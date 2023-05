Moto G53 vs Moto G52: o que muda nos celulares Motorola

O Moto G53 é o sucessor direto do Moto G52 . A nova geração do celular Motorola segue a mesma proposta de tentar conquistar o consumidor com um custo-benefício competitivo e recursos que marcaram a última geração, como tela grande e bateria de longa duração. Embora os modelos sejam parecidos, a fabricante atualizou pontos da ficha técnica dos dois smartphones. O modelo mais novo, por exemplo, agora conta com suporte à internet 5G .

Lançado globalmente em dezembro de 2022, o Moto G53 desembarcou no Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.899, nas cores grafite, prata e rosê. Na Americanas, o modelo pode ser visto por R$ 1.439. Do outro lado, há o Moto G52, que teve estreia no mercado em abril de 2022. Disponível nas tonalidades azul, branco e preto, o modelo chegou ao país por R$ 1.999, mas é encontrado a R$ 1.169 na Americanas. Confira o que muda entre os dois celulares no comparativo a seguir.

Tela e design

A tela dos dois aparelhos não é a mesma. Isto porque a Motorola optou por reduzir o tamanho do painel do Moto G53 para 6,5 polegadas, enquanto o Moto G52 tem 6,6 polegadas. Até a tecnologia utilizada no painel é diferente. No modelo mais novo, a fabricante colocou um painel com resolução e qualidade inferiores, 720 x 1.600 pixels e IPS LCD. Enquanto isso, o Moto G52 entrega um display 1.080 x 2.400 pixels AMOLED.

Apesar de oferecer uma tela com tecnologia inferior a do irmão mais velho, o Moto G53 tem uma taxa de atualização maior: 120 Hz, contra os 90 Hz do Moto G52. O recurso é capaz de exibir animações de sistema mais fluidas e reprodução de gráficos mais suaves em jogos compatíveis.

A carcaça do Moto G53 também ficou diferente. A moldura do conjunto de câmeras, por exemplo, ganhou novo desenho. Agora, as laterais superiores e inferiores do dispositivo estão menos arredondadas se comparadas às do Moto G52. Já na frente, é necessário um grande esforço para distinguir os dois celulares, que contam com borda inferior ligeiramente maior que o restante e um furo para a câmera de selfies. Em resumo, as arestas do Moto G53 estão menos arredondadas. Já o sensor biométrico, em ambos os modelos, fica posicionado no botão de ligar os telefones.

Os dois telefones são construídos em plástico e vidro e não existe qualquer certificação especial de resistência à água (como a IP68, que permite que dispositivos sejam submersos até 1,5 m de profundidade por 30 minutos). Em vez disso, a Motorola afirma que os produtos contam com “design repelente a água”, que pode até salvá-los de uma chuva leve, mas não de uma queda na piscina, por exemplo.

Câmeras

Os dois modelos da Motorola têm câmeras principais de 50 MP e a fabricante aposta neste detalhe como um dos principais chamarizes dos produtos. Recursos como modo retrato, que desfoca o fundo de objetos nas fotos, é marca registrada das duas gerações. No entanto, apenas o Moto G52 tem um sensor ultrawide — o que pode desapontar consumidores que queiram adquirir a geração atual. Confira os detalhes.

O conjunto de câmeras do Moto G52 é o seguinte:

Principal de 50 MP (f/1.8);

Ultrawide de 8 MP (f/2.2);

Macro de 2 MP (f/2.4);

Frontal 16 MP (f/2.5).

Já o arrojo fotográfico do Moto G53 fica assim:

Principal de 50 MP (f/1.8);

Macro de 2 MP (f/2.4);

Frontal de 8 MP (f/2.0).

Vale lembrar que quantidade maior de megapixels não significa, necessariamente, fotos melhores. A câmera frontal do Moto G53 tem 8 MP em vez de 13 MP do Moto G52. No entanto, o sensor tem abertura maior, que permite entrada de luz mais eficiente. A Motorola promete fotos nítidas e claras nos dois produtos. Já os vídeos ficam limitados a resolução máxima Full HD (a 30 quadros por segundo), tanto na câmera principal traseira quanto na de selfies.

Desempenho e armazenamento

O Moto G53 é equipado com o processador Qualcomm Snapdragon 480 Plus, enquanto o Moto G52 é alimentado pelo Snapdragon 680. À primeira vista, algumas pessoas podem achar que o chip do modelo mais antigo é superior, mas os testes de benchmark dizem o contrário. No AnTuTu, por exemplo, o Moto G52 faz 216 mil pontos, enquanto o Moto G53 alcança 300 mil pontos. O salto de desempenho é considerado significativo e se traduz em uma performance aprimorada em apps exigentes, que enfrentam menos dificuldades de execução no G53.

Nenhum dos dois modelos é indicado para amantes de jogos avançados. Isto significa que, para ter uma experiência agradável em títulos que tenham efeitos visuais muito complexos, será necessário reduzir os gráficos. Para multitarefas, os smartphones da Motorola contam com valores iniciais de 4 GB de RAM — valor mínimo para ter uma boa experiência com o ecossistema Android em 2023 —, chegando a versões com até 8 GB no modelo mais novo. O G52 oferece armazenamento interno de 128 GB ou 256 GB; já o modelo mais novo conta com 64 GB ou 128 GB. Ambos os celulares possuem capacidade para memória expansível em até 1 TB via cartão micro SD.

Bateria

A Motorola equipa os dois produtos com uma bateria de 5.000 mAh de capacidade, mas as velocidades de carregamento mudam. A geração mais antiga precisa de menos tempo na tomada, pois suporta até 30 W de potência — contra 18 W do Moto G53. Vale mencionar que a fabricante manda o carregador e o cabo USB-C na caixa dos dois dispositivos.

Versão do Android

O Moto G52 chegou ao mercado com o Android 12, mas faz parte da lista de celulares Motorola que receberão o Android 13 — versão mais recente do sistema operacional Google, presente de forma nativa no Moto G53. A versão do software trouxe avanços na parte de segurança, com destaque para os ajustes de privacidade e segurança. Além disso, a dinâmica de cores do Material You ficou mais completa. Agora, o usuário poderá mudar a cor do ícone de todos os apps com base na tonalidade do plano de fundo do aparelho, desde que contem com design monocromático.

Kit da caixa e recursos adicionais

O kit da caixa dos dois modelos conta com carregador rápido de parede, cabo USB-C e capinha para proteção, mas só o Moto G52 entrega fone de ouvido P2. Já as funções adicionais não mudam muito entre os dois produtos Motorola. Eles trazem recursos como leitor de impressões digitais e NFC, que permite realizar pagamento por aproximação. Sensores básicos, como acelerômetro e GPS, também marcam presença nos dois produtos da companhia.

Na parte de conectividade, ambos entregam o tradicional Wi-Fi padrão 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth (na versão 5.0 no G52 e 5.1 no G53). No entanto, apenas o Moto G53 tem suporte à internet 5G, que promete velocidades ainda maiores de download e upload.

Preço

O Moto G53 chegou ao Brasil pelo preço sugerido de R$ 1.899, nas cores grafite, prata e rosê. Na Americanas, o modelo pode ser visto por R$ 1.439. Já o Moto G52, teve estreia no mercado em abril de 2022. Disponível nas tonalidades azul, branco e preto, o smartphone desembarcou no país por R$ 1.999, mas é encontrado a R$ 1.169 na Americanas.

Moto G53 vs Moto G52 Especificações Moto G52 Moto G53 Lançamento Abril de 2022 Dezembro de 2022 Preço de lançamento R$ 1.999 R$ 1.899 Preço atual R$ 1.169 R$ 1.439 Tela 6,6 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela 1080x2400 pixels 720x1600 pixels Painel de tela AMOLED IPS LCD Processador Snapdragon 680 Snapdragon 480 Plus Memória RAM 4 GB ou 6 GB 4 GB, 6 GB ou 8 GB Armazenamento 128 GB ou 256 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de memória sim, via MicroSD sim, via MicroSD Câmera principal 50 MP 50 MP Câmera frontal 16 MP 16 MP Sistema operacional Android 12 com atualização para o 13 Android 13 Bateria 5.000 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 160,1 mm x 74,5 mm x 8 mm; 169 gramas 162,7 mm x 74,7 mm x 8,2 mm; 183 gramas Cores Azul, branco e preto Grafite, prata e rosê

Com informações de Motorola