RX 5600 XT vs GTX 1660 Super: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Apesar de não contarem com recursos tão modernos como o Ray Tracing, as GPUs ainda são boas opções para jogadores. Para ajudar a escolher qual das duas opções é a melhor para o seu PC gamer, confira o comparativo que o TechTudo preparou com todos os detalhes da ficha técnica de RX 5600 XT e GTX 1660 Super.

Especificações

Como mencionado, as placas de AMD e Nvidia contam com especificações similares, o que é natural visto que a diferença de tempo entre seus lançamentos é de cerca de três meses. No entanto, em quesitos como clock, a GTX 1660 Super leva uma pequena vantagem, oferecendo clock boost de até 1.785 MHz contra apenas 1.560 MHz da placa da AMD.

Os dois modelos oferecem 6 GB de VRAM com tecnologia GDDR6 e interface de largura de banda de 192 bits, valores que condizem com o segmento intermediário de placas de vídeo da época. As opções de saídas de vídeo também são parecidas, mas apenas a placa da Nvidia conta com a opção de saída DVI, um padrão mais comum em monitores antigos.

Performance

O equilíbrio entre as placas também pode ser observado ao analisar dados de sites especializados em benchmarks. Os dados apontam que, em jogos e em testes com softwares que avaliam o desempenho das placas e atribuem uma nota, a vantagem da placa da AMD é bem pequena.

Segundo os testes, o benefício em favor da RX 5600 XT fica na casa dos 8% — em algumas aplicações e jogos, a vantagem não passa de 9%. No entanto, a diferença pode justificar um consumo maior da placa da AMD.

Consumo

Apesar de serem bastante similares, a placa RX 5600 XT tem um consumo 25 W maior que o da GTX 1660 Super. Assim, a diferença de performance entre as GPUs pode ser, de certa forma justificada, uma vez que a placa da AMD tem uma margem maior para entregar mais desempenho.

O curioso é que, apesar de os dois modelos exigirem um conector de energia complementar de oito pinos, a GPU da AMD requer uma fonte de ao menos 550 W, enquanto a GTX 1660 Super pode operar com uma PSU de apenas 450 W. Isto tende a fazer com que o sistema tenha um consumo menor ao adotar a solução da Nvidia.

Recursos

Como os dois modelos já têm um certo tempo de mercado, acabam não oferecendo compatibilidade com recursos modernos como Ray Tracing, DLSS (Nvidia) ou FSR (AMD). Desse modo, se você pretende explorar alguma funcionalidade com estas tecnologias, é interessante considerar outras opções de placas.

Porém, a RX 5600 XT e a GTX 1660 Super são compatíveis com as principais APIs, oferecem suporte a recursos de realidade virtual e podem ser usadas em múltiplos monitores, o que pode ser interessante não só para jogos, mas também em termos de produtividade.

Preço e disponibilidade

A disponibilidade da GTX 1660 Super é maior em relação à da concorrente atualmente. É possível encontrar versões da placa de vídeo da Nvidia em oferta no varejo online por valores a partir de R$ 1.799, um preço bem interessante para o segmento.

Já a RX 5600 XT não é facilmente encontrada no varejo online, de modo, que ao pesquisar pela placa, você pode acabar se deparando com outros modelos da AMD como a RX 6400, que conta com uma disponibilidade consideravelmente maior hoje em dia. De toda forma, as poucas opções da RX 5600 XT no mercado brasileiro indicam um custo a partir de R$ 1.592.

Custo-benefício

As duas placas são muito parecidas, fazendo com que a diferença de performance observada entre as mesmas tende a não impactar tanto na experiência do usuário. Assim, podemos concluir que a melhor opção do comparativo pode ser aquela que conta com uma maior disponibilidade no mercado — a GTX 1660 Super.

Atualmente, a placa da Nvidia ainda aparece disponível em diversos varejistas especializados, enquanto a placa da AMD parece já ter tido seus estoques substituídos por soluções mais modernas da fabricante.

Ficha técnica de RX 5600 XT e GTX 1660 Super

RX 5600 XT vs GTX 1660 Super Especificações AMD RX 5600 XT GTX 1660 Super Lançamento janeiro de 2020 outubro de 2019 Preço atual a partir de R$ 1.799 a partir de R$ 1.592 Clock base/Boost 1.375/1.560 MHz 1.530/1.785 MHz Memória 6 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Interface de largura de banda 192 bits 192 bits Conexões DisplayPort 1.4 - HDMI DisplayPort 1.4 – HDMI 2.0 – DVI-DL Energia da placa 150 W 125 W Fonte recomendada 550 W 450 W Conector de energia complementar 1x 8-pin 1x 8-pin

