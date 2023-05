Gmail x Outlook: qual usar? Compare os serviços de e-mail

Gmail e Outlook são dois serviços de e-mail muito populares. Ambos têm recursos como filtro de mensagens, autenticação em dois fatores e biblioteca de extensões, mas existem quesitos nos quais as plataformas diferem. O serviço do Google , por exemplo, permite desfazer o envio de e-mails. Assim, caso você se arrependa da mensagem, pode evitar que o destinatário a leia. O Outlook, por sua vez, dá a opção de reagir aos e-mails com emojis, o que configura uma forma mais rápida de atestar o recebimento de um recado.

Pensando em ajudar os leitores a decidir qual plataforma de e-mails mais atende às suas necessidades, o TechTudo preparou um comparativo entre o Gmail e o Outlook. Confira as semelhanças e diferenças das plataformas em quesitos como design, segurança, pesquisa, suporte a extensões, personalização e mais.

Principais recursos

O Gmail oferece recursos que podem aumentar bastante a produtividade dos usuários. A caixa de entrada do correio eletrônico é separada em categorias como “Principais”, “Promoções” e “Social”, o que agiliza a procura pelas mensagens. Outra funcionalidade muito útil são os lembretes. Caso você demore a responder uma conversa, o Gmail irá enviar uma notificação perguntando se você não gostaria de responder ao e-mail.

Além disso, o serviço permite integração com outros aplicativos do Google, como o Drive e o Google Agenda. Isso facilita, respectivamente, o envio e armazenamento de anexos e o gerenciamento de compromissos e reuniões.

Já o Outlook pode ser integrado a outros produtos da Microsoft, como o Word e Microsoft Teams. Esse recurso é especialmente interessante para aqueles que estão buscando um e-mail profissional, já que seu uso pode otimizar fluxos de trabalho. Nesse sentido, a plataforma também conta com um calendário embutido, o que pode ser bem útil para organizar sua agenda. Para pessoas com deficiência, o Outlook também pode ser a melhor opção: o serviço conta com recursos de acessibilidade mais avançados, como comandos de voz.

Design

Apesar de este ser um quesito bem subjetivo, pode-se dizer que o design do e-mail do Google é mais moderno e agradável. Sua interface é colorida e permite separar os marcadores por cor, o que contribui para uma caixa de entrada mais organizada. Além disso, seus recursos ficam bem organizados: os principais são exibidos na lateral esquerda e, ao clicar em “Mais”, é possível descobrir novas opções.

Por sua vez, o design do Outlook é mais clássico e robusto. Sua interface é quase toda azul, e as opções de recursos também podem ser agrupadas. No entanto, nas bordas esquerdas e superiores, algumas funcionalidades são exibidas em formato de ícone, sem nome. Isso pode atrapalhar usuários iniciantes na plataforma.

Segurança

Em comparação com o Outlook, o Gmail oferece algumas funcionalidades extras de proteção. A aplicação do Google conta com proteção contra phishing, que pode bloquear até 99% dos e-mails suspeitos, além dos recursos de navegação segura e alertas proativos, que identificam links e anexos maliciosos. A aplicação tem ainda o diferencial de permitir que os usuários vejam quando e onde o e-mail foi usado pela última vez.

Isso, no entanto, não quer dizer que o Outlook fica para trás no quesito segurança. Na verdade, a plataforma se destaca por contar com criptografia de ponta, impedindo que suas mensagens sejam interceptadas por hackers. E, assim como o Gmail, também pode detectar e-mails de spam. Ambos serviços de e-mail oferecem autenticação em dois fatores.

Biblioteca de extensões

Instalar extensões pode ser uma boa forma de potencializar as funções das plataformas. Para o Gmail, uma das opções mais famosas é a Right Inbox, que permite adicionar templates de mensagens e criar diferentes opções de assinaturas. Outra alternativa é o Voila Norbert. O plugin consegue encontrar e-mails de diversas pessoas ao redor do mundo e pode ser muito útil para quando você precisar contatar alguém desconhecido.

Apesar de o Outlook também contar com algumas opções de extensões, elas não oferecem tantos recursos quanto as disponíveis para Gmail. O Docsend for Outlook, por exemplo, permite enviar anexos de até 250 GB e ainda mostra quem leu os documentos que você enviou. Já o FindTime pode analisar agendas de diversos usuários e encontrar horários livres para uma reunião. Assim, não é preciso perder tempo fazendo esse processo manualmente.

Pesquisa

Ao buscar por uma mensagem específica, é possível usar alguns filtros do Gmail para facilitar esse processo. O serviço permite classificar a busca conforme variáveis como datas, remetente, assunto e palavras-chave. Depois de personalizar os filtros de acordo com suas preferências e clicar em “Pesquisar”, a plataforma te mostrará os resultados.

Esse processo também pode ser feito pelo Outlook. Apesar de não oferecer tantas variáveis, o serviço também conta com bons filtros, como palavras-chave e presença de anexos. Fácil de usar, o recurso oferece resultados satisfatórios e não perde em qualidade para a aplicação do Google.

Limite de anexos

Existe um limite de tamanho de arquivos que você pode enviar via e-mail. No caso do Gmail, esse limite é de até 25 GB. Caso tente enviar um documento maior que isso, o serviço irá gerar, automaticamente, um link para o Google Drive com o anexo. Já o Outlook permite que usuários mandem anexos de até 20 GB, número que deve ser suficiente para a maioria dos casos.

Possibilidade de customização

O Gmail permite customizar grande parte de sua interface. Além do plano de fundo, é possível modificar o painel de leitura, a densidade (que é o que determina o tamanho que as conversas ocuparão) e escolher quais apps — como Google Meet e Chat — ficarão dispostos na lateral esquerda. Usuários ainda têm a possibilidade de personalizar suas caixas de entrada, definindo o que deve ser mostrado com prioridade no topo da página.

No Outlook, os temas de plano de fundo são menos variados, mas é possível alternar a interface entre modo diurno e noturno e fazer algumas customizações na caixa de entrada. O serviço permite escolher, por exemplo, o tamanho e espaçamento do texto, a altura das linhas e como o painel de leitura será organizado. Há ainda a possibilidade de pré-definir o que o Outlook deve fazer quando você entrar, escolhendo entre mostrar a primeira mensagem disponível ou a lista inteira.

Planos premium

Apesar de os serviços serem gratuitos, ambos oferecem mais recursos por meio de planos pagos. No caso do Gmail, a assinatura contempla outros serviços do Google Workspace, como o Google Drive. São quatro opções de pacotes mensais. A primeira, de R$ 28, dá acesso a 30 GB de armazenamento interno e permite fazer reuniões no Google Meet com até 100 participantes.

O plano padrão, por sua vez, custa R$ 70 e oferece até 2 TB em nuvem, reuniões com até 150 pessoas e funções adicionais de calendário e reuniões. Por R$ 105, a assinatura Plus tem armazenamento de 5 TB e recursos extras de segurança. E, caso você tenha uma empresa e queira usar o Gmail como e-mail corporativo, é possível fazer um orçamento do plano Enterprise.

Já o Outlook oferece três opções de planos para uso pessoal que vêm integradas a outras aplicações do Microsoft 365. A primeira delas é o pacote Basic, que por R$ 12 mensais dá direito a 100 GB de armazenamento em nuvem e acesso online a serviços como Word, Excel e OneDrive. O plano pessoal oferece 1 TB em nuvem, versões em desktop de serviços da Microsoft, e proteção do Windows Defender. Ele custa R$ 36 mensais.

Por último, o plano família, de R$ 45, pode ser compartilhado por até seis pessoas e tem o diferencial de oferecer até 6 TB de armazenamento e recursos de segurança pelo aplicativo Microsoft Family Safety. Há ainda planos voltados para empresas que variam entre R$ 32 e R$ 80 ao mês por usuário.

