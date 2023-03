RX 6650 XT vs RTX 3060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 6650 XT e RTX 3060são duas placas de vídeo intermediárias de AMD e Nvidia voltadas para gamers. Lançadas em 2022 e 2021, respectivamente, as GPUs oferecem alguns recursos avançados, como o Ray Tracing , tecnologia que promete jogos com visuais mais realistas. Destinadas a rodar games em Full HD e, eventualmente, até em 4K , as duas soluções podem ser encontradas no mercado brasileiro por R$ 3.399 e R$ 2.345 .

Para saber qual das duas placas é a ideal para o seu PC, confira o comparativo que o TechTudo preparou com detalhes das especificações técnicas, níveis de performance e recursos de cada um dos modelos.

Especificações

Entre as duas placas, a RX 6650 XT é a mais recente, tendo estreado no mercado em maio de 2022. A GPU da AMD é parte da arquitetura RDNA 2.0 e soma um total de 2.048 processadores stream distribuídos em 32 unidades computacionais. A placa opera num clock base de 2.055 MHz e pode atingir velocidade máxima de 2.635 MHz por meio de turbo, reservando a faixa de 2.410 MHz como velocidade estável para games.

Já a RTX 3060 é um pouco mais antiga, tendo aparecido no mercado internacional em 2021. O produto da Nvidia aplica a arquitetura Ampère e oferece um processador gráfico de 3.584 núcleos CUDA, capaz de trabalhar em velocidade base de 1.320 MHz e em turbo de até 1.777 MHz.

Na memória RAM, as duas placas operam com o GDDR6. A RX 6650 XT tem menos memória, com 8 GB, diante dos 12 GB que aparecem na RTX 3060. A Nvidia também tem RAM mais rápida, capaz de trocar 360 GB/s (gigabytes por segundo) com o processador gráfico, diante dos 280 GB/s da RX — diferença que a AMD tende a compensar com o uso mais agressivo de cache em suas RDNA 2.0.

Performance

As duas placas de vídeo são bem similares quanto à performance: em alguns games, a RTX 6650 XT é mais rápida e, em outros, a vantagem fica com a RTX 3060. O canal especializado em benchmarks Testing Games realizou uma série de comparações entre as duas GPUs rodando games diferentes.

Em Hitman 2: Silent Assassin, com resolução de 1080p, o resultado favorece a placa da AMD, que apresenta uma média de 145 fps, diante de apenas 126 fps da Nvidia. O cenário se repete com Red Dead Redemption 2 , que apresentou 59 fps para a RTX 3060 e 68 fps de média para a RX 6650 XT. No exigente Cyberpunk 2077, a comparação mostra resultados mais similares, mas, ainda assim, a GPU mais recente leva uma pequena vantagem. Enquanto a placa da AMD chega a 82 fps, a Nvidia entrega 75 fps de média.

Recursos

Integrantes de gerações recentes da AMD e da Nvidia, as duas placas oferecem um nível elevado de recursos, com destaque para o suporte ao Ray Tracing. Em games, o suporte à tecnologia garante gráficos mais realistas, com efeitos de iluminação, reflexos em tempo real e sombras usando conceitos físicos para representar de forma mais natural a maneira como a luz se comporta no ambiente.

Além do Ray Tracing, a placa da Nvidia tem um diferencial importante: seu processador gráfico oferece um total de 112 núcleos do tipo Tensor. Estas unidades de processamento são usadas em aplicações que dependem de inteligência artificial para funcionar, como softwares de aprimoramento e upscaling de fotos e vídeos.

Outra aplicação da IA fica por conta dos jogos: games com DLSS usam os Tensor para reproduzir gráficos com uma qualidade aprimorada a partir de uma resolução interna inferior. No fim das contas, o recurso garante maior performance e a perspectiva de jogar em resoluções mais altas. Do lado da AMD, técnicas de reconstrução de imagem como o FSR são competitivas, mas não usam DLSS (e rodam normalmente na RTX, enquanto o DLSS é incompatível com a RX).

Consumo

As duas placas são bem similares no que diz respeito à quantidade de energia que precisam para funcionar. Segundo a Nvidia, a RTX 3060 precisa de 170 W para atingir 100% de sua performance, enquanto a placa da AMD depende de um fornecimento de 176 W.

As fabricantes também recomendam um patamar mínimo para as fontes de energia que alimentam sistemas com as placas instaladas. Tanto AMD como Nvidia sugerem que uma unidade de 450 W é o mínimo recomendado.

Preço e disponibilidade

Bastante parecidas em especificações e performance, as duas placas também disputam o mercado dentro de uma mesma faixa de preço. Atualmente, de acordo com nossas buscas, a mais em conta das duas é a solução da Nvidia, que pode ser encontrada por valores a partir de R$ 2.345.

Entre os modelos da AMD, a opção mais em conta da RX 6650 XT aparece custando R$ 3.399 na Amazon.

Custo-benefício

No geral, as duas placas são bem similares. Portanto, a decisão de compra entre uma e outra depende do seu orçamento e de suas prioridades. Se você busca por uma performance mais avançada, a RX 6650 XT parece ter uma pequena vantagem e pode atingir níveis de desempenho um pouco melhores, o que justifica seu valor um pouco mais alto.

Nada disso diminui a RTX 3060: games com Ray Tracing tendem a se dar melhor com hardwares da Nvidia. Além disso, títulos com DLSS são um destaque nos produtos da marca, já que a tecnologia garante resoluções mais altas com grande ganho de performance e até de qualidade de imagem.

Ficha técnica RX 6650 XT e RTX 3060

RX 6650 XT vs RTX 3060 Especificações RX 6650 XT RTX 3060 Lançamento maio de 2022 janeiro de 2021 Preço atual a partir de R$ 3.399 a partir de R$ 2.345 Núcleos 2.048 processadores stream 3.584 núcleos CUDA Clock base / boost 2.055 / 2.635 MHz 1.320 / 1.777 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 196 bits Velocidade de memória 17,5 Gb/s 15 Gb/s Largura de banda 280 GB/s 360 GB/s Energia da placa 176 W 170 W Fonte recomendada 450 450 W