RX 6400 vs GTX 1050 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Mesmo já tendo um certo tempo de mercado, a placa da Nvidia ainda apresenta vantagens competitivas em relação a outros modelos e pode ser uma boa opção de entrada. A seguir, confira o comparativo que o TechTudo preparou com as fichas da RX 6400 e da GTX 1050 Ti, para te ajudar a decidir em qual dos modelos vale a pena investir em 2023.

Especificações

Por serem modelos de entrada, as placas não contam com especificações tão avançadas. No hardware, as diferenças entre os modelos são acentuados. A mais antiga, da Nvidia, utiliza uma tecnologia de RAM antiga e apresenta um clock mais baixo em comparação com a RX 6400.

Enquanto a RX 6400 entrega clocks de até 2.321 MHz em modo boost, a GTX 1050 Ti oferece apenas 1.392 MHz. Para as memórias, ambas as placas contam com 4 GB, mas a GPU da AMD utiliza o módulos GDDR6, que é um padrão mais moderno, já a GTX 1050 Ti ainda traz módulos GDDR5, que tendem a oferecer menos desempenho.

Quanto à largura de banda, a Nvidia leva vantagem, oferecendo 128 bits contra apenas 64 bits da placa da AMD, o que pode compensar um pouco a defasagem dos módulos da GTX 1050 Ti.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RX 6400 tende a entregar cerca de 16% mais performance que a GTX 1050 Ti, o que pode ser verificado tanto em jogos quanto em aplicações que avaliam o desempenho das placas e atribuem uma nota.

Os testes apontam ainda que em Full HD, a performance em jogos de ambas as placas fica bem comprometida em títulos modernos, o que sinaliza que os modelos poderão encarar jogos modernos apenas na resolução HD com uma performance adequada.

Consumo

Como soluções de entrada, AMD RX 6400 e Nvidia GTX 1050 Ti tendem a ter um consumo baixo, o que fica evidente quando observamos que ambos os modelos conseguem obter toda energia necessária apenas pelo slot PCIe.

O requerimento de fonte também é bem baixo, com 300 W para placa da Nvidia e apenas 350 W para a placa da AMD. Considerando o clock boost maior e TDP menor, de maneira geral a AMD RX 6400 tende a ser a GPU mais eficiente do comparativo.

Recursos

Nos recursos, a placa da AMD leva ampla vantagem, sendo um modelo compatível com Ray Tracing — recurso que aprimora a iluminação em jogos e softwares compatíveis — além de suporte à realidade virtual e ao FSR, que de maneira automática aprimora o desempenho das placas para entregar mais FPS.

Já a GTX 1050 Ti é uma placa simples, que entrega suporte apenas às APIs mais recentes e, compara a outros modelos de placa de entrada, apresenta um volume de RAM mais elevado. No entanto, a placa da Nvidia não oferece suporte a Ray Tracing nem ao DLSS, equivalente ao FSR presente na placa da AMD.

Preço e disponibilidade

Por ser um lançamento recente, a RX 6400 conta com uma disponibilidade maior para o mercado brasileiro, aparecendo no varejo online por valores a partir de R$ 1.534 — preço interessante para uma placa com suporte a Ray Tracing.

A GTX 1050 Ti, que já foi sinônimo de custo-benefício no mercado nacional, agora aparece por valores a partir de R$ 1.205, o que não é tão ideal se levado em conta que se trata de uma placa de entrada lançada em 2016.

Custo-benefício

Considerando os recursos, disponibilidade e até vida útil, atualmente a placa RX 6400 parece ser a opção mais adequada do comparativo. Além de oferecer mais performance, a placa da AMD conta com recursos que não estão presentes na placa da Nvidia.

A GTX 1050 Ti já foi uma ótima solução de entrada, mas, atualmente, a placa parece não ser a melhor opção, visto que ainda utiliza módulos de VRAM GDDR5 e não conta com suporte a recursos modernos como Ray Tracing.

Ficha técnica AMD RX 6400 e Nvidia GTX 1050 Ti Especificações RX 6400 GTX 1050 Ti Lançamento janeiro de 2022 outubro de 2016 Preço atual a partir de R$ 1.534 a partir de R$ 1.205 Clock base/boost 2.039/2.321 MHz 1.290/1.392 MHz Memória 4 GB GDDR6 4 GB GDDR5 Interface de memoria 64 bits 128 bits Ray-Tracing Sim Não Suporte a realidade virtual Sim Não Conexões DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 DisplayPort 1.4, HDMI 2.0, DVI-DL Energia da placa 53W 75W Fonte recomendada 350W 300W