RX 580 vs GTX 1050 TI: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Ambas as GPUs oferecem ao menos 4 GB de memória e contam com frequências que passam dos 1.300 MHz, o que deve ser suficiente para uma experiência satisfatória em muitos jogos eletrônicos. Confira, nas próximas linhas, o comparativo que o TechTudo preparou com todos os detalhes das fichas técnicas de cada modelo e saiba em qual vale mais a pena investir.

Especificações

A GTX 1050 Ti é uma placa de vídeo de entrada e conta com especificações mais modestas. Sua quantidade de VRAM pode ser o principal dificultador para executar jogos atuais, uma vez que 4 GB GDDR5 tendem a ser um limitador na hora de explorar níveis gráficos mais altos em games modernos.

Já a placa da AMD oferece o dobro de VRAM, mas, da mesma forma como a da Nvidia, utiliza módulos do padrão GDDR5, que tende a não ser o mais eficiente atualmente, uma vez que já existem soluções mais modernas. Outra semelhança está no clock das placs, mas por ter uma interface de largura de banda maior, a tendência é que a RX 580 acabe sendo mais eficiente.

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RX 580 tende a oferecer muito mais desempenho que a GTX 1050 Ti . O resultado pôde ser observado tanto em jogos quanto em testes sintéticos, que utilizam softwares dedicados para avaliar e atribuir notas ao desempenho de GPUs.

Os testes indicam que, na resolução Full HD, a diferença de desempenho das placas pode chegar a 82% em favor da GPU da AMD, que manteve uma taxa de quadros de 71,4 FPS contra apenas 39,3 da placa da Nvidia na qualidade ultra. Também foi avaliado o desempenho das placas na resolução de 1440p. Neste caso, a diferença de performance se manteve na casa dos 78%.

Os dados deixam claro que, atualmente, a GTX 1050 Ti é uma placa mais indicada para a resolução HD. Por isso, quem decidir pela GPU da Nvidia deve considerar qual tipo de monitor ou display será utilizado com a peça e quais jogos pretendem ser rodados, uma vez que a maioria dos games modernos pede uma tela com resolução Full HD pelo menos.

Consumo

Quem prioriza um menor consumo de energia elétrica deve considerar a GTX 1050 Ti , que é muito menos exigente neste quesito. A solução da Nvidia é capaz de obter toda a sua energia por meio da conexão PCIe e requer uma fonte de apenas 300 W para funcionar.

A GPU da AMD por sua vez, requer muito mais energia, e consome aproximadamente o dobro em relação à placa da Nvidia, o que exige uma fonte muito mais pesada. Além disso, a RX 580 requer conectores de energia complementar, que podem variar de acordo com a versão da fabricante parceira da AMD.

Recursos

Como é uma placa intermediária, a RX 580 oferece muito mais recursos do que a GTX 1050 Ti da Nvidia, além de prometer um desempenho muito superior. Uma diferença notável é que a GPU da AMD é compatível com realidade virtual, recurso não suportado pela concorrente e que pode ser um diferencial para alguns jogadores.

As duas placas contam com suporte para as APIs mais modernas, mas a GPU da AMD oferece mais vantagens. A placa é compatível com o AMD CrossFire, recurso da fabricante que permite combinar duas GPUs para mais desempenho, e também apresenta suporte ao VSR. Com o recurso, é possível fazer com a placa emule, virtualmente, resoluções mais altas do que a nativa do display.

Preço e disponibilidade

Atualmente, a GTX 1050 Ti ainda é muito presente no mercado brasileiro e aparece em diferentes lojas com uma grande variação de preço. No varejo online, a placa de vídeo chega a ser vendida em oferta por valores a partir de R$ 1.199.

Por sua vez, a placa da AMD, que assim como o modelo da Nvidia ainda conta com uma boa disponibilidade, aparece em oferta por valores a partir de R$ 603. No entanto, algumas versões com soluções térmicas mais avançadas chegam a ser oferecidas por valores próximos a R$ 1.200.

Custo-benefício

Considerando o cenário atual, a RX 580 parece ser a opção mais interessante, apesar de seu custo e consumo energético serem consideravelmente mais altos. A placa da AMD entrega muito mais desempenho, e, por isso, quem pretende utilizar a GPU para rodar jogos modernos deve se beneficiar da melhor performance, que tende a impactar muito na experiência.

Por outro lado, para quem procura uma GPU para um monitor ou display com resolução HD, a GTX 1050 Ti pode ser uma alternativa. No entanto, é preciso considerar que, apesar de existirem ofertas da placa por valores mais acessíveis, comumente a GPU aparece em um preço muito próximo ao da concorrente no comparativo.

Ficha técnica AMD RX 580 e GTX 1050 Ti

AMD RX 580 vs GTX 1050 Ti Especificações AMD RX 580 Nvidia GTX 1050 Ti Lançamento abril de 2017 outubro de 2016 Preço atual R$ 603 R$ 1.199 Clock base / boost 1.257 / 1.340 MHz 1.290 / 1.392 MHz Memoria 8 GB GDDR5 4 GB GDDR5 Interface de largura de banda 256 bits 128 bits Conexões DisplayPort 1.4 / HDMI DisplayPort 1.4 / HDMI 2.0 / DVI-DL Suporte a realidade virtual sim não Ray Tracing não não Energia da placa 185 W 75 W Fonte recomendada 500 W 300 W Energia complementar sim não