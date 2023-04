Galaxy A54 vs Galaxy A53: o que muda entre os celulares da Samsung

O Galaxy A53 chegou ao Brasil em 2022 pelo preço sugerido (e salgado) de R$ 3.499. Um ano depois, o Galaxy A54 está à venda por bem menos: R$ 2.899, de acordo com a tabela de lançamento. A Samsung melhorou a ficha técnica a ponto do novo celular se destacar em aspectos como brilho da tela, processamento, economia de bateria e preço. Por isso, o TechTudo preparou um comparativo com os principais pontos de cada smartphone.

O Galaxy A53 é vendido nas cores preto, branco, azul e rosê. O telefone custa R$ 2.399 na Amazon. Já o Galaxy A54 chegou no Brasil nas cores preta, branca, violeta e verde. Ele é vendido no varejo online por R$ 2.609.

Samsung Galaxy A54 5G: veja preço e outros detalhes do smartphone

Tela e design

O Galaxy A54 é ligeiramente menor que o antecessor, apesar de mais pesado: são 202 gramas frente aos 189 gramas do A53. O corpo dos dois é construído em plástico e possui certificação IP67, contra a entrada de poeira e água. Ambas as telas utilizam tecnologia Super AMOLED e trazem taxa de atualização de 120 Hz, com promessa de imagens mais fluidas, recurso ideal para jogos. O Galaxy A54 tem uma tela mais brilhante.

2 de 10 Samsung Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

O módulo de câmera mudou por completo. A geração passada tinha lentes abrigadas num retângulo saliente. Com a chegada do Galaxy A54, a fabricante apostou num design parecido com o do Galaxy S23, em que as câmeras parecem flutuar na traseira do aparelho. Não há notch na tela, apenas um furo centralizado nos dois aparelhos para abrigar a câmera frontal.

3 de 10 Samsung Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung Samsung Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung

Tanto o Galaxy A53 quanto o Galaxy A54 contam com conexão OTG, para acessar pen-drives e acessórios via entrada USB-C, e têm o sensor biométrico sob a tela, para desbloqueio do aparelho e autorização de pagamentos no Samsung Pay.

Câmeras da Samsung

As câmeras de Galaxy A53 e Galaxy A54 são semelhantes, mas a Samsung retirou a lente macro na nova geração. Além disso, a câmera principal perdeu alguns megapixels no modelo de 2023, passando de 64 MP para 50 megapixels.

4 de 10 Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

Ainda assim, o Galaxy A54 possui um bom conjunto de câmeras, que conta com estabilidade ótica (OIS) na lente principal, para evitar fotos tremidas, e possui recurso HDR via software, para gerar imagens mais chamativas e com melhores contrastes. Há também o que a Samsung chama de Nightography, que usa inteligência artificial para aprimorar imagens capturadas em ambientes de baixa luminosidade, função que está ausente no A53.

Os sensores do A54 se organizam da seguinte forma:

Principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra Wide de 12 MP (f/2.2)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

5 de 10 Câmeras do Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung Câmeras do Galaxy A53 — Foto: Divulgação/Samsung

No caso do Galaxy A53, além de tudo isso, ele ainda conta com estabilidade digital para gravação de vídeos, que podem ser capturados em resolução até 4K (assim como o A54). E vale destacar que são poucos os dispositivos que conseguem filmar nessa resolução também pela câmera de selfies. Há também sensor de detecção avançada de imagens.

Essa é a composição das câmeras do A53:

Principal de 64 MP (f/1.8)

Ultra Wide de 12 MP (f/2.2)

Profundidade de 5 MP (f/2.4)

Macro de 5 MP (f/2.4)

Frontal de 32 MP (f/2.2)

Desempenho e armazenamento

6 de 10 Tanto o Galaxy A53 quanto o Galaxy A54 utilizam processadores da própria Samsung — Foto: Divulgação/Samsung Tanto o Galaxy A53 quanto o Galaxy A54 utilizam processadores da própria Samsung — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy A53 possui versões com 4 GB, 6 GB ou 8 GB de RAM, já o Galaxy A54 conta com duas opções com 6 GB ou 8 GB. Ambos possuem 128 GB ou 256 GB de armazenamento, além da possibilidade de expansão da memória com o uso de cartões MicroSD de até 1 TB. Ao menos no lançamento brasileiro, a fabricante optou por vender o A54 de 256 GB pelo mesmo preço da versão com 128 GB.

As similaridades acabam por aí. Ainda que ambos contem com processadores desenvolvidos pela própria Samsung, o chipset do A54 é melhor. Segundo análise do portal Nano Review, em testes como o AnTuTu, o Exynos 1380 do Galaxy A54 teve performance até 25% melhor que o Exynos 1280 do Galaxy A53. E mesmo utilizando chips gráficos semelhantes, a performance do A54 deve ser mais rápida, em especial na utilização de vários núcleos do processador ou em games.

Bateria do Galaxy

7 de 10 A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A54 pode durar até 2 dias — Foto: Divulgação/Samsung A bateria de 5.000 mAh do Galaxy A54 pode durar até 2 dias — Foto: Divulgação/Samsung

Outro ponto em que não houve grandes mudanças foi na bateria. São 5.000 mAh para cada um com a possibilidade do uso de carregadores rápidos de até 25W. Na prática, porém, o A54 deve ter um aproveitamento melhor de energia, não só por ter um valor nominal maior (4.905 mAh frente aos 4.860 mAh do A53), mas por apresentar também melhorias na eficiência de uso da energia em função do processador. A promessa é que os dois smartphones fiquem conectados por mais de 2 dias.

Versão do Android

O Galaxy A53 chegou ao mercado com Android 12 e conta com atualização para o Android 13. Já o novo aparelho sai de fábrica com Android 13. A Samsung costuma atualizar os celulares por até quatro anos.

8 de 10 O Android é distribuído pela Samsung juntamente com a personalização One UI — Foto: Divulgação/Samsung O Android é distribuído pela Samsung juntamente com a personalização One UI — Foto: Divulgação/Samsung

A versão do Android disponibilizada pela Samsung vem com uma camada de personalização: a One UI, que está na versão 5.1. Ela traz melhorias na câmera (como acesso rápido ao aplicativo de fotos em RAW e o zoom com apenas uma mão e na Galeria (personalização dos álbuns e remasterização de fotos, entre outros recursos.

Recursos adicionais

9 de 10 O 5G ainda é um grande diferencial para Galaxy A54 e Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung O 5G ainda é um grande diferencial para Galaxy A54 e Galaxy A54 — Foto: Divulgação/Samsung

Quanto às conexões, tanto o Galaxy A53 quanto o Galaxy A54 podem usar o NFC para pagamentos por aproximação. Os dois também possuem Bluetooth de ponta, mas o presente no A54 é melhor. Ele usa o Bluetooth 5.3 frente ao 5.1 do A53. Isso significa que ele pode se conectar mais facilmente e manter conexões mais fortes com acessórios e outros celulares via Bluetooth.

Ambos também podem se conectar a roteadores Wi-Fi dual band, com sinal de 2,4 e 5 GHz, mas apenas o A54 consegue se conectar a redes de 6 GHz. E é importante destacar que o 5G está presente em ambos os aparelhos, que devem ser beneficiados pela expansão da rede 5G no Brasil.

Preço

10 de 10 Galaxy A53 e Galaxy A54 já receberam descontos no varejo on-line — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy A53 e Galaxy A54 já receberam descontos no varejo on-line — Foto: Divulgação/Samsung

Anunciado pelo preço de R$ 3.499, o Galaxy A53 já pode ser encontrado por R$ 2.399 na Amazon — uma queda R$ 1.400 depois de um ano. Já o Galaxy A54 tem desconto menor, até porque foi anunciado recentemente. Ele pode ser encontrado no varejo online por valores na faixa dos R$ 2.609.

Com informações de Samsung (1/2/3) e Nano Review

Galaxy A54 5G vs Galaxy A53 5G Especificações Galaxy A54 5G Galaxy A53 5G Lançamento Março de 2023 Março de 2022 Preço de lançamento R$ 2.899 R$ 3.499 Preço atual R$ 2.609 R$ 2.399 Tela 6,4 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela Full HD+ (2340 x 1080 pixels) Full HD+ (2400 x 1080 pixels) Painel de tela Super AMOLED Super AMOLED Processador Exynos 1380 (octa-core até 2,4 GHz) Exynos 1280 (octa-core até 2,4 GHz) Memória RAM 6 GB ou 8 GB 4 GB, 6 GB ou 8 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 128 GB ou 256 GB Cartão de memória microSD de até 1 TB microSD de até 1 TB Câmera principal Tripla de 50, 12 e 5 MP Quadrupla de 64, 12, 5 e 5 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Sistema operacional Android 13 + One UI 5.1 Android 12 + One UI 4.1 (com atualização disponível) Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 158,2 x 76,7 x 8,2 mm; 202 gramas 159,6 x 74,8 x 8,1 mm; 189 gramas Cores preto, branco, violeta e verde preto, branco, azul e rosê