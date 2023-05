Nokia G50 vs Nokia G60: saiba o que muda entre celulares

O Nokia G60 foi anunciado em maio para renovar a categoria de celulares que era representada até então pelo irmão, o Nokia G50. O smartphone mais novo desembarcou no Brasil pelo preço de R$ 1.999, valor mais em conta comparado com o preço inicial do G50, que foi lançado por R$ 2.800. Apesar de representarem a mesma linha, os telefones trazem diferenças notáveis em termos de design e especificações, sobretudo no campo da tela e do desempenho. A exemplo disso, é possível citar o display, que fica em 6,82 polegadas no celular de 2022 e diminui para 6,58 polegadas no smartphone atual.

Há também algumas semelhanças, como a rede 5G oferecida pelos dois celulares e ainda no quesito armazenamento, que disponibiliza duas versões: com 64 GB ou 128 GB. Veja estas e outras distinções e aproximações entre as duas gerações nas linhas a seguir.

Tela e design

A mudança entre as gerações pode ser notada logo no tamanho da tela, que vai de 6,82 polegadas no Nokia G50 para 6,58 polegadas no G60. Mesmo que o modelo mais antigo leve a melhor nas proporções do display, quem ganha em termos de resolução é o recém-lançado, que oferece um painel Full HD+ para exibir imagens com 2.408 x 1.080 pixels.

Ainda nas configurações do painel, vale mencionar que o celular de 2023 dobra a taxa de atualização da tela, que antes era de 60 Hz. Agora, a linha mais nova é capaz de renovar os pixels do display até 120 vezes por segundo — o que evita que os conteúdos deixem rastros durante as transições. Há também uma evolução no revestimento contra riscos e arranhões que vai da versão Gorilla Glass 3 para Gorilla Glass 5 entre um telefone e outro.

Além do tamanho, outra distinção notável é no campo da estrutura. Isto porque o celular antecessor adota um módulo de câmera redondo na traseira, enquanto o mais novo passa a acomodar as lentes de forma vertical. As cores do acabamento também se distinguem, pois o primeiro oferece opções como Sol da Meia-Noite e Oceano Azul, enquanto o segundo conta com preto puro ou cinza gelo.

Câmeras

O campo das câmeras é marcado por ligeiras mudanças, a começar pela lente principal, que vai de 48 MP no dispositivo antecessor para 50 MP na geração atual. Apesar das variações, ambos têm o sistema de câmera tripla.

No celular Nokia G50, a disposição dos sensores fica seguinte forma:

Principal de 48 MP

Ultra wide de 5 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Frontal de 8 MP

Já no Nokia G60, há ligeiras alterações e as lentes passam a entregar este arranjo:

Principal de 50 MP

Ultra wide de 5 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Frontal de 8 MP

Como é possível observar, exceto pelo sensor principal, não há muitas alterações significativas. Por ter o conjunto fotográfico parecido, os dois modelos conseguem capturar fotos com ângulo ampliado e também com o fundo desfocado, graças às lentes ultra wide e de profundidade.

No campo dos recursos, ambos oferecem mecanismos de inteligência artificial (IA) para otimizar as fotos e também modo noturno para cliques durante à noite ou em locais com pouca luminosidade.

Desempenho e armazenamento

O quesito desempenho é marcado por algumas diferenças, mas também por semelhanças. A começar pelas distinções, vale dizer que o celular mais velho chegou ao mercado equipado com o processador Snapdragon 480, um octa-core da Qualcomm que opera com velocidades de até 2,0 GHz. Enquanto isso, o sucessor desembarca com o Snapdragon 695 5G, um chip lançado em 2021, que também oferece oito núcleos para desempenhar tarefas, mas opera com velocidades de 2,2 GHz.

É no campo do armazenamento que os dois telefones se aproximam, já que eles oferecem duas opções com 64 GB ou 128 GB de espaço para dados, além de suporte para cartão microSD. Outra semelhança é a memória RAM, pois ambos oferecem versões com 4 GB ou 6 GB.

Bateria

Se o Nokia G60 se destaca em alguns aspectos da tela e do desempenho, na bateria ele apresenta uma desvantagem em relação ao irmão mais velho. Ao passo que o Nokia G50 oferece 5.000 mAh de capacidade, o sucessor reduz este número para 4.500 mAh. Mesmo com a redução, a fabricante indica que tanto um como outro podem passar até dois dias longe das tomadas — a depender do uso.

No quesito carregamento, o Nokia G50 oferece suporte para adaptadores de até 18 W, enquanto o Nokia G60 amplia ligeiramente e alcança a potência de 20 W.

Versão Android

O sistema que acompanha as configurações de fábrica do Nokia G50 é o Android 11. O Nokia G60, por sua vez, conta com o Android 12 em sua ficha técnica. Nenhum deles chega com o Android 13, versão mais recente distribuída atualmente, mas ambos estão aptos para receber o update. O G60, inclusive, tem confirmação para atualizar até o Android 15, segundo as indicações da fabricante.

Assim como a Samsung, a Nokia também tem um bom histórico no quesito atualizações, seja de sistema ou de segurança. Assim que os telefones receberem o software atual, poderão aproveitar funções como indicador de apps ativos, restrição de notificações e seleção de idioma exclusivo para cada aplicativo.

Recursos adicionais

Usuários do Nokia G50 devem encontrar recursos como NFC e Bluetooth 5.0 no campo da conectividade, com destaque para a primeira modalidade, que permite pagamentos por aproximação. Também marcam presença a rede 5G e o Wi-Fi de duas bandas. Em termos de estrutura, o telefone adiciona entrada P2, para fones de ouvido, e leitor de impressão digital na lateral para desbloquear o aparelho.

A nova geração do aparelho da Nokia otimiza alguns recursos, como o Bluetooth, que vai para a versão 5.1 e também adiciona proteção contra água e poeira, conferida pela certificação IP52. Entrada P2, sensor de digitais e internet 5G também aparecem no smartphone recém-lançado.

Preço e disponibilidade

O Nokia G50 chegou ao Brasil em janeiro de 2022 por cifras que partiram de R$ 2.800 e, pouco mais de um ano após seu anúncio, já não é possível encontrá-lo disponível no site da Multi (antiga Multilaser) — parceira que revende os aparelhos produzidos pela HMD Global.

Enquanto isso, o sucessor Nokia G60 foi apresentado ao país em de maio de 2023. O telefone mais novo chegou ao mercado brasileiro por R$ 1.999, valor mais em conta comparado com o preço de lançamento do irmão. Ainda que seja novo no comércio, ele já registra desconto e pode ser encontrado por R$ 1.599 na Amazon.

Nokia G50 vs. Nokia G60 Especificações Nokia G50 Nokia G60 Lançamento janeiro de 2022 maio de 2023 Preço de lançamento R$ 2.800 R$ 1.999 Preço atual - R$ 1.599 Tela 6,82 polegadas 6,58 polegadas Resolução de tela HD+ Full HD+ Processador Snapdragon 480 Snapdragon 695 5G Armazenamento 64 GB ou 128 GB 64 GB ou 128 GB Memória RAM 4 GB ou 6 GB 4 GB ou 6 GB Cartão de memória sim sim Câmera traseira principal de 48 MP, ultra wide de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP principal de 50 MP, ultra wide de 5 MP e sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 8 MP 8 MP Sistema operacional Android 11 Android 12 Bateria 5.000 mAh 4.500 mAh Dimensões e peso 173,8 x 77,7 x 8,9 mm; 220 gramas 166 x 75,9 x 8,6 mm; 190 gramas Cores Sol da Meia-Noite, Oceano Azul Preto puro, cinza gelo

Com informações de Nokia (1 e 2)

