Waze ou Google Maps? Compare as funções dos apps de GPS

Google Maps e Waze são dois aplicativos de GPS que oferecem recursos de mapas e navegação em tempo real. Disponíveis com download grátis para celulares Android e iPhone ( iOS ), ambas as plataformas têm funções parecidas — inclusive, são desenvolvidas pela mesma empresa: o Google . Entretanto, também contam com diferenças na interface, navegação, sinalização e personalização que podem fazer os usuários optarem por uma das duas opções.

Enquanto o Google Maps foca em mapas e pontos de interesse, o Waze é voltado para navegação em tempo real, com vantagens para o uso no carro. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um comparativo entre Waze e Google Maps com o objetivo de mostrar o aplicativo ideal de acordo com as necessidades de cada pessoa.

1 de 8 Waze aberto no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo Waze aberto no celular — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Interface

2 de 8 Interface do Google Maps no celular — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo Interface do Google Maps no celular — Foto: Raisa Monteiro Capela/TechTudo

No quesito interface, ambos os aplicativos utilizam os dados de usuários para mostrar pontos de interesse e as melhores rotas. Enquanto o Google Maps exibe informações mais detalhadas, incluindo avaliações de outras pessoas, gráficos de descrições e links para redes sociais, o Waze é mais minimalista, focando na geolocalização de estabelecimentos.

Essas diferenças no design existem porque os aplicativos têm funções distintas. O Waze é simples por ser uma ferramenta que ajuda motoristas a ir de um ponto a outro pela melhor rota, enquanto evita trânsito e acidentes. Já o Google Maps atende até mesmo a pessoas que andam a pé, pois mostra pontos de interesse próximos e até informações de relevo.

Por ser mais simples, o Waze é mais fácil de entender e utilizar. O aplicativo mostra apenas o que o usuário precisa saber em tempo real. Por outro lado, o Google Maps pode ser mais complicado de usar, mas exibe informações valiosas das redondezas, em especial para quem está visitando um lugar pela primeira vez.

Navegação

3 de 8 Waze mostra a rota mais rápida, evitando trânsito e acidentes — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo Waze mostra a rota mais rápida, evitando trânsito e acidentes — Foto: Flávia Fernandes/TechTudo

O Waze é voltado para navegação em tempo real, e é melhor utilizado por motoristas porque mostra o trajeto mais rápido e seguro até o destino. Há ainda alertas que disparam quando o carro está acima do limite de velocidade ou quando há radares de trânsito próximos.

Na tela, também é possível ver indicadores de trânsito pesado, acidentes e bloqueios. Os usuários podem deixar comentários explicando o que está acontecendo na estrada naquele momento.

Enquanto isso, o Google Maps oferece diversas opções de locomoção, incluindo transporte público e trajetos a pé ou de bicicleta. Assim como o Waze, também há indicadores de trânsito e obstáculos no Google Maps, mas o aplicativo tem dificuldades em buscar a melhor rota de forma dinâmica para evitar esses problemas.

Conexão com a internet

4 de 8 Rotas no Google Maps — Foto: Marcela Franco/TechTudo Rotas no Google Maps — Foto: Marcela Franco/TechTudo

O Waze precisa estar online o tempo todo para fazer a geolocalização em tempo real. É possível salvar mapas offline, mas o aplicativo não permite usar a função de GPS se não houver sinal da rede móvel ou uma rede Wi-Fi disponível. Como o aplicativo é voltado para navegação de motoristas, há mais limitações do que recursos disponíveis quando não há internet.

Outra desvantagem de usar o Waze offline é não ter acesso aos comentários de outros usuários. A ideia do aplicativo é permitir que motoristas se comuniquem sobre problemas na estrada. Sem internet não é possível fazer isso, então é como dirigir no escuro.

O Google Maps também oferece opção de salvar mapas offline. Nesse caso, porém, o recurso tende a ser mais útil, porque é possível ver pontos de interesse e todas as informações que ficam disponíveis quando há conexão.

Por exemplo, em casos de viagem até uma região onde não há sinal de celular, pode valer e pena baixar o mapa da região no Google Maps para ter acesso a restaurantes, farmácias, hospitais e outros serviços necessários.

Sinalização e pontos de interesse

5 de 8 Google Maps permite baixar mapas — Foto: Marcela Franco/TechTudo Google Maps permite baixar mapas — Foto: Marcela Franco/TechTudo

Ambos os aplicativos mostram sinais e pontos de interesse. Contudo, o jeito de exibir é diferente. O Waze, por exemplo, se preocupa em mostrar informações próximas à rota escolhida pelo motorista. Em uma viagem, o aplicativo irá sugerir paradas em postos de gasolina, restaurantes e pontos turísticos que não destoem do caminho até o destino.

Durante o trajeto, o Waze ainda utiliza alertas sonoros para avisar sobre radares de velocidade, pedágios, acidentes e obstáculos. Se o motorista ultrapassar o limite de velocidade da estrada, o aplicativo logo pede para desacelerar.

No Google Maps dá para explorar não só pontos de interesse próximos, como também localizações à distância por meio dos mapas. Com isso, é possível planejar passeios com antecedência e saber o fluxo do trânsito, mesmo em locais distantes da rota indicada pelo aplicativo.

Na navegação em tempo real, o Google Maps não é tão preciso na sinalização quanto o Waze. Por isso, vale a pena utilizar o Google Maps antes de viajar, e abrir o Waze enquanto estiver no caminho até o destino.

Rotas públicas

6 de 8 Google Maps mostra horário que o ônibus chegará na parada — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Google Maps mostra horário que o ônibus chegará na parada — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

O Google Maps é a melhor opção para navegar por rotas públicas, como ciclovias e ferrovias. O aplicativo também é campeão em mostrar linhas de transporte público disponíveis para chegar ao destino, pois exibe pontos de ônibus e até as melhores entradas e saídas das estações de trem e metrô.

Para quem anda de transporte público, o Google Maps pode ser um grande aliado na hora de planejar a viagem. Com ele, é possível saber qual linha de ônibus pegar, assim como o intervalo aproximado dos carros. Vale mencionar que o cálculo não é preciso, podendo haver atrasos.

O Waze é voltado para viagens de carro. Por isso, o aplicativo não lida bem com rotas públicas e não consegue competir com o Google Maps nesse quesito.

Controle sem as mãos

7 de 8 Integração do Apple Music no Waze — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo Integração do Apple Music no Waze — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

Tanto o Google Maps quanto o Waze permitem controle sem as mãos por meio de comandos de voz. Ambos os aplicativos oferecem um botão de microfone que pode ser usado para definir rotas, sem a necessidade de digitar endereços pelo teclado.

O Waze ainda tem integração com aplicativos de música, como Spotify e Apple Music. Esse recurso permite mudar de faixa e pausar a música sem sair do aplicativo de GPS.

Em celulares Android, ainda dá para usar o comando “Ei, Google” para solicitar uma rota ao Google Assistente. Também é possível fazer isso no iPhone por meio da Siri, mas é necessário especificar o aplicativo que será aberto, senão a assistente da Apple prioriza o aplicativo de Mapas nativo do iOS.

A função pode ser bastante útil, se o usuário estiver dirigindo sozinho. Caso precise redefinir a rota para um novo destino enquanto estiver no meio da estrada, basta utilizar os comandos de voz. Assim, não é necessário desviar os olhos do caminho, garantindo a segurança do motorista e das demais pessoas no caminho.

Personalização

8 de 8 Waze permite mudar a voz do locutor — Foto: Helito Beggiora/TechTudo Waze permite mudar a voz do locutor — Foto: Helito Beggiora/TechTudo

O Waze tem diversas opções de customização. Inclusive, é possível mudar a voz do locutor que guia o usuário e avisa sobre os alertas. O aplicativo já permitiu usar as vozes não só de celebridades, como MC Fioti, Milton Cunha e Gil do Vigor, além de personagens como Batman.

No Waze ainda dá para mudar o modelo do veículo que aparece ao navegar e o avatar que representa o perfil do usuário. Não é possível customizar o mapa, mas dá para alternar entre os modos claro e escuro do aplicativo.

Enquanto isso, o Google Maps permite mudar o ícone de navegação, podendo escolher entre três carros diferentes. Também dá para mudar o idioma da voz. Além disso, não há mais opções de customização no aplicativo.

