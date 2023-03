Moto G72 vs Moto G73: o que muda nos celulares da Motorola

O Moto G73 foi lançado no Brasil em março de 2023 com a missão de substituir o Moto G72 . O celular Motorola manteve muitos recursos que agradavam no aparelho mais velho, como a bateria potente e recursos de tela. Além disso, houve um avanço no processador, que entrega melhor desempenho em jogos e atividades avançadas. Em contrapartida, o Moto G72, lançado em 2022, ainda apresenta uma câmera melhor, de 108 megapixels.

O preço dos celulares é similar: enquanto o Moto G73 é vendido pela Motorola por R$ 1.799, o Moto G72 é encontrado na Amazon também na faixa dos R$ 1.799. O primeiro é comercializado nas cores cinza e branco. Já o Moto G72 é vendido nas cores azul e cinza. Confira o comparativo dos smartphones nas linhas a seguir.

1 de 7 Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Tela e design

A construção dos dois smartphones da Motorola é semelhante. Ambos possuem o formato de barra, são construídos em plástico e têm o módulo de câmera retangular localizado em uma moldura no canto superior direito do aparelho. Mas o Moto G73 é mais pesado: são 181 gramas contra 166 do Moto G72, o que pode fazer a diferença no bolso.

2 de 7 Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

A tecnologia das telas são diferentes: enquanto o filho mais novo da Motorola conta com um display em LCD, o mais velho traz uma tela OLED, considerada superior. No entanto, as duas possuem taxa de atualização de 120 Hz, o que é um diferencial que melhora a exibição de filmes e de jogos mais frenéticos, pois mostra a ação de forma fluida e sem vultos ou borrões. A resolução dessas telas é idêntica: Full HD+ com 2.400 x 1.080 pixels. A Motorola não cita qualquer proteção no estilo do Gorilla Glass nos smartphones.

O sensor biométrico está localizado em pontos diferentes dos smartphones. Enquanto ele fica sob a tela do Moto G72, está localizado sob o botão de energia do Moto G73.

3 de 7 Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola Motorola Moto G73 — Foto: Divulgação/Motorola

Câmera

Um dos focos principais dos celulares da Motorola é a câmera. O Moto G72 é capaz de tirar fotos de nada menos que 108 megapixels. Além disso, câmera principal é do tipo wide, ótima para fotos com ângulo ampliado. Essas duas características, associadas ao HDR, devem proporcionar fotos em boa qualidade.

4 de 7 O sensor principal do Moto G72 tem 108 megapixels — Foto: Divulgação/Motorola O sensor principal do Moto G72 tem 108 megapixels — Foto: Divulgação/Motorola

Há também no aparelho um recurso de captura de vídeos em tela dividida, ao utilizar a câmera principal e a câmera de selfies ao mesmo tempo.

O Motorola Moto G72 tem a seguinte organização de câmeras:

Principal de 108 MP (f/1,7)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Macro de 2 MP (f/2,4)

Frontal de 16 MP (f/2,5)

A câmera do Moto G73 perdeu alguns megapixels em relação à geração anterior, mas ainda apresenta um sensor robusto com seus 50 MP. Além disso, o número de câmeras também encolheu de três para duas. São 50 megapixels no sensor principal, que conta com a tecnologia Ultra Pixel, que segundo a Motorola, capta mais luminosidade e deixa as fotos mais nítidas. Vale destacar que as câmeras de ambos os aparelhos contam com recurso HDR e podem filmar em resolução Full HD a 30 e 60 quadros por segundo.

O módulo de câmeras do Moto G73 perdeu uma câmera, e conta com apenas dois sensores na traseira. Eles estão organizados dessa forma:

Principal de 50 MP (f/1,8)

Ultra wide de 8 MP (f/2,2)

Frontal de 16 MP (f/2,4)

Desempenho e armazenamento

Um dos diferenciais do Moto G73 é o 5G — Foto: Divulgação/Motorola

Tal qual em outros aparelhos da Motorola, os smartphones contam com processadores da MediaTek: o Moto G72 traz o MediaTek Helio G99, enquanto o Moto G73 tem o Mediatek Dimensity 930 – ambos operando a até 2,2 GHz de velocidade.

Sites especializados demonstraram que o Dimensity 930 apresenta performance superior nos principais testes, que deve se refletir também em desempenho superior do Moto G73 em jogos e atividades que exijam mais do smartphone.

O Moto G73 tem 128 GB de armazenamento interno. O Moto G72 também oferece este espaço e possui uma segunda versão com 256 GB. Ambos contam com a possibilidade de expansão da memória em até 1 TB com o uso de cartões microSD. Os dois têm 8 GB de memória RAM, mas o G72 também tem outra opção com 6 GB.

Bateria

O Moto G73 possui uma bateria de 5.000 mAh, mesmo valor presente no Moto G72 — Foto: Reprodução/Motorola

Ambos os aparelhos da Motorola tem baterias de 5.000 mAh. Esse valor deve ser o suficiente para manter os aparelhos por até dois dias sem recargas. É possível utilizar carregadores rápidos de 30 W e 33 W nos dois celulares. E no caso da Motorola, diferente de marcas como Samsung e Apple, o carregador compatível já está presente na embalagem.

Versão do Android

5 de 7 Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O Moto G73 já conta com o Android 13 de fábrica. Entre os pontos fortes dessa versão do sistema, estão o novo leitor de QR Code, o acesso rápido a ajustes de privacidade e segurança e um maior controle sobre as notificações de aplicativos. Apesar do Moto G72 vir equipado com o Android 12, a Motorola já liberou uma atualização para a versão mais recente do sistema da Google. A Motorola costuma lançar periodicamente pacotes de segurança para seus smartphones.

Recursos adicionais

Evolução natural do Moto G72, o G73 conta com recursos mais avançados. Ambos podem se conectar a redes Wi-Fi de 2,4 e de 5 GHz, mas apenas o G73 possui 5G, o que se configura em melhor velocidade de conexão em qualquer lugar, uma vez que o 5G já chegou em território nacional.

6 de 7 Tanto o Moto G72 quanto o Moto G73 tm suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola Tanto o Moto G72 quanto o Moto G73 tm suporte NFC para fazer pagamentos por aproximação — Foto: Divulgação/Motorola

Ambos tem conexão NFC, para pagamentos por aproximação, mas o Bluetooth do Moto G73 é melhor: o aparelho oferece conexão Bluetooth 5.3 enquanto o G72 conta com conexão "apenas" de 5.1. Na prática, porém, essa diferença não deve ser notada. Os celulares também contam com o recurso USB On-The-Go, para conexão de pen-drives e acessórios.

A Motorola também implementou recursos de segurança por meio do Moto Secure, para gerenciamento de permissões de aplicativos e de acesso a dados do usuário, e do ThinkShield, que atua contra ameaças como malware e phishing.

Preços da Motorola

O Moto G72 foi lançado em outubro de 2022 na Índia. Hoje, é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.799 na versão com 6 GB de memória RAM. Já o Moto G73 foi lançado oficialmente no Brasil no início de março pelo valor de R$ 1.999, mas já é encontrado por valores mais em conta, na faixa dos R$ 1.799.

7 de 7 Motorola Moto G72 — Foto: Reprodução/GSM Arena Motorola Moto G72 — Foto: Reprodução/GSM Arena

Na contramão das grandes marcas, a Motorola vende os smartphones com o kit completo: estão inclusos na caixa o Cabo USB-C, o carregador Turbo Power, a ferramenta de remoção do chip, manuais e capa protetora.

Confira as especificações técnicas do Moto G72 e do Moto G73 na tabela abaixo

Motorola Moto G72 vs Motorola Moto G73 Especificações Moto G72 Moto G73 Data de lançamento abril de 2022 março de 2023 Preço de lançamento Rs 18.999,00 (rupias) R$ 1.999 Preço atual R$ 1.799 R$ 1.799 Tela 6,6 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Full HD+ (1080 x 2400 pixels) Painel de tela P-OLED, 120Hz IPS LCD, 120Hz Processador Mediatek Helio G99, com oito núcleos de até 2,2 GHz Mediatek Dimensity 930, com oito núcleos de até 2.2 GHz Memória RAM 6 GB ou 8 GB 8 GB Armazenamento 128 GB 128 GB ou 256 GB Cartão de memória sim, microSD de até 1 TB sim, microSD de até 1 TB Câmera principal Tripla, de 108, 8 e 2 MP Dupla, de 50 e 8 MP Câmera frontal (selfie) 16 MP 16 MP Sistema operacional Android 12 com atualização para o 13 Android 13 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Telefonia Dual SIM Dual SIM Dimensões e peso 160,5 x 74,4 x 7,9 mm; 166 gramas 161,4 x 73,8 x 8,3 mm; 181 gramas Cores Cinza azul Azul e branco

Com informações de Motorola (1/2) e Nano Review

🎥 Veja como funciona o NFC do celular no vídeo abaixo

O que é NFC no celular? Veja como funciona e para que serve a tecnologia.