Galaxy A34 vs Galaxy A33: veja o que muda no preço e na ficha técnica

O Galaxy A34 é um celular intermediário da Samsung que chegou como sucessor do Galaxy A33 . O modelo tem muitas similaridades com a geração passada, como boa capacidade de bateria, suporte à internet 5G e duas opções de armazenamento interno. Por outro lado, algumas características da ficha técnica distinguem os smartphones – é o caso do tamanho de tela, processador e design. Confira, nas linhas a seguir, o que mudou na nova linha.

O Galaxy A34 chegou em duas versões e preço inicial de R$ 2.599, mas já aparece na Amazon por R$ 2.106. As cores disponíveis são verde-lima, preto, violeta e prata. Já o Galaxy A33 começou a ser vendido no Brasil por R$ 2.699 nas tonalidades azul, preto, branco e rosé. Na Amazon, o modelo é encontrado por R$ 2.099.

1 de 6 Galaxy A34 tem tela 0,2 polegadas maior, mas dimensões seguem parecidas com as do Galaxy A33 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A34 tem tela 0,2 polegadas maior, mas dimensões seguem parecidas com as do Galaxy A33 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design do Galaxy

O Galaxy A34 ficou 0,2 polegadas maior que o Galaxy A33, totalizando 6,6 polegadas. A resolução Full HD+ e a tecnologia Super AMOLED se mantiveram. A densidades de pixels é de 411 ppi no primeiro e 390 ppi no segundo, uma diferença imperceptível a olho nu.

Algo que pode melhorar a experiência do usuário com o smartphone mais recente é a taxa de atualização de tela, que saltou de 90 Hz no ano passado para 120 Hz no modelo de 2023. Isso significa que o dispositivo mais novo é capaz de reproduzir animações de sistema de maneira mais fluida. O recurso também pode ser aproveitado em jogos e vídeos compatíveis.

2 de 6 Galaxy A33 tem moldura saliente no jogo de câmeras — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 tem moldura saliente no jogo de câmeras — Foto: Divulgação/Samsung

Com relação ao design, a Samsung incorporou um novo desenho, com linhas que aproximam o Galaxy A34 do novo topo de linha Galaxy S23, principalmente na parte traseira. Isso porque o módulo de câmeras perdeu a moldura retangular, dando lugar apenas aos sensores saltados. As bordas da tela estão mais finas, detalhe que torna o acabamento do modelo mais suave.

Os materiais utilizados na construção dos aparelhos não mudam muito. Ambos têm telas protegidas com vidro Corning Gorilla Glass 5 (resistente à riscos). Já a traseira é feita em plástico. Algo que permanece igual é a certificação de resistência à água do tipo IP67, que garante que o aparelho fique submerso em água doce por até 30 minutos a uma profundidade máxima de 30 minutos.

Câmeras da Samsung

3 de 6 Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A34 tem câmera tripla — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

No geral, as resoluções dos sensores de câmeras dos dois produtos são iguais. No entanto, o Galaxy A34 perdeu o sensor de profundidade que existe no Galaxy A33. Na prática, a remoção não afeta os resultados, já que o aparelho segue com o recurso de modo retrato, que desfoca o fundo de imagens que tenham pessoas ou objetos no centro.

As câmeras do Galaxy A34 são essas:

Principal de 48 megapixels (f/1.8)

Ultra wide de 8 megapixels (f/2.2)

Macro de 5 megapixels (f/2.4)

Câmera frontal de 13 megapixels (f/2.2)

Já as câmeras do Galaxy A33 são assim:

Principal de 48 megapixels (f/1.8)

Ultra wide de 8 megapixels (f/2.2)

Macro de 5 megapixels (f/2.4)

Profundidade de 2 megapixels (f/2.4)

Câmera frontal de 13 megapixels (f/2.2)

4 de 6 Câmeras do Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A33 — Foto: Divulgação/Samsung

As configurações de câmera são muito parecidas. Resolução e tamanho da abertura dos sensores se repetem. Apesar disso, a Samsung destacou no lançamento do Galaxy A34 a presença de novas ferramentas para edição de fotos. Uma delas promete apagar objetos, sombras e reflexos que incomodam o registro feito pelo usuário.

Nada muda na gravação de vídeo, . Os dois suportam gravação na resolução máxima de 4K tanto na câmera principal traseira quanto na câmera frontal.

Desempenho e armazenamento

A principal novidade no campo de performance do novo smartphone da Samsung é a presença do chipset Dimensity 1080 (MediaTek). Enquanto isso, o Galaxy A33 utiliza o Exynos 1280 (Samsung). Testes no aplicativo de benchmark AnTuTu revelam ganho de desempenho no A34. São 538 mil pontos no modelo de 2023 contra 416 mil no dispositivo da geração passada.

5 de 6 Galaxy A33 5G — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A33 5G — Foto: Divulgação/Samsung

No geral, os dois aparelhos conseguem executar com tranquilidade tarefas mais exigentes do dia a dia. Aplicativos de redes sociais como Instagram, Twitter e WhatsApp são executados sem esforço. Já jogos com efeitos visuais muito elaborados devem ter os gráficos reduzidos para maior fluidez.

Para multitarefa, o Galaxy A33 conta com até 8 GB de memória RAM. Já o Galaxy A34 possui duas versões, uma de 6 GB de RAM e outra de 8 GB de RAM. Essa última versão lida melhor com muitos aplicativos abertos de forma simultânea. Com relação ao armazenamento interno, ambos contam com opções de 128 GB ou 256 GB. Os dois oferecem suporte a cartão microSD de até 1 TB.

Bateria

Esse é outro ponto da ficha técnica que permanece exatamente igual. Os dois dispositivos são equipados com uma célula de bateria com capacidade para 5.000 mAh. Além disso, há a carregamento rápido de até 25 W de potência. Vale lembrar que a Samsung oferece um recurso de detecção de hábitos de uso baseado em inteligência artificial, que deve otimizar a duração da bateria.

Versão do Android

6 de 6 Galaxy A34 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo Galaxy A34 tira selfies de 32 megapixels — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

O Galaxy A34 vem de fábrica com o Android 13, a versão mais atual do sistema operacional do Google. Além disso, o aparelho também roda a interface personalizada One UI 5.1, que embarca algumas novidades na parte visual. O Galaxy A33 não fica atrás. Embora tenha sido anunciado com o Android 12, o aparelho já recebeu atualização para o Android 13.

Recursos adicionais

Tanto o Galaxy A34 quanto o Galaxy A33 investem em recursos como leitor de impressão digital sob a tela e NFC para pagamentos por aproximação. O celular mais novo conta com Bluetooth 5.3, em vez do Bluetooth 5.1 do modelo mais antigo. A nova versão da conexão é mais rápida e consome menos energia. O suporte à internet 5G é algo que marca presença nos dois celulares Samsung.

Preços dos celulares Samsung

O Galaxy A34 chega ao mercado no mês de abril de 2023 em duas versões: 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno (R$ 2.599) e 8 GB de RAM e 256 GB (R$ 2.999). As cores disponíveis são verde-lima, preto, violeta e prata. O celular aparece na Amazon por valores a partir de R$ 2.106.

Já o Galaxy A33 começou a ser vendido no Brasil em abril de 2022 em versão única de 128 GB por R$ 2.699, nas tonalidades azul, preto, branco e rosé. É possível encontrá-lo por valores inferiores. Na Amazon, por exemplo, o A33 pode ser visto por R$ 2.099.

Galaxy A33 vs Galaxy A34 Especificações Samsung Galaxy A33 Samsung Galaxy A34 Lançamento março de 2022 março de 2023 Preço de lançamento R$ 2.699 R$ 2.599 Preço atual R$ 2.099 R$ 2.106 Tela 6,4 6,6 Resolução da tela 1080 x 2400 pixel 1080 x 2340 pixel Processador SAMSUNG Exynos 1280 Dimensity 1080 MediaTek Memória RAM 4 GB, 6 GB ou 8 GB 6 GB ou 8 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 128 GB ou 256 GB Cartão de memória sim, até 1 TB sim, até 1 TB Sistema operacional Android 13 com Samsung UI 5.1 Android 13 com Samsung One UI 5.1 Dimensões e peso 159,7 x 74 x 8,1 mm e 186 gramas 161,3 x 78,1 x 8,2 mm e 199 gramas Cores azul, preto, branco e rosé verde-lima, preto, violeta e prata

Com informações de GSM Arena, Kimovel (1/2) e Samsung

