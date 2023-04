RX 5700 XT vs RTX 2060 Super: compare as placas AMD e Nvidia

Com suporte a recursos avançados, como realidade virtual e Ray Tracing, as placas alcançaram resultados similares e positivos em testes de benchmarks. A seguir, o TechTudo separou os principais aspectos técnicos para te ajudar a entender as similaridades e diferenças entre as duas placas de vídeo.

Especificações

Além de contarem com 8 GB de memória GDDR6, tanto a RTX 2060 Super quanto a RX 5700 XT possuem interface de 256 bits, o que tende a permitir um carregamento semelhante de texturas a cada quadro. Em relação à versão anterior, modelo Super possui núcleos CUDA extras (aumentando de 1.920 a 2.176).

Quanto ao clock, a placa da AMD leva vantagem, oferecendo boost de até 1.905 MHz contra 1.650 MHz da placa da Nvidia, o que pode impactar o desempenho em favor do modelo da RX 5700 XT. As duas placas contam com praticamente as mesmas opções de conectividade. A RTX 2060 Super, no entanto, tem como diferencial o fato de trazer em algumas versões o conector DVI, compatível com monitores mais antigos.

Performance

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 2060 Super leva uma pequena vantagem no desempenho tanto em jogos quanto em softwares mais exigentes. Em testes sintéticos, a placa da Nvidia entrega em média 2% a mais desempenho em comparação com a RX 5700 XT.

Em alguns títulos, como Counter Strike: Global Offensive (CS:GO), a RTX 2060 Super chega a levar uma considerável vantagem, de cerca de 22%. Por outro lado, no Fortnite, a RX 5700 XT é 18% mais eficiente. Em outros games, como GTA 5 e Overwatch, os modelos se equiparam.

Consumo

A RTX 2060 Super parece ser uma escolha mais adequada para quem prioriza um menor consumo. A placa da Nvidia tem um TDP até 50 W menor em relação à placa da AMD. São 175 W da RTX 2060 contra 225 W da RX 5700 XT.

Quanto às fontes, o modelo da AMD requer uma fonte de 600 W. Já a RTX 2060 Super pode ser instalada em sistemas com uma PSU de 550 W.

Recursos

Um dos diferenciais da RX 5700 XT é que ela oferece suporte a recursos de realidade virtual. Além disso, a solução conta com arquitetura RDNA, que oferece suporte a funcionalidades como FSR, da AMD. O recurso da fabricante promete aprimorar o desempenho da placa em aplicações compatíveis e jogos.

Já a RTX 2060 Super, assim como suas irmãs mais velhas, oferece suporte ao Ray Tracing, que aprimora a iluminação em jogos, tornando os visuais mais realistas. A placa também conta com o recurso DLSS, da Nvidia, que utiliza deep learning para realizar uma espécie de upscaling na imagem. Além disso, esse modelo trouxe uma nova geração de Tensor Cores dedicados exclusivamente a processar dados de inteligência artificial.

Preço e disponibilidade

A RTX 2060 Super, da Nvidia, é uma opção ligeiramente mais cara, sendo comercializada a R$ 2.599. Já a RX 5700 XT, da AMD, pode ser encontrada por R$ 1.516. Ambas contam com ampla disponibilidade no mercado nacional.

Custo-benefício

A placa da Nvidia parece ser uma opção mais interessante em 2023, afinal, o modelo conta com recursos mais modernos, como Ray Tracing e DLSS, além de ter alcançado vantagens na maioria dos quesitos em relação à placa da AMD.

Por outro lado, a RX 5700 XT tende a ter preço muito menor, em média 33% mais barato em comparação à RTX 2060 Super. Além disso, mesmo que não alcance o mesmo nível de desempenho da rival, possui performance suficiente para a maioria dos jogos em resolução Full HD, o que costuma ser suficiente para boa parte dos consumidores.

Ficha técnica RX 5700 XT e RTX 2060 Super

RX 5700 XT vs RTX 2060 Super Especificações RX 5700 XT RTX 2060 Super Lançamento julho de 2019 julho de 2019 Preço atual a partir de R$ 1.516 a partir de R$ 2.599 Clock base / boost 1.755 / 1.905 MHz 1.470 / 1650 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Interface de Memória 256 bits 256 bits Ray-Tracing não sim Conexão DisplayPort 1.4 / HDMI DisplayPort / HDMI / DVI-DL Energia da placa 225 W 175 w Fonte recomendada 600 W 550 W

