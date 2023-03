RX 6500 XT vs RTX 3050: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Apesar do lançamento em um intervalo aproximado e até mesmo de fazerem parte de um mesmo segmento, as GPUs podem ter diferenças notáveis na performance, de acordo com testes de sites especializados. Para te ajudar a entender qual das placas tende a levar a melhor, abaixo o TechTudo apresenta um comparativo de ficha técnica e detalha mais do que cada uma delas pode oferecer.

Os dois modelos oferecem 8 GB de memória do padrão GDDR6, que ainda é um dos mais modernos. No entantooo, enquanto a RX 6500 XT tem interface de largura de banda de 64 bits (como outras placas de vídeo de entrada), a RTX 3050 possui interface de 128 bits, o que pode fazer com que os módulos de RAM da placa da Nvidia acabem sendo mais eficientes. Além de um TDP parecido, as placas de AMD e Nvidia também oferecem as mesmas soluções de saída de vídeo: HDMI e DisplayPort.