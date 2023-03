RX 6600M vs RTX 3060: compare as placas AMD e Nvidia para notebooks

RX 6600M e RTX 3060 são duas boas opções de GPU para quem procura por performance de ponta. Ambos os modelos são placas de vídeo dedicadas , ou seja, trabalham especificamente na qualidade dos gráficos, o que acarreta em um melhor desempenho em jogos e tarefas como edição de vídeos, que exigem softwares mais pesados. Lançadas em 2021, as placas da AMD e Nvidia vêm acopladas a diversos modelos de notebook gamer no mercado e são ótimas escolhas para quem deseja boa qualidade de gráficos em um dispositivo portátil.

Antes de escolher um notebook para jogar, é importante ter em mente que as placas de vídeo desses aparelhos são componentes onboard – soldados à placa-mãe – e, por isso, não podem ser substituídos, como ocorre nos desktops. Para te ajudar a escolher um notebook com a GPU que melhor vai atender às suas necessidades, confira o comparativo que o TechTudo preparou com as fichas técnicas das placas de vídeo mobile da AMD e da Nvidia.

1 de 4 Radeon RX 6600M é nova opção de placa de vídeo AMD para notebooks — Foto: Divulgação/AMD Radeon RX 6600M é nova opção de placa de vídeo AMD para notebooks — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

As duas placas contam com boas especificações, mas é preciso considerar que valores como clock e frequências podem mudar bastante de acordo com o equipamento escolhido. A RTX 3060 por exemplo, tem um clock que pode variar entre 900 e 1.702 MHz, enquanto a placa da AMD promete mais velocidade e equilíbrio, entregando frequências que ficam entre 2.068 e 2.416 MHz.

A GPU da AMD também oferece um volume maior de memória, com 8 GB GDDR6 contra 6 GB GDDR6 da placa da Nvidia. A diferença parece pouca, mas pode fazer com que a RX 6600M seja capaz de carregar mais texturas, o que pode fazer com que os visuais nos games sejam mais detalhados, por exemplo.

Apesar de ter 2 GB a menos de VRAM, a RTX 3060 conta com interface de largura de banda de 192 bits, o que pode fazer com que seus módulos sejam mais eficientes do que a placa da AMD. Assim como outros modelos intermediários, a RX 6600M tem interface de banda de apenas 128 bits.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a placa da AMD tende a ser a opção que vai oferecer mais desempenho. No entanto, testes em jogos e com aplicações que avaliam o desempenho das placas e atribuem uma nota indicaram que a diferença de performance entre as placas não deve ser tão grande.

Em aplicações como PassMark, a RX 6600M obteve uma pontuação cerca de 3% maior do que a da RTX 3060, o que em muitos casos pode ser considerado um empate técnico. Em jogos, a diferença entre as placas também foi de cerca de 3,3%, o que evidencia que o clock mais alto e até mesmo volume maior de VRAM da placa da AMD podem não fazer tanta diferença assim na performance.

2 de 4 Gigabyte G5 traz GPU RTX 3060 e tela de 240 Hz — Foto: Divulgação/Gigabyte Gigabyte G5 traz GPU RTX 3060 e tela de 240 Hz — Foto: Divulgação/Gigabyte

Consumo de energia

Mesmo oferecendo clocks mais altos, a GPU da AMD promete ser mais econômica no quesito gasto de energia. Segundo a fabricante, o consumo da peça fica em torno de 100W. Por sua vez, a RTX 3060 é listada com um consumo nominal de cerca de 115W, o que a torna a solução que tende a gastar mais energia.

Vale destacar, no entanto, que a diferença entre as placas nesse quesito não deve impactar tanto na conta de luz dos usuários.

Recursos

Segundo a AMD, a RX 6600M é uma placa indicada para jogos em Full HD, já que que tem compatibilidade com o recurso FidelityFX Super Resolution, recuros capaz de aumentar o FPS em jogos de maneira automática, realizando uma espécie de upscalling dos quadros. A GPU também tem suporte ao AMD Radeon Anti-Lag, que promete reduzir o tempo de resposta, além de compatibilidade com o AMD Smart Access Memory, que promete aprimorar a velocidade de leitura das informações.

A placa da Nvidia, por sua vez, conta com suporte ao Ray-Tracing, recurso que aprimora a iluminação em jogos e aplicações gráficas a fim de trazer mais realismo às cenas. Além disso, o modelo também tem suporte ao Nvidia DLSS, que por meio de deep learning é capaz de aprimorar o desempenho da placa, entregando mais quadros por segundo em modo desempenho.

3 de 4 MSI Alpha é um dos modelos equipados com a RX 6600M — Foto: Divulgação/MSI MSI Alpha é um dos modelos equipados com a RX 6600M — Foto: Divulgação/MSI

Preço e disponibilidade

Quando consideramos o mercado brasileiro, apenas a placa da Nvidia aparece em notebooks do segmento gamer oferecidos por aqui. A placa está presente em modelos como o Lenovo Ideapad 3 e Dell G15, notebooks que podem ser encontrados no varejo online por valores a partir de R$ 6.335.

Já a RX 6600M está presente em notebooks comercializados internacionalmente, como o MSI Alpha, que aparece na América do Norte por valores a partir de US$ 1.150 (R$ 5.955 na cotação atual e sem considerar impostos).

Custo-benefício

Considerando o mercado nacional, a placa da Nvidia RTX 3060 parece ser a escolha mais interessante, até por que, para adquirir um notebook equipado com a RX 6600M, é preciso pagar taxas de importação, o que pode encarecer bastante o valor final do dispositivo.

Além de ser mais acessível ao consumidor brasileiro, a RTX 3060 entrega um desempenho muito parecido com o da sua concorrente. A tendência é que, em performance geral, a experiência seja muito parecida seja qual for sua escolha.

4 de 4 Dell G15 possui placa de vídeo integrada RTX 3060 e é uma excelente opção — Foto: Divulgação/Dell Dell G15 possui placa de vídeo integrada RTX 3060 e é uma excelente opção — Foto: Divulgação/Dell