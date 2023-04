Moto G23 vs Moto G22: veja o que muda entre os celulares Motorola

A Motorola lançou o Moto G23 como sucessor do Moto G22 . A proposta dos dois celulares é entregar custo-benefício atraente para o consumidor que não abre mão de recursos como bateria de longa duração e tela grande. Apesar de parecidos, a fabricante atualizou pontos importantes de ficha técnica na nova geração. O modelo mais novo, por exemplo, conta com processador mais potente e mudanças no conjunto de câmeras traseiras.

O Moto G23 chegou ao mercado em 2023 pelo preço inicial de R$ 1.599 nas cores azul, branco e grafite. Na Amazon, o produto é visto por R$ 1.329 (queda de R$ 270). Já o Moto G22 foi lançado em 2022 por R$ 1.699 e pode ser encontrado na Amazon por R$ 992 (desconto de R$ 707). As tonalidades disponíveis são azul, preto e verde. Confira o que muda entre os dois celulares no comparativo a seguir.

Tela e design

A tela dos dois smartphones Motorlla têm as mesmas configurações. Ou seja: 6,5 polegadas de tamanho e resolução de 720 x 1600 pixels. Ambas as unidades trazem painel com tecnologia IPS LCD, um padrão comum para esta faixa de preço e que é conhecido por exibir tons de branco equilibrados. Além disso, as duas gerações possuem taxa de atualização de 90 Hz.

A carcaça do Moto G23 sofreu intervenções estéticas sutis, como na parte traseira, que ganhou novo desenho da moldura que recobre o módulo de câmeras. Na frente, é necessário um grande esforço para distinguir os dois celulares, já que tanto o furo que abriga a câmera de selfies quanto a espessura das bordas do display são características muito parecidas. Até mesmo as arestas dos dois produtos possuem grau de arredondamento similar. O sensor biométrico fica posicionado no botão de energia.

O que não mudou foram os materiais utilizados na construção dos smartphones, que se resumem a plástico e vidro. Também não há certificações especiais que garantam resistência à água (como a IP68, que permite que dispositivos sejam submersos até 1,5 metro de profundidade por 30 minutos). Os dispositivos são protegidos apenas com a proteção oleofóbica padrão – que pode até salvá-los de uma chuva leve, mas não de uma queda na piscina, por exemplo.

Câmeras da Motorola

Nos lançamentos, a Motorola destacou bastante a capacidade dos smartphones de fazerem fotos com boa qualidade. Os dois modelos contam com um conjunto triplo de câmeras traseiras, com sensores principais de alta resolução.

O conjunto de câmeras do Moto G23 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.8);

Ultra wide de 5 MP (f/2.2);

Macro de 2 MP (f/2.4);

Frontal 16 MP (f/2.5)

Já o arranjo fotográfico do Moto G22 ficava assim:

Principal de 50 MP (f/1.8);

Ultra wide de 8 MP (f/2.2);

Macro de 2 MP (f/2.4);

Profundidade de 2 MP (f/2.4);

Frontal de 16 MP (f/2.5)

As duas câmeras principais têm resoluções acima da média para a faixa de preço. No entanto, é preciso ressaltar que quantidade maior de megapixels não significa necessariamente fotos melhores. A Motorola promete fotos nítidas e claras nos dois produtos. Como é possível observar, o Motorola mais novo perdeu o sensor de proximidade, que auxilia no modo retrato

Para vídeos, não houve melhorias no Moto G23 e o celular segue as mesmas configurações do irmão Moto G22. Ou seja, tanto a câmera principal traseira quanto a de selfies suportam gravação de vídeos na resolução máxima Full HD, a 30 quadros por segundo.

Desempenho e armazenamento

O processador que equipa o Moto G23 agora é o Helio G85 (MediaTek), o mesmo presente no Moto G41, lançado em 2021. Do outro lado, o Moto G22 é alimentado pelo Helio G37, também da MediaTek. Em testes de benchmark, o chip que equipa o aparelho mais novo sai na frente com folga. No AnTuTu, o G23 tem pontuação de 217 mil pontos, contra 135 mil do irmão mais velho. O salto é significativo e se traduz num desempenho aprimorado em aplicativos exigentes. Ainda assim, o Moto G22 também não enfrenta dificuldades com aplicativos do dia a dia, como WhatsApp e Instagram.

Vale lembrar que nenhum dos modelos é indicado para amantes de jogos avançados. Por isso, será necessário reduzir os gráficos de títulos com efeitos visuais muito complexos para ter uma experiência fluida. Para multitarefas, o G22 conta com 4 GB de RAM – valor mínimo para ter uma boa experiência com o ecossistema Android em 2023 – enquanto o mais novo chega a 8 GB. Ambos oferecem armazenamento interno de 64 GB ou 128 GB, expansíveis em até 1 TB com um cartão micro SD.

Bateria do Moto G

Este é um ponto positivo dos modelos. A Motorola equipa tanto o Moto G23 quanto o Moto G22 com uma bateria de longa duração, de 5.000 mAh de capacidade. Essa especificação é suficiente para fazer com que os celulares cheguem ao fim do dia longe da tomada, caso o uso seja moderado.

Os dois contam com tecnologia de carregamento rápido, mas a velocidade de recarga do Moto G23 é mais rápida por suportar até 30W, contra 20W do irmão mais velho, o G22. Vale mencionar que a fabricante manda o carregador e cabo USB-C na caixa dos dois dispositivos.

Versão do Android

O Moto G23 foi lançado com o Android 13, versão mais atual do sistema do Google. Enquanto isso, o Moto G22 segue com o Android 12 e ainda não há informações oficiais sobre a chegada de uma atualização. O sistema mais recente traz novos ajustes em permissões de aplicativos, ícones dinâmicos e maior controle sobre as notificações de aplicativos.

Kit da caixa e recursos adicionais

Quem adquirir o Moto G22 ou o Moto G23 leva para casa, além do carregador rápido e cabo USB-C, uma capinha para proteção do dispositivo. No entanto, apenas o Moto G22 vem com fone de ouvido na caixa, acessório cada vez menos comum em smartphones.

As funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Motorola. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais e NFC, que permite realizar pagamento por aproximação. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Na parte de conectividade, os dois entregam o tradicional Wi-Fi padrão 802.11 a/b/g/n/ac. A versão do Bluetooth é a 5.0 no Moto G22 e 5.1 no Moto G23. Vale lembrar que nenhum dos dois smartphones oferecem suporte à internet 5G, que promete velocidades ainda maiores de download e upload.

Preço dos celulares

Disponível nas cores azul, branco e grafite, o Moto G23 chegou ao mercado em janeiro de 2023 pelo preço inicial de R$ 1.599. Na Amazon, o produto foi visto por R$ 1.329 (R$ 270 de diferença). Já o Moto G22 foi lançado em março de 2022 ao custo de R$ 1.699, mas já pode ser encontrado na Amazon por R$ 992 (um desconto de R$ 707). As tonalidades disponíveis são azul, preto e verde

Confira as especificações técnicas na tabela abaixo

Moto G22 vs Moto G23 Especificações Motorola Moto G22 Motorola Moto G23 Lançamento março de 2022 janeiro de 2023 Preço de lançamento R$ 1.699 R$ 1.599 Preço atual R$ 992 R$ 1.329 Tela 6,5 6,5 Resolução da tela 719 x 1.600 pixels 720 x 1.600 pixels Processador Mediatek Helio G37 (12nm) Mediatek Helio G85 (12nm) Memória RAM 4 GB 4 GB ou 8 GB Armazenamento 64 GB ou128 GB 64 GB ou128 GB Cartão de memória sim, até 1 TB sim, até 1 TB Sistema operacional Android 12 Android 13 Dimensões e peso 164 x 75 x 8.5 mm e 185 gramas 162,7 x 74,7 x 8,2 mm e 184,3 gramas Cores azul, preto e verde azul, branco e grafite

