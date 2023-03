RX 6600 XT vs RTX 3060 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Além de compatibilidade com recursos modernos, as placas AMD e Nvidia contam com tecnologias que podem impulsionar sua performance em resoluções mais altas, como FSR na AMD, e DLSS na Nvidia. Para entender qual dos dois modelos é mais adequado para o seu PC, confira, a seguir, o comparativo que o TechTudo preparou com detalhes de cada ficha técnica.

Especificações

As duas placas contam com boas especificações, mas, no clock, a RX 6600 XT leva vantagem. O modelo conta com clock base de 2.359 MHz e boost de 2.589 MHz, enquanto a placa da Nvidia apresenta base de 1.410 MHz e boost de 1.670 MHz. Ambas as GPUs oferecem 8 GB de memória, mas enquanto a placa da AMD traz, em todas as versões, módulos com tecnologia GDDR6, a RTX 3060 Ti tem versões com módulos GDDR6 ou GDDR6X.

Quanto à interface de memória, a vantagem vai para a placa da Nvidia. Com 256 bits contra apenas 128 bits da RX 6600 XT, a RTX 3060 Ti pode aumentar o desempenho da VRAM e ter mais eficiência de performance. Nas conexões, as propostas são parecidas: ambas as placas trazem conectores HDMI e DisplayPort.

Performance

De acordo com sites especializados em benchmarks, a RTX 3060 Ti é a placa do comparativo que deve oferecer melhor desempenho. As análises foram feitas a partir da observação da atuação das placas em jogos e em testes sintéticos, que utilizam softwares dedicados para avaliar o desempenho das peças e atribuir uma nota.

Os dados mostram que a RTX 3060 Ti pode oferecer até 25% mais desempenho do que a concorrente, um valor que pode acabar fazendo com que o investimento mais alto exigido pela placa da Nvidia se justifique.

Consumo

No quesito consumo de energia elétrica, a GPU da AMD leva vantagem. A placa tem um consumo nominal cerca de 60 W menor que o da RTX 3060 Ti. Além disso, a RX 6600 XT exige uma fonte de apenas 500 W, enquanto a placa da Nvidia requer uma PSU com ao menos 600 W.

Desse modo, quem procura por um menor consumo de energia e não se importa em perder um pouco de performance para isso, provavelmente terá a RX 6600 XT como escolha mais indicada.

Recursos

Talvez o principal recurso presente em ambas as placas seja o suporte a tecnologia de Ray Tracing, que promete aprimorar a iluminação em jogos e aplicações compatíveis a fim de trazer mais realismo. Os modelos também contam com tecnologias como FSR (AMD) e DLSS (Nvidia), que podem, de maneira automática, melhorar o desempenho das placas para proporcionarem mais quadros por segundo em jogos.

Os modelos do comparativo também podem ser alternativas para quem procura uma GPU para realidade virtual. A RTX 3060 Ti conta ainda com suporte ao Nvidia Reflex, para menos latência, e Nvidia Broadcast, que oferece diversas ferramentas para quem utiliza a placa de vídeo para realizar streaming online.

Preço e disponibilidade

As duas placas de vídeo contam com uma boa oferta no mercado brasileiro, sendo facilmente encontradas em uma pesquisa no varejo online. Atualmente, a RX 6600 XT pode ser encontrada por valores a partir de R$ 3.078.

A RTX 3060 Ti é uma placa que conta com grande procura no mercado brasileiro, o que também tende a ser um dos motivos de tamanha disponibilidade. A placa da Nvidia tem aparecido, no momento desta publicação, por valores a partir de R$ 3.067 para a versão com memórias GDDR6.

Custo-benefício

As placas de vídeo do comparativo têm propostas parecidas, de modo que a experiência de usuário não tende a ser muito diferente entre as duas. No entanto, os testes de sites especializados indicaram que a RTX 3060 Ti é o modelo que mais oferece desempenho, o que acaba justificando o fato de ser a opção com custo mais alto.

Desse modo, quem privilegia o menor custo, talvez ache mais interessante optar pela placa da AMD. Para aqueles que não abrem mão de alto desempenho, a RTX 3060 Ti promete um bom ganho em relação à concorrente.

Ficha técnica RX 6600 XT e RTX 3060 Ti Especificações RX 6600 XT RTX 3060 Ti Lançamento agosto de 2021 maio de 2021 Preço atual a partir de R$ 3.067 a partir de R$ 3.078 Clock base/boost 2.359 MHz/2.589 MHz 1.410 MHz/ 1.670 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X Interface de memoria 128 bits 256 bits Ray-Tracing Sim Sim Suporte a realidade virtual Sim Sim Conexões DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 HDMI, DisplayPort Energia da placa 160W 200W Fonte recomendada 500W 600W Energia complementar 1 conector 8 pinos 1 conector de 8 pinos / adaptador proprietário