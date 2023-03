RX Vega 7 vs RX 550: compare as placas de vídeo AMD

RX Vega 7 e RX 550 são duas opções de placa de vídeo interessantes para quem procura um bom custo-benefício. Os modelos são soluções de entrada da AMD , uma das principais fabricantes de processadores e placas, com vasta presença no mercado brasileiro. Lançada em 2020, a GPU Vega 7 é uma placa de vídeo integrada que, embora não seja uma solução indicada para essa atividade, promete oferecer um bom desempenho em jogos . No mercado desde 2017, a RX 550 é uma placa de vídeo dedicada de 2017 que oferece preço inferior a outros produtos da categoria sem dispensar a qualidade de performance.

Para entender se uma GPU integrada moderna é capaz de fazer frente a uma placa de vídeo dedicada de entrada, confira o comparativo do TechTudo com as especificações das GPUs e saiba mais detalhes sobre o que cada uma pode oferecer.

1 de 4 AMD Radeon RX 550 em seu modelo padrão com apenas uma ventoinha — Foto: Divulgação/AMD AMD Radeon RX 550 em seu modelo padrão com apenas uma ventoinha — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A RX 550, como toda placa de vídeo de entrada, conta com algumas limitações em suas especificações, principalmente no modelo de 2 GB, que atualmente não é o mais indicado para softwares e jogos modernos. A placa, que também aparece em versões com 4 GB, utiliza módulos do padrão GDDR5, que também não é o mais moderno e pode ter um desempenho limitado.

Mesmo sendo uma placa de vídeo integrada, a AMD RX Vega 7 entrega um clock mais alto que a RX 550, tendo até 1.600 MHz contra apenas 1.183 MHz da placa de vídeo dedicada. Quanto à quantidade de memória, no caso das placas integradas que compartilham a memória de vídeo com a RAM do sistema, o ideal é que os usuários utilizem ao menos 8 GB de RAM, preferencialmente em dual channel, ou seja, com dois módulos de 4 GB.

Para as saídas de vídeo, a RX 550 conta com conectividade DisplayPort, HDMI e DVI, enquanto a RX Vega 7,utiliza as mesmas saídas de vídeo disponíveis nos laptops ou desktops aos quais está instalada, o que costuma limitar as saídas da placa apenas à HDMI.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, RX 550 e RX Vega 7 tendem a ter um desempenho bem semelhante. Há títulos nos quais a placa dedicada leva vantagem e, em outros, a solução mobile oferece mais desempenho.

Nos testes observados, a APU do comparativo era o chip Ryzen 5 5600G. Os testes deixaram claro que tanto RX 550 quanto RX Vega 7 desempenham bem apenas na resolução HD. Em alguns jogos não tão exigentes quanto a gráficos como Rainbow Six Siege, Dota 2 e PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG), é possível manter uma média de quadros acima dos 60.

Na maioria dos testes, a GPU integrada leva vantagem, apresentando cerca de 20% mais desempenho, o que pode ser resultado de seu clock mais alto e de sua arquitetura muito mais moderna em comparação com a da RX 550. Apesar de até encarar alguns jogos mais simples em Full HD, o ideal é utilizar as duas placas em resoluções como 900p e até mesmo 768p.

2 de 4 Ryzen 5 5600G vem com placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD Ryzen 5 5600G vem com placa gráfica integrada — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

Sem dúvidaso consumo da RX Vega 7 tende a ser menor, afinal, a placa é integrada ao processador, o que limita seu TDP para que não aqueça tanto e acabe sobrecarregando todo o sistema. A RX 550 por sua vez, por ser uma solução de entrada, também tende a ter um consumo baixo, já que a placa requer uma fonte de apenas 400 W e não utiliza nenhum conector de energia complementar.

Recursos

A RX 550 é a opção que oferece mais recursos. Além de ser compatível com APIs modernas como Directx12, OpenGL 4.5 e Vulkan, a placa oferece suporte a tecnologias como a AMD FreeSync, que promete inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing, e até a AMD LiquidVR, recurso de realidade virtual da marca.

A RX Vega 7 é uma placa integrada, ou seja, oferece apenas o essencial para uma boa experiência com o computador. Apesar da proposta mais modesta, a GPU é uma solução compatível com as principais APIs modernas e, de acordo com o volume de RAM compartilhada, pode oferecer mais desempenho até mesmo para jogos com mais fluidez.

3 de 4 AMD Radeon RX 550 — Foto: Divulgação/MSI AMD Radeon RX 550 — Foto: Divulgação/MSI

Preço e disponibilidade

A RX 550 ainda conta com uma boa oferta no mercado brasileiro e pode ser encontrada em sua versão de 2 GB por valores a partir de R$ 389. Por a partir de R$ 709, é possível comprar a versão com 4 GB de memória.

A RX Vega 7, por sua vez, está presente em diversos modelos de notebooks e também em processadores da família G da linha Ryzen. Laptops como Lenovo Ideapad, Acer Aspire 5 e muitos outros modelos mais voltados ao custo-benefício contam com a placa integrada da AMD. Uma APU para desktops como o Ryzen 5 5600G, que conta com a AMD RX Vega 7, é oferecida no Brasil por valores a partir de R$ 819.

Custo-benefício

Para quem já tem um desktop mais simples e quer apenas realizar um upgrade de uma GPU integrada mais antiga para a RX 550, pode ser que o investimento seja válido, desde que não se espere muito desempenho, uma vez que a placa atende de maneira satisfatória apenas a resolução HD. Sua versão de 4 GB acaba tendo um preço bem mais baixo do que concorrentes como a GTX 1050 Ti , o que pode fazer da placa da AMD uma opção ainda mais atraente para usuários que buscam uma GPU do segmento.

A RX Vega 7, por sua vez, é uma das placas de vídeo integradas mais competentes do mercado, superando outras soluções como as Intel UHD Graphics e oferecendo um desempenho muito parecido com placas dedicadas, como a própria AMD RX 550. Mesmo não sendo indicada para jogos, a APU da AMD promete uma boa performance, sendo, assim, uma ótima opção para notebooks ou mesmo para usuários de desktops que não pretendem investir em uma GPU dedicada no momento.

4 de 4 Aspire 3 da Acer é um dos notebooks que contam com a Radeon Vega 7 — Foto: Divulgação/Acer Aspire 3 da Acer é um dos notebooks que contam com a Radeon Vega 7 — Foto: Divulgação/Acer

Ficha técnica RX 550 e RX Vega 7 Especificações RX 550 RX VEGA 7 Lançamento abril de 2017 novembro de 2020 Preço atual a partir de R$ 389,90 N/A Clock base/boost 1.100/1.183 MHz até 1.900 MHz Memória 2 ou 4 GB GDDR5 Compartilhada com sistema Interface de memoria 128-bit N/A Ray-Tracing Não Não Suporte a realidade virtual Sim Não Conexões DisplayPort, HDMI, DVI N/A Energia da placa 50W 15W Fonte recomendada 400W N/A