Bard x ChatGPT: veja comparativo entre a IA do Google e a da OpenAI

Bard e ChatGPT são chatbots baseados em inteligência artificial (IA) desenvolvidos, respectivamente, pelo Google e pela OpenAI . Apesar de funcionarem de forma semelhante – basta inserir um comando em uma caixa de texto e aguardar a resposta –, os assistentes virtuais apresentam diferenças significativas. A principal delas é o modelo de linguagem: enquanto o Bard é baseado no LaMDA (Language Model for Dialogue Application, ou "modelo de linguagem para aplicações de diálogo", em tradução livre), o ChatGPT utiliza os modelos GPT -3.5 e -4 – nas suas versões gratuita e paga, respectivamente.

Esse fator, somado às diferenças nas bases de dados dos chatbots, faz do Bard uma alternativa mais adequada para buscas confiáveis na Internet. O ChatGPT, por sua vez, pode se sair melhor como um assistente pessoal. Vale lembrar que o Bard ainda não foi lançado oficialmente e só pode ser testado por pessoas dos Estados Unidos e da Europa. Nas linhas a seguir, confira o comparativo do TechTudo entre a inteligência artificial do Google e da OpenAI.

1 de 6 ChatGPT é o chatbot inteligente da OpenAI; compare-o com o Bard, do Google — Foto: Getty Images/Bloomberg ChatGPT é o chatbot inteligente da OpenAI; compare-o com o Bard, do Google — Foto: Getty Images/Bloomberg

📝 Quais os melhores chatbots para conversar com inteligência artificial? Opine no Fórum do TechTudo

Índice

Veja abaixo tudo o que será abordado neste comparativo.

Modelo de linguagem

O ChatGPT utiliza o modelo de linguagem GPT. Em sua versão paga (ChatGPT Plus), emprega o GPT-4, que o permite dialogar de forma muito mais natural e fluida. Com ela, o assistente é capaz de identificar as emoções dos usuários e gerar interações mais humanizadas. Ao desabafar com o ChatGPT sobre uma desilusão amorosa, por exemplo, ele poderá responder de forma mais empática. Além disso, o modelo pode compreender e utilizar dialetos, fornecer fontes em suas respostas e elaborar narrativas bem melhor construídas.

Outro diferencial do GPT-4 é que ele é capaz de interpretar imagens e dados, recurso que seu antecessor, o GPT-3.5, não oferece. Utilizado na versão gratuita do chatbot, o GPT-3.5 até consegue dialogar de forma natural e construir boas narrativas, mas de forma bem menos avançada do que na versão 4.

2 de 6 ChatGPT, chatbot da Open AI, usa inteligência artificial para conversar com usuários — Foto: Getty Images ChatGPT, chatbot da Open AI, usa inteligência artificial para conversar com usuários — Foto: Getty Images

Já o LaMDA, utilizado no Bard, foi desenvolvido para gerar interações mais fluídas. De acordo com o Google, a linguagem foi treinada a partir de diálogos e é capaz de transitar entre diferentes assuntos de forma natural. Além disso, a tecnologia fornece respostas mais "sensíveis", buscando perpetuar a conversa.

Base de dados

Como explicado no tópico acima, uma das principais diferenças entre os chatbots diz respeito aos modelos de linguagem. O ChatGPT tradicional utiliza o GPT 3.5. Na prática, esse modelo consiste em alimentar a IA com grandes volumes de texto para que, posteriormente, ela encontre padrões entre as informações e possa gerar textos e responder à perguntas. O bot da OpenAI fez esse processo de "absorção" de dados até setembro de 2021. Isso significa que o assistente só tem acesso a eventos e informações que aconteceram até essa data.

Se você fizer uma pergunta sobre um acontecimento de 2023, por exemplo, muito provavelmente o ChatGPT não saberá te responder. Exemplo disso é que, em teste feito pelo jornal O Globo, quando questionado sobre quem venceu as Eleições de 2022, o ChatGPT respondeu que o atual presidente do Brasil é Jair Messias Bolsonaro. Quando se perguntou sobre Luiz Inácio Lula da Silva, atual chefe do Executivo, a tecnologia apenas disse que ele presidiu o país entre 2003 e 2011.

3 de 6 Google Bard acessa dados da Internet em tempo real — Foto: Reprodução/Pexels/Ling App Google Bard acessa dados da Internet em tempo real — Foto: Reprodução/Pexels/Ling App

Já a linguagem LaMDA do Bard permite ao bot acessar informações da Internet em tempo real para oferecer uma resposta mais atualizada. É possível dizer, portanto, que o modelo de linguagem do Bard é mais amplo e permite fazer pesquisas de temas mais recentes.

Mecanismos de busca em que são aplicados

Embora o ChatGPT possa ser usado como um mecanismo de busca para consultas rápidas, a prática não é aconselhável. Isso porque o chatbot foi alimentado com dados de até 2021 e não mostra as fontes usadas para embasar as respostas. No entanto, a mais recente versão do Bing, buscador da Microsoft, conta com tecnologia semelhante ao GPT 3.5, o modelo de linguagem por trás do ChatGPT.

Acontece que, diferente da plataforma original da OpenAI, a inteligência artificial do Bing foi adaptada especialmente para pesquisas. Isso permite ao assistente falar sobre acontecimentos mais recentes e responder a perguntas como "Como será o tempo amanhã?" ou "Qual foi o placar da última partida de futebol?". As respostas serão fornecidas de acordo com o ranking de resultados de pesquisas do buscador. Veja como usar o Bing com ChatGPT.

4 de 6 Google e Bing são buscadores rivais — Foto: Divulgação/Getty Images Google e Bing são buscadores rivais — Foto: Divulgação/Getty Images

O Bard, por sua vez, ainda não foi liberado no buscador do Google. Por isso, é difícil dizer ao certo como será seu funcionamento. O que se sabe é que, em sua plataforma original, o Bard oferecerá a opção de "dar um Google" nas respostas fornecidas pelo assistente, integrando ferramenta de buscas e IA em uma mesma página.

Aplicações

O ChatGPT oferece uma API que o permite ser incorporado em outros sites e aplicativos. Um exemplo é o do aplicativo Instacart, que permite fazer compras de mercado. Com o código do GPT, o app pode fornecer dicas de menus e tirar dúvidas dos usuários sobre alimentação. Da mesma forma, os softwares que aderiram à API podem adaptá-la e usar a tecnologia do robô da OpenAI em suas próprias plataformas, para diferentes fins.

5 de 6 Bard será aplicado à suíte de produtividade Google Workspace — Foto: Getty Images/Chesnot Bard será aplicado à suíte de produtividade Google Workspace — Foto: Getty Images/Chesnot

Pelo o que se sabe até agora sobre o Bard, seu uso será limitado às aplicações do próprio Google. A inteligência artificial será incorporada ao Google Docs, Meet, Planilhas, Apresentações e Gmail com o objetivo de oferecer mais produtividade ao Workspace. Com a novidade, será possível, por exemplo, gerar fórmulas automaticamente em Planilhas, resumir textos no Docs e até criar slides de forma mais otimizada. Esses recursos, no entanto, não têm previsão de lançamento e ainda estão em fase de testes nos Estados Unidos.

Indicações de uso

O ChatGPT é mais indicado para pessoas que buscam um assistente pessoal inteligente para executar tarefas do dia a dia, como planejar agenda semanal e escrever templates de e-mail. Com a ajuda do chatbot, é possível otimizar bastante tempo. O ChatGPT também pode ser usado por estudantes e profissionais que trabalham com produção de conteúdo para montar cronogramas de estudos, resumir textos e obter ideias para posts de blog e redes sociais. O chatbot ainda é útil para programadores, que podem aproveitá-lo para gerar códigos.

6 de 6 ChatGPT pode ser usado como assistente pessoal inteligente — Foto: Getty Images ChatGPT pode ser usado como assistente pessoal inteligente — Foto: Getty Images

Já para aqueles que pretendem fazer pesquisas de forma mais prática e menos "engessada", o Bard é a melhor opção. Isso porque o bot do Google foi construído com base em uma linguagem que fornece respostas mais humanizadas, permitindo manter um diálogo mais natural do que com o ChatGPT. Vale lembrar ainda que o bot da OpenAI só tem conhecimento de eventos que aconteceram até setembro de 2021 e, por isso, pode acabar disseminando desinformação quando perguntado sobre acontecimentos recentes. Para esses casos, recomenda-se o Bard.

Bard vs ChatGPT

Veja abaixo uma tabela com as principais diferenças entre o Bard e o ChatGPT.

Bard vs. ChatGPT Bard ChatGPT Desenvolvedor Google OpenAI Data de lançamento Fevereiro de 2023 Novembro de 2022 Tipos de linguagem Linguagem LaMDA, que permite conversas mais fluídas e naturais. Linguagem GPT4 na versão paga e GPT 3.5 na versão gratuita. No modelo mais premium, a ferramenta pode interpretar imagens e oferece respostas mais avançadas. Principais usos Estará disponível para uso nas aplicações do Google Workspace. É mais indicado para quem desejar conversar com a IA . Está disponível na forma de API para ser usado em outras plataformas. É mais indicado para fins textuais, como resumos, traduções e redações.

Veja também: Como usar o ChatGPT no seu celular sem instalar aplicativos