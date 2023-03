RTX 4080 vs RX 7900 XTX: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

Seja para realidade virtual, streaming, jogos com Ray Tracing, edição de vídeo ou seja lá qual for a aplicação que demande mais desempenho de GPU, sem dúvida RTX 4080 e RX 7900 XTX podem ser a escolha certa para entusiastas. Abaixo, o TechTudo apresenta um comparativo das especificações das placas de vídeo para te ajudar a decidir em qual vale a pena investir.

1 de 4 Nvidia GeForce RTX 4080 é um dos modelos mais avançados da família RTX — Foto: Divulgação/Nvidia Nvidia GeForce RTX 4080 é um dos modelos mais avançados da família RTX — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

Os modelos do comparativo são dois dos mais avançados do mercado, o que faz com que ambas contem com especificações de ponta. O clock de GPU das placas é parecido, ficando entre 2.300 e 2.500 MHz. Já no quesito memória, a placa da AMD leva vantagem, contando com 24 GB no padrão GDDR6 contra apenas 16 GB GDDR6X na RTX 4080. Vale destacar que a tecnologia dos módulos de memória da placa da Nvidia tende a fazer com que eles sejam mais eficientes.

Com arquiteturas modernas, as duas placas também oferecem suporte ao Ray Tracing, recurso que exige que a GPU tenha um hardware dedicado para habilitar o recurso com mais eficiência. Para as saídas de vídeo, além das comuns conexões HDMI e DisplayPort, apenas a placa da AMD, de acordo com a fabricante, oferece ainda conectividade USB-C.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a placa da Nvidia leva uma pequena vantagem quando tem sua performance comparada à placa da AMD. Os testes apontaram que, tanto em jogos quanto em softwares que avaliam o desempenho das placas e atribuem uma nota, a RTX 4080 teve em média 12% mais desempenho que a RX 7900 XTX.

Em jogos, tanto em 1440p quanto em 4K, as GPUs conseguem manter um nível de quadros muito alto, Em alguns títulos, como F1 22, a placa que ofereceu mais desempenho foi a RX 7900 XTX, de acordo com os testes.

2 de 4 AMD Radeon RX 7900 XTX oferece 24 GB de memória no padrão GDDR6 — Foto: Divulgação/AMD AMD Radeon RX 7900 XTX oferece 24 GB de memória no padrão GDDR6 — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

O TDP das placas é parecido, ficando em média em 330 W, o que faz com que possamos esperar um consumo similar entre os modelos. No entanto, a GPU da AMD exige uma fonte de alimentação de ao menos 800 W, enquanto a placa da Nvidia pode ser utilizada em um sistema que possua uma PSU de ao menos 750 W.

Porém, mesmo exigindo uma fonte com ao menos 50 W a mais do que a concorrente, a RX 7900 XTX utiliza como solução de energia complementar dois conectores de oito pinos, que são comuns de se encontrar em fontes modernas de qualidade. Já a placa da Nvidia, que é comercializada com um adaptador, requer três conectores de oito pinos ou um conector proprietário de 450 W que vem diretamente da fonte, o que também requer uma fonte moderna e de alta qualidade.

Recursos

Os dois modelos oferecem basicamente tudo que os usuários mais exigentes procuram em uma GPU moderna, como suporte a Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos e apps compatíveis. Também há compatibilidade com o DLSS para placa da Nvidia e FSR na GPU da AMD, funcionalidades que prometem aprimorar o desempenho das placas realizando uma espécie de upscaling nos quadros. As GPUs também estão prontas para executar softwares e jogos em VR.

A GPU da Nvidia também é uma solução interessante para streamers, sendo um dos modelos compatíveis com o Nvidia Broadcast, além de ter compatibilidade com o Nvidia Reflex, que utiliza diversas soluções de software e drivers para reduzir muito a latência em jogos. A placa de vídeo da AMD traz, além do FidelityFX Super Resolution (FSR), suporte ao AMD Radeon Image Sharpening, que aprimora a qualidade visual de maneira inteligente, além de recurso anti-lag e AMD Smart Access Memory, que promete acelerar a leitura de dados, otimizando o desempenho da placa.

3 de 4 RTX 4080 deve entregar mais performance do que a 3090 Ti — Foto: Reprodução/TestingGames RTX 4080 deve entregar mais performance do que a 3090 Ti — Foto: Reprodução/TestingGames

Preço e disponibilidade

Atualmente, a RTX 4080 conta com uma maior disponibilidade no mercado brasileiro, podendo ser encontrada em diversos varejistas online por valores a partir de R$ 8.999, com opções de diversas fabricantes parceiras da Nvidia.

A RX 7900 XTX já não conta com uma oferta tão grande no Brasil, sendo mais comum encontrar a RX 7900 XT, que oferece menos VRAM. Nas poucas ofertas disponíveis da RX 7900 XTX, a placa aparece por valores a partir de R$ 9.790.

Custo-benefício

Considerando principalmente o custo menor e maior oferta no mercado nacional, a RTX 4080 parece ser a opção mais interessante para o público brasileiro, uma vez que entrega basicamente tudo o que a concorrente promete, tendo um custo menor.

A RX 7900 XTX acaba sendo uma opção apenas para quem não abre mão de um volume maior de VRAM, já que a placa é um dos poucos modelos disponíveis no mercado que oferece 24 GB. De qualquer forma, para ter esta quantidade a mais de memória será preciso considerar investir muito mais, o que pode não refletir um ganho substancial em desempenho em relação à placa da Nvidia.

4 de 4 RX 7900 XTX requer bastante energia com fonte recomendada de 800W — Foto: Divulgação/AMD RX 7900 XTX requer bastante energia com fonte recomendada de 800W — Foto: Divulgação/AMD

Ficha Técnica RTX 4080 e RX 7900 XTX

RTX 4080 vs RX 7900 XTX Especificações RTX 4080 AMD RX 7900 XTX Lançamento novembro de 2022 dezembro de 2022 Preço atual a partir de R$ 8.999 a partir de R$ 9.790 Clock base/boost 2.210 / 2.510 MHz 2.300 / 2.500 MHz Memória 16 GB GDDR6X 24 GB GDDR6 Interface de memória 256 bits 384-bit Ray-Tracing sim sim Suporte a realidade virtual sim sim Conexões HDMI / DisplayPort DisplayPort 2.1 / HDMI 2.1 / USB-C Energia da placa 320 W 355 W Fonte recomendada 750 W 800 W Conector de energia complementar três conectores PCIe de oito pinos ou cabo PCie Gen 5 dois conectores de oito pinos