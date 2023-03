Google x Bing: qual é o melhor buscador para celular? Veja comparativo

Os buscadores Google e Bing são muito utilizados por usuários de Android e iPhone ( iOS ) na hora de obter informações rapidamente pelo celular, mas, apesar dessa semelhança, os dois têm algumas diferenças. Enquanto o segundo ganhou mais popularidade recentemente, com a incorporação do ChatGPT , o primeiro já está há anos consagrado no mercado e é o buscador padrão dos navegadores de ambos os sistemas operacionais. As duas opções contam com ferramentas similares, como busca via imagem, traduções automáticas, widgets e mais. Nas próximas linhas, veja o comparativo entre os apps do Google e do Bing e saiba qual é o buscador ideal para você.

1 de 7 Google ou Bing: qual é o melhor buscador para celular? Veja comparativo — Foto: Divulgação/Getty Images Google ou Bing: qual é o melhor buscador para celular? Veja comparativo — Foto: Divulgação/Getty Images

1. Busca por imagem

O aplicativo do Google permite buscar por imagens diretamente no campo de pesquisas, usando tecnologia do Google Lens. Você pode fazer a busca utilizando o aplicativo ou pelo widget, bastando selecionar o ícone de câmera. É possível tirar uma foto na hora ou utilizar alguma imagem da galeria do seu celular. O recurso é útil para, por exemplo, encontrar um objeto que você queira comprar ou ainda descobrir quaisquer informações sobre uma pessoa, produto, animal e mais. Ele usa inteligência artificial (IA) para analisar os elementos da foto - seja de textos ou partes dela - e apresentar resultados que pertençam ao banco de dados do Google.

Já o aplicativo do Bing fornece aos seus usuários um mecanismo de pesquisa de imagens semelhante ao do Google, com fotos relacionadas e outros filtros, como o de GIFs, qualidade das imagens em HD, entre outras funções. O buscador da Microsoft também permite pesquisar usando uma imagem, que pode estar salva no dispositivo ou ser capturada com a câmera. Uma diferença é que o Bing oferece a opção de alternar entre a câmera principal e a frontal - o que não ocorre com o recurso de pesquisa no Google Lens. Depois de realizar a busca, o Bing fornece informações relacionadas à imagem e links com conteúdo de compra de objetos semelhantes - de forma similar ao que acontece no Google.

2 de 7 Busca por imagens nos aplicativos dos navegadores Bing e Google, respectivamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza Busca por imagens nos aplicativos dos navegadores Bing e Google, respectivamente — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Nos testes feitos pelo TechTudo, a ferramenta do Google forneceu uma amplitude maior de resultados relevantes com a mesma foto utilizada para testes nos dois navegadores. Além disso, a busca por imagens pode ser usada em conjunto com a função de Multisearch, o que torna a sua usabilidade mais dinâmica. Por isso, neste tópico, quem levou a melhor foi o Google.

2. Busca por voz

A busca por voz no aplicativo do Google pode ser feita de forma simples, pelo ícone de microfone localizado na tela inicial. Basta tocar sobre o ícone e, então, começar a falar. O navegador, em seguida, informará os resultados mais relevantes da pesquisa. Vale lembrar que o Google permite pesquisas por voz murmurando ritmos pelo mesmo ícone de microfone. O recurso também facilita a busca por músicas e trechos de filmes, identificando canções inclusive somente pelo instrumental.

O mecanismo de busca por voz é semelhante no Bing, que também possui a ferramenta a partir de um ícone de microfone. Contudo, só pode usar o recurso quem tiver conta na nova atualização do navegador, que é integrada à inteligência artificial do ChatGPT. Após falar o que precisar ser buscado, a IA do Bing oferece uma resposta contextualizada, com explicações em textos e mais.

3 de 7 Busca por voz nos aplicativos dos navegadores Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza Busca por voz nos aplicativos dos navegadores Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Neste critério, o TechTudo avalia que há um empate. Isso porque, embora o ChatGPT dê novos "poderes" ao Bing, a busca por áudio no Google tem funções interessantes também - como a própria pesquisa por murmúrios e músicas.

3. Busca por vídeo

A pesquisa de vídeos no Google pode ser feita selecionando o campo “Vídeos” no buscador. Ao clicar em "Ferramentas de pequisa", o recurso conta com opções de filtros, como tempo de duração, datas, qualidade do vídeo, presença de legendas, e a seleção da fonte da localização do arquivo, a exemplo do YouTube.

O Bing possui uma busca de vídeo parecida com a disponível no Google. O buscador da Microsoft também possui filtros dentro desse mesmo campo, como a alternativa de busca de vídeos mais recentes, com qualidade de imagem em HD, com a duração maior do que 20 minutos, entre outras possibilidades. Por outro lado, existe uma diferença relevante entre o número de vídeos encontrados após a pesquisa no navegador do Google em relação ao Bing - que, neste quesito, fica atrás.

4 de 7 Busca por vídeos nos aplicativos do Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza Busca por vídeos nos aplicativos do Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza

4. Traduções automáticas

Ao abrir um site, as traduções de textos no aplicativo do Google ocorrem de maneira automática. Caso isso não ocorra, o usuário pode selecionar, manualmente, uma opção para que todo o conteúdo textual do site seja traduzido para a língua nativa do usuário, a depender da localização do celular. Há diversos idiomas que também podem ser escolhidos na ação.

Já no Bing, a tradução de textos não está disponível diretamente na tela de busca, e sim na opção “Aplicativos”, localizada no canto inferior direito da tela. Após selecioná-la, é preciso clicar no campo “Tradutor”. Com isso, é necessário que o texto seja digitado ou copiado para a área de tradução. Nesse sentido, a ferramenta do Google pode ser mais atrativa aos usuários pela maior praticidade.

5 de 7 Aplicativos do Google e Bing fornecem serviço de tradução automática — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativos do Google e Bing fornecem serviço de tradução automática — Foto: Reprodução/Gisele Souza

5. Serviços de compras

O serviço de compras do Google pode ser encontrado facilmente após efetuar uma pesquisa e selecionar a aba “Shopping”. Depois de escolher o serviço, diversos filtros são apresentados para poder classificar o objeto procurado, como os produtos em promoção, as marcas mais relevantes, tamanho, preço, frete grátis e melhores avaliados, por exemplo.

No Bing, a busca pelo serviço de compras é rápida. Após digitar o item a ser comprado, o usuário tem à sua disposição opções relacionadas, sugestões, e alguns filtros para refinar a pesquisa, como marcas, preço e vendedor. Embora os dois navegadores sejam semelhantes neste procedimento de busca, o Google fornece maior quantidade de filtros no momento de adquirir um item - mas, como são recursos similares, o TechTudo analisa como empate.

6 de 7 Aplicativos do Bing e Google fornecem serviço de compras — Foto: Reprodução/Gisele Souza Aplicativos do Bing e Google fornecem serviço de compras — Foto: Reprodução/Gisele Souza

6. Chatbots

O Google abriu para testes o Bard, sua inteligência artificial que promete apresentar uma série de recursos aos usuários do buscador. Existe uma alta expectativa em relação à ferramenta, pois ela terá acesso ao banco de dados do Google e poderá funcionar também com outros produtos da empresa. Com ela, será possível realizar pelo buscador, por exemplo, roteiros de viagens inteiros, além de sugestões de listas e composições de desenhos. Porém, por enquanto, o Bard ainda não tem previsão de lançamento.

Por outro lado, o Bing já conta com um chatbot do ChatGPT da OpenAI. Segundo a Microsoft, a inteligência artificial presente no buscador é “customizada especificamente para pesquisas”. Com isso, é possível receber respostas diretas sobre os seus temas de buscas, e as fontes utilizadas pelo chatbot são liberadas ao final da mensagem. Na última semana, o Bing também ganhou um gerador de imagens baseado na IA. Por isso, pelo menos por enquanto, neste requisito o buscador da Microsoft leva a melhor.

7 de 7 A tecnologia de inteligência artificial agiliza os processos de busca nos apps Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza A tecnologia de inteligência artificial agiliza os processos de busca nos apps Google e Bing — Foto: Reprodução/Gisele Souza

