USB azul (3.0) vs USB 2.0: veja as diferenças

Posso ligar um monitor pelo cabo USB-C? Comente no Fórum do TechTudo.

Tanto o USB 2.0 quanto o USB 3.0 possuem a mesma estrutura de conector (sendo que o do último possui cor azul), o que permite a compatibilidade de ambos em versões diferentes, como por exemplo usar um USB 2.0 em entrada 3.0 ou vice-versa. É claro que, para dispor da "potência" do 3.0, é necessário usá-lo em uma entrada de mesmo valor.

Com os fabricantes, não precisando pagar licença de uso pela tecnologia, e com a facilidade de se ter entradas universalmente compatíveis, rapidamente houve a ampliação dos periféricos com USB e, por consequência, sua baixa de preços e popularização.