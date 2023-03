Fire TV Stick 4K vs Mi TV Stick: compare os modelos Amazon e Xiaomi

Lançados em 2021 e 2020, respectivamente, os aparelhos da Amazon e da Xiaomi são alguns dos mais recentes da categoria a chegar ao Brasil, e estão entre os media centers mais procurados. Para conhecer melhor os prós e contras de cada modelo, confira, nas linhas abaixo, o comparativo que o TechTudo preparou com todos os detalhes das fichas técnicas dos produtos.

Design

"Os media centers possuem design bem parecido. Eles adotam o formato "stick, que se parece com um grande pen drive, e se conectam diretamente na HDMI da TV, sem a necessidade de nenhum cabo. Assim, são mais discretos que dispositivos do tipo box, por exemplo. No tamanho, o dispositivo da Xiaomi possui ligeira vantagem, com apenas 9,24 cm de comprimento, contra 10,8 cm do media center da Amazon.

Apesar de se conectarem diretamente à TV, os dispositivos também utilizam alimentação via cabo USB. O Mi TV Stick pode ser alimentado diretamente pela entrada USB da televisão, o que facilita na hora de esconder o cabo e mantê-lo discreto. Já o Fire TV Stick 4K deve ser conectado à tomada convencional, de acordo com as instruções da fabricante, utilizando o adaptador de energia incluso. A Xiaomi também inclui um adaptador de energia, para uso em televisões que não possuem USB.

O Mi TV Stick, porém, não possui um cabo extensor de HDMI, diferente do Fire TV Stick 4K. O cabo é utilizado para melhorar a recepção de Wi-Fi ou para conectar melhor o dispositivo na televisão.

Especificações

Outra vantagem do Fire TV Stick 4K é a resolução de reprodução em 4K, enquanto o Mi TV Stick trabalha em Full HD. Porém, a diferença entre as resoluções só é notada em televisores compatíveis com a resolução 4K — caso contrário, o Fire TV Stick 4K irá reproduzir o conteúdo em 1080p ou 720p. O dispositivo da Amazon também possui compatibilidade com alguns recursos visuais que prometem melhorar a qualidade da imagem, como HDR, HDR10, HDR10+, HLG e Dolby Vision.

Apesar de não reproduzir em 4K, o modelo da Xiaomi tem um processador ligeiramente melhor, com quatro núcleos e clock de até 2 GHz. Já no Fire TV Stick 4K, o processador também conta com quatro núcleos, mas tem clock de apenas até 1,7 GHz. No entanto, o dispositivo da Amazon sai na frente em memória RAM, com 1,5 GB contra 1 GB do concorrente da Xiaomi. No armazenamento, ambos possuem 8 GB, espaço que é dividido entre o sistema operacional e os conteúdos. Para se conectar à internet, os dois modelos possuem compatibilidade com redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz.

Sistema, funcionalidades e conteúdo

Na parte de sistema, o Mi TV Stick roda o Android TV 9.0, desenvolvido pelo Google, que é um dos sistemas operacionais mais completos no quesito disponibilidade de aplicativos, até mesmo por compartilhar a mesma base do Android para celulares.

Já o Fire TV Stick 4K usa o Fire OS, desenvolvido pela própria Amazon. Apesar de ser baseado no Android, ele possui uma loja de aplicativos própria, mas que não tem a mesma diversidade de apps disponíveis na Google Play Store do Android TV. O HBO Max, por exemplo, não está disponível no dongle da Amazon, o que é uma grande desvantagem para os assinantes do serviço.

Além disso, o Mi TV Stick possui Chromecast embutido. Assim, é possível enviar conteúdos diretamente do celular para o dispositivo, sem necessariamente precisar do aplicativo instalado no media center. A mesma funcionalidade não está disponível no Fire TV Stick 4K.

Também há algumas diferenças entre as interfaces da página inicial dos dois dispositivos. De toda forma, os dois são bem intuitivos, mostram sugestões de conteúdo e a lista de apps instalados.

Controle remoto

Ambos controles possuem botões de liga/desliga, navegação, controles básicos (menu, voltar e tela inicial), volume e atalhos de aplicativos. O acessório do Fire Stick é um pouco mais completo, incluindo também controles de mídia (play/pause, avançar e retroceder), silenciar e dois atalhos de aplicativos a mais. Além disso, os botões de liga/desliga e volume podem ser configurados para controlar a televisão.

Outra função em comum é o controle por voz, que pode ser acionado por um botão. A diferença, porém, é na assistente disponível: no dispositivo da Amazon, o usuário tem a Alexa, enquanto o Google Assistente está presente no media center da Xiaomi.

Preço e disponibilidade

A faixa de preço dos aparelhos é bem parecida. O Mi TV Stick pode ser encontrado por R$ 389 na loja oficial da Xiaomi no Brasil, enquanto o Fire TV Stick 4K é vendido por R$ 449 no site oficial da Amazon, com possibilidade de desconto de 5% para pagamentos à vista.

É possível encontrar o Mi TV Stick mais barato na internet, mas é preciso ficar atento quanto à procedência do aparelho. Isso porque os dispositivos da Xiaomi podem ser alvo de contrabando, o que significa que muitos produtos são vendidos sem nota fiscal, garantia ou homologação da Anatel. Assim, para maior segurança do usuário, é importante optar por adquirir o dispositivo diretamente de um revendedor autorizado da marca no Brasil.

Fire TV Stick 4K vs Mi TV Stick Especificações Fire TV Stick 4K Mi TV Stick Lançamento no Brasil março de 2021 agosto de 2020 Preço atual R$ 499 R$ 389,99 Resolução máxima 4K (2160p) Full HD (1080p) Processador Quad-core 1,7 GHz Cortex-A53 Quad-core 2 GHz Armazenamento 8 GB 8 GB Memória RAM 1,5 GB 1 GB Sistema operacional Fire OS Android TV Dimensões 10,8 x 1,4 x 3 cm 9,2 x 1,5 x 3 cm Cor Preto Preto