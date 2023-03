Galaxy A03S vs Galaxy A04S: saiba o que muda entre os celulares Samsung

Os aparelhos trazem semelhanças em termos de tela (6,5 polegadas) e de bateria (5.000 mAh). Por outro lado, se diferenciam quando o assunto é câmera, visto que a nova geração ganha upgrade na lente principal.

2 de 7 Samsung Galaxy A03S chegou ao Brasil em agosto de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A03S chegou ao Brasil em agosto de 2021 — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

A tela praticamente se manteve igual entre as gerações da Samsung. Por isso, é possível encontrar nos dois modelos um painel LCD de 6,5 polegadas com resolução HD+ (720 x 1600 pixels). As especificações em questão devem contemplar um público não muito exigente com características de display, visto que a resolução é relativamente baixa, apesar de ser comum nos celulares básicos.

O Galaxy A04S, no entanto, chega com um upgrade relevante graças à taxa de atualização de 90 Hz, número maior do que os 60 Hz do antecessor. Na prática isso otimiza a transição de imagens que, ao ficar mais rápida, evita rastros deixados no visor durante a reprodução de filmes de ação ou de jogos.

Enquanto a ficha técnica repete a receita, o design investe em novidades, ao menos na traseira do telefone. O A03S conta com um módulo de câmera evidente, marcado por uma moldura preta e retangular que acomoda três lentes alinhadas em seu interior. O sucessor, por sua vez, aloca os sensores também na vertical, mas dessa vez elas ficam acomodadas diretamente na estrutura do celular e sem contornos, como na versão mais básica do topo de linha da Samsung, o Galaxy S23.

Sobre o acabamento, vale pontuar que nenhum dos telefones menciona proteção contra água e poeira. Quanto as cores, o smartphone mais novo vende versões em preto, branco e verde, enquanto o A03S disponibiliza tons em preto, azul e vermelho.

3 de 7 Galaxy A04S: tela de 6,5 polegadas e resolução em HD+ — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A04S: tela de 6,5 polegadas e resolução em HD+ — Foto: Divulgação/Samsung

Câmera da Samsung

A câmera é um dos aspectos de destaque no Galaxy A04S, visto que ele chega ao mercado com novidades que podem atrair os olhares de quem gosta de fazer bons registros. Para fins de comparação vale dizer que, antes, no Galaxy A03S, as câmeras entregavam as seguintes configurações:

Câmera principal: 13 MP (f/2.2)

Sensor de profundidade: 2 MP (f/2.4)

Câmera macro: 2 MP (f/2.4)

Câmera de frontal: 5 MP (f/2.2)

Agora, elas se organizam da seguinte forma no Galaxy A04S:

Câmera principal: 50 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade: 2 MP (f/2.4)

Câmera macro: 2 MP (f/2.4)

Câmera frontal: 5 MP (f/2.2)

Como é possível notar, a diferença significativa está na lente principal, que vai de 13 MP para 50 MP, o que deve elevar a qualidade da foto capturada pela câmera do Galaxy mais recente. Por outro lado, ambos seguem o mesmo padrão no sensor de profundidade e na câmera macro – que fazem, respectivamente, registro com fundo desfocado e cliques com riqueza de detalhes em imagens bem próximas.

Quanto aos recursos, os dois modelos contam com zoom digital de até 10x e gravam vídeos com resolução em Full HD+ a 30 fps.

4 de 7 Câmera tripla do A04S tem lentes de até 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Câmera tripla do A04S tem lentes de até 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Desempenho e armazenamento

Além da câmera, outro aspecto que ajuda a demarcar diferenças entre as gerações é o desempenho. Isso porque, enquanto o Galaxy A03S usa o processador Helio P35, da MediaTek, o sucessor investe em um Exynos 850, de fabricação própria. Ambos são octa-core, mas o primeiro opera com velocidades de até 2,35 GHz, enquanto o segundo alcança 2,0 GHz.

Apesar de o componente mais antigo apresentar maior velocidade no processamento, ambos devem garantir um desempenho satisfatório na execução de tarefas básicas e no acesso a ferramentas do cotidiano.

Nos dois casos, a Samsung garante versões de até 4 GB de memória RAM para executar programas e trabalhar em conjunto com os chipsets de cada celular. No armazenamento, o modelo mais recente traz opções com 32 GB, 64 GB e 128 GB, enquanto o irmão mais velho disponibiliza versões com 32 GB e 64 GB. A possibilidade de expansão via cartão microSD segue os mesmos moldes nas duas gerações.

Bateria dos celulares

A bateria é um aspecto que o Galaxy A03S e o Galaxy A04S trazem em comum, já que eles garantem capacidade de 5.000 mAh. A quantidade deve ser suficiente para garantir até dois dias longe das tomadas, a depender do uso. Segundo a Samsung, o modelo recém-lançado consegue entregar até 21 horas de uso ininterrupto da internet, quando conectado ao 4G. Ele também oferece 90 horas de reprodução de áudio.

O carregamento também é igual nos dois telefones, ou seja, eles garantem reposição da bateria com suporte a um adaptador com 15 W de potência. Vale dizer que o carregador acompanha os celulares na caixa e dispõe de formato USB-C tanto no modelo mais velho, quanto no mais novo.

5 de 7 Bateria do Galaxy A04S e do A03S tem 5.000 mAh de capacidade — Foto: Divulgação/Samsung Bateria do Galaxy A04S e do A03S tem 5.000 mAh de capacidade — Foto: Divulgação/Samsung

Versão do Android

A versão do sistema que acompanha as configurações de fábrica do Galaxy A03S é o Android 11. Já no A04S, naturalmente, o software chega mais atualizado e roda o Android 13. Apesar da diferença entre os aparelhos, o modelo de 2021 já está apto a rodar a verão mais recente. No entanto, não poderá alcançar o celular mais novo em termos de updates, visto que já “gastou” duas renovações de sistema.

Apesar de o A04S apresentar vantagens neste quesito, a política de atualização da Samsung tem trabalhado para prolongar a vida dos dispositivos em termos de atualizações. Além dos quatro updates de sistema lançados a partir de 2022, a fabricante busca dar suporte a alguns aparelhos por até cinco anos por meio dos pacotes de segurança.

6 de 7 Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Recursos adicionais

Os celulares apresentam algumas distinções, principalmente em termos de conectividade, já que somente o recém-anunciado A04S traz Wi-Fi dual-band para operar nas redes de 2,4 e 5 GHz. O A03S conta apenas com suporte a 2,4 GHz. Já o Bluetooth é oferecido na versão 5.0 nos dois telefones.

Em termos de telefonia, tanto o A03S quanto o A04S ficam devendo a rede 5G, pois eles trabalham com a tecnologia antecessora, a rede LTE. Por outro lado, eles reservam um slot capaz de alocar dois chips simultaneamente, além do cartão microSD.

A estrutura deles investe em entrada P2 para fones de ouvido e dispõe de um sensor de impressão digital na lateral do dispositivo. A ficha técnica dos modelos também dispensa proteção contra água e poeira.

7 de 7 O Galaxy A03S conta com um sensor de impressões digitais no botão — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy A03S conta com um sensor de impressões digitais no botão — Foto: Divulgação/Samsung

Preços

O Galaxy A03S foi anunciado em 2021 pelo preço sugerido de R$ 1.499. Dois anos após o lançamento, pode ser encontrado por R$ 847 no varejo online – um desconto de R$ 650. O Galaxy A04S por sua vez, desembarcou no país em 2023 pelo valor inicial de R$ 1.299, mas aparece por R$ 919 na Amazon, ou seja, ficou R$ 380 mais barato.

Gostou dos produtos? Compre aqui BÁSICO Galaxy A03S 64 GB — Preto Review completa R$ 847 Ir à loja android 13 Galaxy A04S 64 GB — Preto Review completa R$ 919 Ir à loja

Galaxy A03S vs Galaxy A04S Especificações Galaxy A03S Galaxy A04S Lançamento agosto de 2021 março de 2023 Preço de lançamento R$ 1.499 R$ 1.299 Preço atual R$ 847 R$ 919 Tela 6,5 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1600 x 720 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Helio P35 (MediaTek) Exynos 850 Memória RAM 2 GB, 3 GB ou 4 GB 3 GB ou 4 GB Armazenamento 32 GB ou 64 GB 32 GB, 64 GB ou 128 GB Cartão de memória microSD de até 1 TB microSD de até 1 TB Câmera traseira principal de 13 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP principal de 50 MP, macro de 2 MP e sensor de produndidade de 2 MP Câmera frontal 5 MP 5 MP Sistema operacional Android 11 Android 13 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 164,2 x 75,9 x 9,1 mm; 196 gramas 164,7 x 76,7 x 9,1 mm; 195 gramas

Com informações de Samsung (1/2)