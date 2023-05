ROG Ally vs Steam Deck: compare os consoles portáteis de Asus e Valve

ROG Ally é o novo console portátil da Asus , que será lançado no dia 13 de junho e promete bater de frente com o Steam Deck , da Valve . O ROG Ally conta com maior potência de processamento, sistema Windows 11 , como um PC, e um preço competitivo internacionalmente, ainda sem valor oficial para o Brasil. Já o Steam Deck está disponível no mercado desde 25 de fevereiro de 2022 e tem alguma familiaridade no mercado, oferecendo apenas jogos disponíveis no Steam. Confira nosso comparativo entre os dois dispositivos portáteis e suas vantagens e desvantagens.

1 de 5 Novo portátil ROG Ally da Asus chega no mercado com potência o bastante para bater o Steam Deck da Valve — Foto: Reprodução/Asus Novo portátil ROG Ally da Asus chega no mercado com potência o bastante para bater o Steam Deck da Valve — Foto: Reprodução/Asus

Potência e Hardware

O ROG Ally tem uma capacidade muito superior ao Steam Deck, graças a uma diferença de alguns anos entre o desenvolvimento e lançamento de ambos os portáteis. Seu processador AMD Ryzen Z1 Extreme tem estrutura Zen 4 com 8 núcleos e capacidade de chegar a até 5,1 GHz. Já o Steam Deck utiliza o AMD Ryzen Zen 2 com 4 núcleos e processamento de até 3,5 GHz.

Ambos os dispositivos possuem bateria semelhantes de 40 Wh, que garantem entre 1 e 2 horas de jogo intenso ou até 4 a 8 horas para games mais leves. Os dois contam com 6 GB de memória RAM LPDDR5, apesar da memória do portátil da Asus ser ligeiramente mais rápida com 6400 MHz contra 5500 MHz. Porém, os consoles se diferem nos gráficos, já que a unidade gráfica do ROG Ally é a RDNA 3 com 12 unidades de processamento, contra a RDNA 2 do Steam Deck com 8 unidades.

2 de 5 ROG Ally da Asus é um novo portátil com Windows 11 e poder suficiente para superar o Steam Deck em performance — Foto: Reprodução/ROG Global ROG Ally da Asus é um novo portátil com Windows 11 e poder suficiente para superar o Steam Deck em performance — Foto: Reprodução/ROG Global

Eles também possuem docas que podem ser utilizadas para rodar conectados a uma TV ou monitor como se fossem PCs ou videogames. O ROG Ally também é capaz de usar as placas de vídeo externas da Asus, como a ROG XG Mobile, para ampliar sua potência como dispositivo (com suporte até à GeForce RTX 4090).

Uma das vantagens em matéria de hardware para o Steam Deck é a presença de seus Track Pads embaixo dos botões, que facilitam o controle em jogos de PC como substituto para o mouse. Os dois portáteis possuem tela de toque, porém manusear um cursor com o dedo não é uma alternativa tão boa em games. O ROG Ally por outro lado tem como vantagem um leitor de digital para desbloquear o aparelho.

Tela, tamanho e peso

Ambos os consoles possuem design horizontal semelhante, com a tela no centro e áreas de suporte para as mãos. O Steam Deck é um pouco maior e mais pesado com dimensões de 298 x 117 x 50,5 mm e peso de aproximadamente 669 gramas. O ROG Ally tem dimensões de 280 x 113 x 39 mm e pesa surpreendentes 608 gramas. A tela dos dois dispositivos oferece displays LCDs de 7 polegadas que exibem bons gráficos para um portátil.

3 de 5 Comparação do YouTuber Dave2D que teve acesso antecipado ao ROG Ally mostrou diferença entre as telas — Foto: Reprodução/Dave2D Comparação do YouTuber Dave2D que teve acesso antecipado ao ROG Ally mostrou diferença entre as telas — Foto: Reprodução/Dave2D

A tela do Steam Deck traz resolução 1280x800 em uma proporção um pouco incomum de 16:10, o que às vezes causa barras pretas em jogos que não ocupam a tela adequadamente. Ela possui taxa de atualização de 60 Hz a 400 Nits de intensidade de iluminação.

Já o ROG Ally tem resolução 1920 x 1080 em proporção tradicional 16:9, com uma taxa de atualização de 120 Hz e 500 Nits. Ele também tem suporte a FreeSync, uma tecnologia que ajuda a reduzir o screentearing. Isso permite que a tela e os gráficos fiquem sempre em sincronia, sem quadros cortados por erros de processamento.

Preço, versões e armazenamento

O ROG Ally é um pouco mais caro que o Steam Deck, isto é um fato. Especialmente ao considerar as versões mais baratas do portátil da Valve. O ROG Ally estará disponível em duas versões. A primeira chega no dia 13 de junho com um processador AMD Ryzen Z1 Extreme e 512 GB de armazenamento por US$ 699 (por volta de R$ 3.473, sem impostos).

A segunda, por sua vez, chegará em uma data ainda não definida do terceiro trimestre de 2023. Esta versão terá um processador um pouco menos poderoso, o AMD Ryzen Z1, e contará com um armazenamento de 256 GB. O dispositivo sairá mais barato, pelo valor de US$ 599 (em torno de R$ 2.976). Diferente do Steam Deck, o ROG Ally não acompanha um estojo protetor.

4 de 5 O preço do Steam Deck ainda é mais convidativo e acessível em relação ao ROG Ally — Foto: Divulgação/Valve O preço do Steam Deck ainda é mais convidativo e acessível em relação ao ROG Ally — Foto: Divulgação/Valve

O Steam Deck possui 3 versões, todas com a mesma potência de processamento. A diferença entre elas é apenas a sua capacidade de armazenamento. Há uma versão com 64 GB eMMC de armazenamento por US$ 399 (aproximadamente R$ 1.982, sem impostos), uma com 256 GB NVMe SSD por US$ 529 (em torno de R$ 2.628) e a mais cara com 512 GB NVMe SSD por US$ 649 (por volta de R$ 3.224). Ambos os portáteis podem ter seu armazenamento ampliado por meio de cartões MicroSD.

Vale ressaltar que o Steam Deck não é vendido de forma oficial no Brasil, e tampouco há uma confirmação dos valores e data de lançamento do ROG Ally por aqui.

Jogos

Talvez o maior diferencial entre o Steam Deck e o ROG Ally seja o fato que o portátil da Valve roda seu sistema operacional SteamOS com base Linux, enquanto o da Asus utiliza o sistema Windows 11. A maioria dos jogos no Steam Deck rodam através de um modo de compatibilidade e muitos não funcionam no dispositivo.

Já o ROG Ally, por ser essencialmente um mini PC com Windows 11, é automaticamente compatível com quase toda a biblioteca do Steam. Obviamente ainda é preciso checar os requisitos mínimos exigidos pelos games em ambos os portáteis.

5 de 5 O ROG Ally é capaz de rodar praticamente todos os jogos de um PC graças a seu sistema Windows 11 e até games do Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Asus O ROG Ally é capaz de rodar praticamente todos os jogos de um PC graças a seu sistema Windows 11 e até games do Xbox Cloud Gaming — Foto: Reprodução/Asus

Conclusão