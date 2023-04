RX 570 vs RX 580: compare as placas de vídeo AMD

Mesmo já tendo um certo tempo de mercado, as placas da AMD podem a atender quem procura por uma solução de entrada para jogos mais leves como MOBAs ou mesmo títulos competitivos populares como League of Legends, Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), Fortnite e outros. Confira, a seguir, o comparativo que o TechTudo preparou com os detalhes de cada modelo e entenda ajudar a decidir qual placa faz mais sentido para o seu setup.

1 de 3 Radeon RX 570 oferece 8 GB de memória — Foto: Divulgação/AMD Radeon RX 570 oferece 8 GB de memória — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

As duas GPUs contam com boas especificações, mas, como foram lançadas em 2017, alguns pontos dos modelos, como a tecnologia da VRAM, apresentam alguma defasagem. Por outro lado, apesar dos módulos GDDR5, as placas contam com interface de largura de banda de 256 bits, o que pode compensar a tecnologia mais antiga de memória. Os dois modelos apresentam 8 GB de memória, o que é um valor adequado atualmente. Já o clock das placas é parecido, mas a RX 580 em modo boost pode entregar cerca de 100 MHz a mais que a RX 570.

Suas opções de saída de vídeo também são similares, com portas DisplayPort e HDMI — os padrões mais utilizados atualmente em monitores e displays modernos. Por outro lado, nenhuma das placas do comparativo tem suporte ao Ray Tracing, uma das tendências tecnológicas do segmento hoje.

Performance

De acordo com sites especializados em benchmarks, a performance das placas tem bastantes similaridades. Em um comparativo direto por meio de jogos e softwares que avaliam as placas, foi possível observar que a RX 580 tende a oferecer um desempenho geral em média 30% superior ao da RX 570.

No entanto, os testes mostraram que ambas as placas entregam um ótimo desempenho em Full HD, mantendo uma média próxima aos 90 quadros por segundo. Já na resolução Quad HD, os modelos tiveram performance próxima aos 50 quadros por segundo.

2 de 3 RX 580 tem vantagem de desempenho em relação à RX 570 — Foto: Divulgação/AMD RX 580 tem vantagem de desempenho em relação à RX 570 — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

A RX 570 tende a ter um consumo menor que a RX 580. Além de operar em média com cerca de 35 W a menos que a concorrente, a placa intermediária requer uma fonte de apenas 450 W, enquanto o modelo mais avançado demanda uma PSU de ao menos 500 W.

As duas placas de vídeo exigem cabos de energia complementar, mas o tipo de cabo pode variar de acordo com a versão da GPU. Desta forma, é importante se atentar na hora da aquisição para o requerimento de energia complementar do modelo selecionado.

Recursos

Quanto aos recursos oferecidos, as placas do comparativo também são parecidas. Ambas têm suporte as APIs mais modernas e apresentam compatibilidade com softwares de realidade virtual e resolução virtual. Também são capazes de funcionar em conjunto com outras placas, por meio da função AMD CrossFire, da fabricante.

Outra tecnologia própria da marca presente nas GPUs, a AMD FreeSync promete oferecer desempenho livre do efeito tearing (quebras de imagem), desde que haja compatibilidade por parte do display utilizado. Como mencionado anteriormente, o suporte ao Ray Tracing não está presente em nenhum dos modelos.

3 de 3 RX 570 consome menos energia que a RX 580 — Foto: Divulgação/Gigabyte RX 570 consome menos energia que a RX 580 — Foto: Divulgação/Gigabyte

Preço e disponibilidade

Atualmente, a RX 580 parece ter uma maior oferta no mercado brasileiro, sendo uma placa que anos atrás foi muito procurada por conta de sua relação custo-benefício. A GPU tem aparecido no varejo online por a partir de R$ 603, o que é um valor interessante no cenário atual de hardwares.

Por sua vez, a RX 570 não conta com uma oferta tão grande, mas tem um preço muito parecido com o da RX 580. Neste sentido, optar pela placa mais avançada talvez seja uma opção mais vantajosa, visto que a diferença de preço é muito pequena.

Custo-benefício

Oferecendo mais desempenho por basicamente o mesmo preço, a RX 580 tende a ser a melhor opção para quem procura um dos modelos do comparativo. A placa promete oferecer melhor performance e tem um custo muito parecido com o modelo mais simples.

Caso apareça em ofertas, a RX 570 ainda pode ser uma boa opção atualmente, mas é preciso considerar que a GPU pode ter uma defasagem em desempenho de cerca de 30% em relação à RX 580. Por isso, a escolha pela RX 570 tende a compensar apenas se a diferença de preço for substancial.

Ficha técnica RX 570 e RX 580

RX 570 vs RX 580 Especificações AMD RX 570 AMD RX 580 Lançamento abril de 2017 abril de 2017 Preço atual R$ 999 R$ 603 Clock base / boost 1.168 / 1.244 MHz 1.257 / 1.340 MHz Memória 8 GB GDDR5 8 GB GDDR5 Interface de largura de banda 256 bits 256 bits Conexões DisplayPort 1.4 / HDMI DisplayPort 1.4 / HDMI Suporte a realidade virtual não sim Ray-Tracing não não Energia da placa 150 W 185W Fonte recomendada 450 W 500 W Energia complementar sim sim