma boa opção para quem busca uma experiência mais premium.

Desde o lançamento do Google TV, muitas dúvidas têm surgido entre quem comprar comprar uma smart TV para assistir a filmes e séries. Embora funcionem a partir de um mesmo sistema base, o Android OS, as duas plataformas diferem em alguns pontos importantes, como a interface e a disponibilidade. Confira o comparativo do TechTudo com os detalhes dos prós e contras de cada um dos sistemas operacionais e escolha qual é a melhor opção para você.

1 de 6 Google TV x Android TV: entenda as diferenças entre as plataformas — Foto: Reprodução/TCL Google TV x Android TV: entenda as diferenças entre as plataformas — Foto: Reprodução/TCL

Android TV e Google TV são a mesma coisa?

2 de 6 Android TV apresenta interface simples e apresenta suporte aos principais apps de streaming — Foto: Divulgação/Google Android TV apresenta interface simples e apresenta suporte aos principais apps de streaming — Foto: Divulgação/Google

Não, Android TV e Google TV não são a mesma coisa. Para começar, Android TV é o sistema operacional que vem embutido na maior parte das smart TVs e media centers vendidos no mercado. Na plataforma, o usuário pode baixar e acessar os principais apps de streaming disponíveis no Brasil, como Netflix, Globoplay, Amazon Prime Video e Twitch. Também é possível espelhar a tela de um smartphone na telona, por meio do recurso Google Cast, e utilizar comandos de voz através do Google Assistente.

Já o Google TV é um software lançado pela Google para atualizar o Android TV que roda em cima de seu sistema operacional. Portanto, todos os recursos da Android TV, assim como seus apps, também ficam disponíveis na Google TV. O que muda é a forma como a navegação pela tela é feita, além da presença de outros recursos extras exclusivos do novo sistema.

3 de 6 Google TV apresenta recomendações de conteúdo personalizadas de todos os apps para o usuário em uma só tela — Foto: Reprodução/Google Google TV apresenta recomendações de conteúdo personalizadas de todos os apps para o usuário em uma só tela — Foto: Reprodução/Google

Uma comparação possível entre a Google TV e a Android TV seria com os sistemas personalizados de alguns smartphones, como o One UI da Samsung ou o MIUI da Xiaomi. Ambos utilizam o mesmo sistema Android OS como base, porém sua interface e seus recursos apresentam algumas diferenças entre si e em relação a um sistema Android "puro".

Além disso, é importante não confundir a Google TV atual, que estreou em 2020, com o antigo sistema operacional Google TV, lançado em 2010 em parceria com a Intel e a Sony. Aquela Google TV também usava uma versão adaptada do Android voltada para televisores, porém a falta de apps nativos fez da plataforma um fracasso comercial. Até que, em 2014, a Google criou um novo sistema operacional aberto, gratuito e mais integrado à plataforma Android. Com isso, o nome Google TV foi aposentado e o Android TV passou a marcar presença nas principais smart TVs e media centers do mercado.

Quais são as vantagens do Google TV?

4 de 6 Google TV exibe canais com transmissão ao vivo — Foto: Divulgação/Google Google TV exibe canais com transmissão ao vivo — Foto: Divulgação/Google

A principal vantagem do Google TV está na sua interface. No Android TV, para encontrar o conteúdo a que deseja assistir ou sugestões baseadas em sua atividade, é preciso ir navegando de aplicativo em aplicativo. Já no Google TV, todo o conteúdo disponível fica integrado na página principal, o que torna mais fácil o processo de localização de seu filme ou série favoritos, por exemplo. Além disso, é possível visualizar as recomendações personalizadas dos mais diferentes serviços de streaming em uma só tela.

O Google TV permite, ainda, a criação de perfis individuais para cada membro da família usando uma única conta, como acontece em alguns apps de streaming. Dessa forma, o algoritmo consegue aprender com maior precisão quais são os gostos de cada pessoa que assiste à TV. Também é possível criar perfis para crianças com filtro de conteúdos — no Android TV, esta função precisa ser programada em cada um dos apps.

5 de 6 Com a Google TV, é possível criar vários perfis de usuários em uma mesma conta — Foto: Divulgação/Google Com a Google TV, é possível criar vários perfis de usuários em uma mesma conta — Foto: Divulgação/Google

Outra novidade é a aba "Ao Vivo", que permite navegar por plataformas com transmissão em tempo real, como Pluto.TV e YouTube, como se faz em uma TV tradicional. Também é possível criar uma lista de filmes e séries direto no sistema da Google TV, que reúne todo esse conteúdo, de diferentes streamings, em uma página de acesso rápido.

Por fim, o sistema ainda é integrado ao Google Home, o que permite controlar diversos dispositivos inteligentes conectados à rede Wi-Fi, como lâmpada, caixas de som e câmeras de segurança, usando apenas o controle remoto da TV.

Quais são as vantagens da Android TV?

O Android TV é um sistema mais simples, que foca menos nos conteúdos e mais nos apps em si, e, por isso, lembra um pouco a lógica de funcionamento dos smartphones. Portanto, pessoas que estão mais acostumadas com esse tipo de layout podem achar o sistema mais intuitivo do que a plataforma integrada do Google TV.

A grande vantagem do Android TV está na disponibilidade. Como é um sistema operacional lançado em 2014 e que tem recebido atualizações desde então, é mais fácil encontrá-lo em smart TVs mais baratas. Já o Google TV está disponível de forma integrada no Brasil apenas em alguns modelos da Philips e da TCL, além do dongle Chromecast com Google TV.

Devo comprar uma smart TV com Android TV ou Google TV?

6 de 6 Chromecast com Google TV transforma qualquer televisor em Google TV — Foto: Divulgação/Google Chromecast com Google TV transforma qualquer televisor em Google TV — Foto: Divulgação/Google

O Google TV traz diversas melhorias em comparação com a Android TV tradicional, como a possibilidade de criar perfis personalizados e integrar os conteúdos de diversos serviços de streaming na página inicial, o que facilita a navegação. Porém, por ser muito recente, o sistema ainda não está disponível em qualquer smart TV ou media center. Ao que tudo indica, a transição do Android TV para o Google TV ainda deverá levar algum tempo.

Muitos especulam também que o Android TV poderia receber futuramente uma atualização com recursos semelhantes aos do sistema mais novo. Isso não seria impossível, já que o Google TV nada mais é do que um programa que roda em cima do sistema operacional Android TV. Porém, a informação ainda não foi confirmada pela Google.