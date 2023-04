Galaxy M14 vs Galaxy M13: o que muda nos celulares Samsung

Atualmente, o M13 é vendido por R$ 1.299 na Amazon. O telefone está disponível nas cores verde, azul e cobre. Já o M14 é encontrado no comércio online por valor bem próximo, custando R$ 1.104, nas cores azul marinho, azul claro e prata. Para avaliar item por item entre as especificações, confira abaixo o comparativo entre os smartphones.

2 de 9 Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M13 conta com câmera de 50 MP — Foto: Divulgação/Samsung

Tela e design

De construção similar, o Galaxy M13 e o Galaxy M14 têm o corpo de plástico e telas LCD de 6,6 polegadas. Ambos apresentam um notch em gota centralizado na tela para abrigar a câmera de selfies, o que não deve atrapalhar a visão das notificações. A Samsung costuma personalizar o sistema para seus celulares, a fim de impedir que alguma informação seja obstruída por esse pedaço ocupado de tela.

3 de 9 Galaxy M14: lançamento de 2023 chega primeiro à Ucrânia — Foto: Divulgação/Samsung Galaxy M14: lançamento de 2023 chega primeiro à Ucrânia — Foto: Divulgação/Samsung

As telas são similares, com alta concentração de pixels (400 ppi), que deve proporcionar imagens nítidas. Apesar disso, a tela do M14 é melhor, pois apresenta uma taxa de atualizações de 90 Hz, ideal para atividades em que a imagem exibida tende a ficar borrada em telas convencionais, como jogos de ação e filmes.

Um detalhe que faz falta no aparelho mais velho é a proteção extra para a tela, ao passo que o M14 possui certificação Gorilla Glass 5. Portanto, pode ser uma boa ideia fazer uso de capinhas protetoras mais robustas, sobretudo no Galaxy M13, para protegê-lo por mais tempo.

Câmeras da Samsung

O foco das câmeras está na captura de "momentos", e por isso, a Samsung incluiu um sensor principal de 50 megapixels, suficientes para gerar fotos com muitos detalhes. Além disso, no caso do Galaxy M14, há também um sensor de profundidade, para fotos a distância ou próximas com o efeito de fundo desfocado, e um sensor macro, para fotos de detalhes e de objetos próximos da lente.

4 de 9 O Galaxy M14 perdeu a câmera ultrawide mas ganhou uma câmera macro, para fotos em proximidade — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy M14 perdeu a câmera ultrawide mas ganhou uma câmera macro, para fotos em proximidade — Foto: Divulgação/Samsung

Os sensores do Galaxy M14 se organizam da seguinte forma:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Câmera macro de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 13 MP (f/2.0)

O conjunto de câmeras do Galaxy M13 é similar, com a adição do sensor ultra wide no lugar da câmera macro. Ele dá um campo de visão mais amplo para ser fotografado. Isso significa que a câmera do celular não precisa ficar tão longe para fotografar uma grande área, ou um grupo grande de pessoas.

5 de 9 O Galaxy M13 têm uma câmera principal de 50 megapixels — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy M13 têm uma câmera principal de 50 megapixels — Foto: Divulgação/Samsung

As câmeras do Galaxy Galaxy M13 são as seguintes:

Câmera principal de 50 MP (f/1.8)

Ultra wide de 5 MP (f/2.2)

Sensor de profundidade de 2 MP (f/2.4)

Frontal de 8 MP (f/2.2)

Uma ressalva importante a se fazer é que, por se tratarem de celulares básicos, não há recursos como estabilidade, ótica ou digital, nem resoluções altas nas gravações. Os vídeos dos dois Galaxy são gravados em resolução Full HD a 30 quadros por segundo (fps), o suficiente para vídeos do cotidiano.

Desempenho e armazenamento

Não há motivos para reclamação nos quesitos de armazenamento e memória RAM. Ambos os smartphones contam com 4 GB e 128 GB, respectivamente. Eles aceitam cartão microSD de até 1 TB.

Por outro lado, há uma diferença considerável no poder de processamento. Apesar dos dois smartphones contarem com processadores Samsung, o Exynos 1330 presente no M14 deve ter um desempenho melhor que Exynos 850 do Galaxy M13. Trata-se de um chip de arquitetura melhor, com apenas 5 nanômetros, o que deve possibilitar um desempenho mais eficiente. A frequência maior de alguns dos núcleos também deve ajudar a melhorar o desempenho geral do aparelho, e possibilitar menos engasgos em aplicativos mais pesados, como jogos.

Além disso, sites especializados apontam que o chip gráfico que acompanha o Galaxy M14 deve ter um desempenho 55% melhor que o anterior, de acordo com os testes de benchmark realizados no chip.

Bateria do Galaxy

6 de 9 O Galaxy M14 tem uma bateria de 6.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung O Galaxy M14 tem uma bateria de 6.000 mAh — Foto: Divulgação/Samsung

Um dos aspectos que mais evoluiu entre uma geração e outra foi a bateria. Enquanto o Galaxy M13 já possuía uma excelente bateria de 5.000 mAh, a Samsung foi além e incluiu no M14 uma capacidade de 6.000 mAh

, suficiente para chegar com tranquilidade aos dois dias de uso moderado longe das tomadas.Para completar, ambos contam com a possibilidade de carregamento rápido, com o uso de fontes de 15 W mas deixam de fora recursos mais avançados como o carregamento reverso e o sem fio.

Versão do Android

Os celulares são capazes de rodar Android 13, a versão mais recente do sistema do Google. Ela traz recursos de personalização do sistema e widgets renovados, além de implementar melhorias quanto à privacidade do usuário.

7 de 9 Tanto o M13 quanto o M14 já contam com o Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo Tanto o M13 quanto o M14 já contam com o Android 13 — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O Galaxy M14 sai de fábrica coma interface One UI 5.1. Mais antigo, o Galaxy M13 deve receber o software ao longo de 2023.

Os aparelhos fazem parte das linhas de celulares que a Samsung prometeu atualizar por pelo menos quatro anos, portanto, eles devem ficar atualizados ainda por algum tempo. O Galaxy M14 sai na frente por ser mais novo.

Recursos adicionais

Galaxy M13 e M14 são celulares semelhantes, de construção parecida com sensor biométrico localizado sob o botão de energia do aparelho. Mas as semelhanças param por aí, já que a Samsung melhorou muito aspectos do aparelho de um ano para o outro, como a chegada do 5G no Galaxy M14. Isso significa que o M13 é limitado à internet móvel 4G, mais lenta. No entanto, os modelos têm algumas semelhanças como NFC, que realiza pagamentos por aproximação, e entrada USB-C.

8 de 9 Tanto o Galaxy M13 quanto o M14 tem o sensor biométrico localizado sob o botão de energia — Foto: Divulgação/Samsung Tanto o Galaxy M13 quanto o M14 tem o sensor biométrico localizado sob o botão de energia — Foto: Divulgação/Samsung

Os dois smartphones da Samsung contam com tecnologias avançadas em conectividade, mas o M14 está alguns passos à frente do M13: os dois se conectam a redes Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, mas o M14 consegue utilizar redes Bluetooth de maior qualidade, uma vez que conta com Bluetooth 5.2 frente ao 5.0 do Galaxy M13. Isso deve se refletir em conexões mais estáveis e sinal mais forte ao se conectar a acessórios sem fio.

Preço do Galaxy

9 de 9 Atualmente, Galaxy M13 e M14 são vendidos por preços similares no varejo on-line — Foto: Divulgação/Samsung Atualmente, Galaxy M13 e M14 são vendidos por preços similares no varejo on-line — Foto: Divulgação/Samsung

O Galaxy M13 chegou ao Brasil em julho de 2022, vendido na faixa dos R$ 1.799. Hoje, já é possível encontrá-lo na Amazon por R$ 1.299. Já seu sucessor, o Galaxy M14 chegou com um valor um pouco mais salgado: R$ 1.899. Apesar disso, ele é facilmente encontrado no comércio eletrônico por preços próximos aos R$ 1.104, nas cores azul marinho, azul claro e prata.

Galaxy M14 vs Galaxy M13 Especificações Samsung M14 Samsung M13 Lançamento Abril de 2023 Julho de 2022 Preço de lançamento R$ 1.899 R$ 1.799 Preço atual (loja da Samsung) R$ 1.899 R$ 1.329 Preço atual (comércio eletrônico) R$ 1.104 R$ 1.299 Tela 6,6 polegadas 6,6 polegadas Resolução de tela 2408 x 1080 pixels (Full HD+) 2408 x 1080 pixels (Full HD+) Processador Exynos 1330, 8 núcleos de até 2,4 GHz Exynos 850, 8 núcleos de até 2,0 GHz Memória RAM 4 GB ou 6 GB 4 GB Armazenamento 64 GB ou 128 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de memória Sim, de até 1TB Sim, de até 1TB Câmera traseira Tripla, de 50, 2 e 2 MP Tripla, de 50, 5 e 2 MP Câmera frontal 13 MP 8 MP Sistema operacional Android 13 Android 12 Dimensões e peso 166,8 x 77,2 x 9,4 mm; 206 gramas 165,4 x 76,9 x 8,4 mm; 192 gramas Cores azul, azul marinho e prata verde, azul e cobre

Com informações de Samsung (1/2), Versus e Gadget Versus

