Samsung Neo QLED vs LG QNED: compare recursos das TVs mini LED

Samsung Neo QLED e LG QNED são linhas de smart TVs 4K e 8K que utilizam a tecnologia de retroiluminação por mini LED . Diferente dos painéis LEDs convencionais, as TVs com mini LED contam com dezenas de milhares de diodos microscópicos que iluminam diferentes regiões da tela de maneira independente. Com isso, as cores ficam muito mais realistas — sobretudo o preto, que tende a ficar cinza em displays de LED convencionais.

Além disso, tanto o Neo QLED quanto o QNED utilizam a tecnologia de pontos quânticos, em que uma camada extra de nanopartículas é colocada entre o backlight e a tela, o que possibilita a reprodução das cores azul, verde e vermelho de forma mais pura. Tanto a tecnologia de ponto quântico quanto a do mini LED prometem imagens bem próximas às das TVs OLED, mas por um preço mais baixo. A seguir, conheça mais sobre as tecnologias e veja quais são as diferenças entre elas.

1 de 5 Saiba mais sobre as linhas Samsung Neo QLED x LG QNED — Foto: Divulgação/Samsung e LG Saiba mais sobre as linhas Samsung Neo QLED x LG QNED — Foto: Divulgação/Samsung e LG

O que é o Neo QLED da Samsung?

2 de 5 Novo Samsung Neo QLED na CES 2023: imagens mais próximas de uma OLED — Foto: Rubens Achilles Novo Samsung Neo QLED na CES 2023: imagens mais próximas de uma OLED — Foto: Rubens Achilles

A Neo QLED é a linha de televisores da Samsung com tecnologia mini LED. Esse tipo de painel utiliza um backlight com milhares de pequenas lâmpadas LED que medem menos do que um grão de areia. Isso permite o controle mais preciso da iluminação de cada pixel reproduzido na tela, pois os mini LEDs são acionados apenas quando necessário. Com isso, é possível reproduzir a cor preta com maior precisão, já que, nos painéis de LED convencionais, a luz costuma vazar para outros pontos, tornando-a cinza.

Além disso, como o próprio nome diz, a linha usa painéis QLED, que é uma camada extra no painel da TV que usa a tecnologia de pontos quânticos (chamada em inglês de Quantum Dot). Cada um desses pontos tem entre 2 a 10 nm e pode emitir as cores verde, vermelha ou azul, formando as imagens que vemos na tela. Segundo a Samsung, é possível exibir até 1 bilhão de cores com este tipo de tecnologia.

Um dos modelos mais recentes da linha disponível no Brasil é o QN85B, lançado em 2022 e que pode ser encontrado por a partir de R$ 4.749 na Amazon. Recentemente, na CES 2023, a Samsung anunciou a nova geração de smart TVs da linha, que tem como novidade a tecnologia Auto HDR Remastering, que transforma conteúdos SDR em HDR usando a inteligência artificial. Infelizmente, ainda não há data para a chegada da novidade ao Brasil.

O que é o QNED da LG?

3 de 5 Apesar do nome comercial diferente, tela QNED da LG segue o conceito do mini LED de outras marcas — Foto: Divulgação/LG Apesar do nome comercial diferente, tela QNED da LG segue o conceito do mini LED de outras marcas — Foto: Divulgação/LG

A linha QNED da LG se assemelha bastante à Neo QLED da Samsung. Assim como a concorrente, o QNED utiliza uma retroiluminação de mini LEDs. Segundo a empresa sul-coreana, um display de 86 polegadas com resolução 8K possui cerca de 30 mil mini LEDs. A linha QNED também usa a tecnologia do Quantum Dot, que conta com nanopartículas que reproduzem as cores do display com maior fidelidade. Porém, para se diferenciar da QLED, a LG adotou a nomenclatura Quantum NanoCell Emitting Diode — por isso a sigla QNED.

Um modelo recente linha QNED no Brasil é o de entrada QNED80, lançado em 2022. A versão com 55 polegadas pode ser encontrada por a partir de R$ 5.179 no site da Amazon.

Qual é a diferença entre as tecnologias?

4 de 5 QNED e Neo QLED utilizam recursos que a aproximam da OLED — Foto: Divulgação/LG QNED e Neo QLED utilizam recursos que a aproximam da OLED — Foto: Divulgação/LG

Em termos técnicos, não há diferenças significativas entre o Neo QLED da Samsung e o QNED da LG. Ambas as linhas utilizam as mesmas tecnologias de backlight com mini LED e de pontos quânticos para correção de cor. Com isso, elas conseguem criar uma imagem muito próxima à qualidade de um display OLED, mas por um preço menor e sem o risco de burn-in.

A principal diferença entre ambas fica por conta do tipo de painel LCD utilizado por cada empresa. A Samsung utiliza o Vertical Alignment (VA), que tende a oferecer melhor contraste, o que na prática significa cores mais intensas e uma cor preta mais realista. Porém, seu tempo de resposta costuma ser mais lento, o que pode causar os chamados "ghostings" em cenas com muita ação.

Já a LG utiliza os painéis In-Plane Switching (IPS). Além de ter um tempo de resposta mais rápido (de cerca de 1 ms), os painéis IPS possuem um ângulo de visão amplo, mantendo a qualidade de imagem mesmo em posições pouco usuais. Porém, o contraste é menor do que no VA. Além disso, os painéis IPS são mais caros de produzir, o que pode elevar o custo da smart TV.

Qual das tecnologias é a ideal para o consumidor?

5 de 5 QNED e Neo QLED: Tecnologias são iguais, mas os painéis são podem fazer diferença — Foto: Divulgação/Samsung QNED e Neo QLED: Tecnologias são iguais, mas os painéis são podem fazer diferença — Foto: Divulgação/Samsung

A linha Samsung Neo QLED e LG QNED oferecem os mesmos recursos tecnológicos, com as diferenças mais claras ficando por conta dos painéis LCDs utilizados por cada empresa. Quem pretende usar a TV para games mais intensos (como jogos de tiro ou de corrida) tende a se beneficiar mais dos painéis IPS da LG. Porém, se o uso principal for para assistir a filmes e séries, os painéis VA da Samsung pode ser uma boa escolha.

Também é preciso levar em conta que cada marca implementa particularidades em seus aparelhos, como sistema operacional e suporte a assistente de voz, por exemplo. Além disso, é preciso ver se os modelos contam com tecnologias como HDR10+ e Dolby Atmos e, claro, levar em consideração o preço de cada uma.

Gostou dos produtos? Compre aqui ALEXA Samsung 55QN85B R$ 4.479 Ir à loja nanocell LG 55QNED80 R$ 5.179 Ir à loja