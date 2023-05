RX 5700 XT vs GTX 1660 Super: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 5700 XT e GTX 1660 Super , da AMD e da Nvidia , respectivamente, são duas placas de vídeo intermediárias lançadas em 2019. Mesmo já tendo um certo tempo de mercado, ambas ainda prometem bom desempenho para jogos . Os modelos contam com um bom volume de memória RAM e entregam clocks que podem passar dos 1.905 MHz, configurações que tendem a ser suficientes para reproduzir até mesmo títulos modernos em resoluções gráficas intermediárias, como a Full HD . As soluções podem ser encontradas por valores a partir de R$ 3.544, a da AMD, e R$ 1.799 a da Nvidia, no varejo online.

Além do preço, a principal diferença entre os hardwares está no desempenho em games, que pode apontar para uma vantagem de aproximadamente 30% em favor da RX 5700 XT. Em contrapartida, a GPU da Nvidia tende a ser mais presente no mercado nacional. Para ajudar a entender qual das placas pode fazer mais sentido em seu setup, confira o comparativo que o TechTudo preparou com todos os detalhes da ficha técnica de RX 5700 XT e GTX 1660 Super.

1 de 6 GTX 1660 Super é a solução mais em conta do comparativo — Foto: Divulgação/Nvidia GTX 1660 Super é a solução mais em conta do comparativo — Foto: Divulgação/Nvidia

Especificações

As duas GPUs contam com especificações bem distintas, e, em termos numéricos, a placa da AMD tende a ser a mais eficiente do comparativo. A RX 5700 XT entrega um clock de GPU mais alto, com até 1.905 MHz, contra apenas 1.785 MHz da GTX 1660 Super, além de também oferecer um volume maior de VRAM, com 8 GB contra apenas 6 GB da placa da Nvidia.

A interface de largura de banda da placa da AMD também é superior ao da concorrente, oferecendo 256 bits, o que tende a fazer com que os módulos de memória sejam mais eficientes, proporcionando ainda mais desempenho. Para as saídas de vídeo, as placas oferecem basicamente as mesmas soluções, mas apenas a GTX 1660 Super ainda conta com modelos com saída DVI — um padrão de conexão de vídeo mais comum em monitores um pouco mais antigos.

2 de 6 RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD e tende a superar a GTX 1600 Super em jogos — Foto: Divulgação/AMD RX 5700 XT promete bom desempenho em Full HD e tende a superar a GTX 1600 Super em jogos — Foto: Divulgação/AMD

Performance

De acordo com dados de sites especializados em benchmarks, a RX 5700 XT supera a GTX 1660 Super tanto em jogos, quanto em testes sintéticos, que por meio de softwares dedicados, avaliam o desempenho das placas e atribuem uma nota.

Em alguns cenários, a vantagem de performance da placa da AMD pode chegar a 32%, como pode ser observado em aplicações como o Passmark. Em jogos, a vantagem também é considerável, ficando na casa dos 30%, também em favor da GPU da AMD.

3 de 6 GTX 1660 Super tem consumo inferior que o da placa da AMD e deve ser melhor escolha para economizar energia elétrica — Foto: Divulgação/Asus GTX 1660 Super tem consumo inferior que o da placa da AMD e deve ser melhor escolha para economizar energia elétrica — Foto: Divulgação/Asus

Consumo

Se você é um usuário que prioriza um menor consumo de energia, a placa da Nvidia deve ser uma escolha mais sensata, uma vez que a GTX 1660 Super tem um consumo muito inferior do que o da RX 5700 XT. A diferença de consumo fica em cerca de 100 W.

Além disso, a GTX 1660 Super requer uma fonte de energia de 450 W, enquanto a placa da AMD requer uma PSU de ao menos 600 W. Ainda, a GPU da Nvidia utiliza apenas um conector de energia complementar com oito pinos; por sua vez, a placa da AMD requer dois conectores, sendo um de seis e outro de oito pinos.

4 de 6 RX 5700 XT atinge clocks mais altos que RTX 2070 Super mas não tem suporte a Ray Tracing — Foto: Divulgação/ AMD RX 5700 XT atinge clocks mais altos que RTX 2070 Super mas não tem suporte a Ray Tracing — Foto: Divulgação/ AMD

Recursos

As placas foram lançadas em datas próximas, e, por isso, tendem a ter muitos recursos em comum. O suporte a APIs das placas é similar, com uma leve vantagem para placa da AMD, que oferece um suporte maior a OpenCL. Os dois modelos também permitem o uso de múltiplos monitores, mas nenhum dos dois conta com suporte a tecnologias modernas, como o Ray Tracing.

As GPUs também são compatíveis com aplicações de realidade virtual, mas não têm suporte a recursos avançados de suas fabricantes — DLSS por parte da Nvidia, e ao FSR na AMD. Dessa forma, não é possível aumentar virtualmente o desempenho das placas de vídeo.

5 de 6 RX 5700 XT e GTX 1660 Super têm suporte à realidade virtual — Foto: Divulgação/AMD RX 5700 XT e GTX 1660 Super têm suporte à realidade virtual — Foto: Divulgação/AMD

Preço e disponibilidade

A placa GTX 1660 Super é um modelo mais fácil de encontrar no mercado brasileiro. O componente pode ser encontrado em oferta por valores a partir de R$ 1.799, o que atualmente é um valor razoável considerando os recursos e o desempenho que a GPU da Nvidia podem oferecer.

Já a RX 5700 XT, no momento, não conta com uma disponibilidade tão grande no varejo online. Quando a placa está disponível, costuma aparecer por valores a partir de R$ 3.544, um alto preço para uma placa de vídeo intermediária.

6 de 6 GTX 1660 Super custa cerca de metade do valor da RX 5700 XT — Foto: Divulgação/Nvidia GTX 1660 Super custa cerca de metade do valor da RX 5700 XT — Foto: Divulgação/Nvidia

Custo-benefício

Apesar de entregar mais desempenho que a concorrente, a RX 5700 XT da AMD não conta com uma disponibilidade tão grande no mercado brasileiro, e, mesmo quando aparece com mais frequência em oferta, a tendência é que seu custo seja bem superior ao da placa da Nvidia.

Considerando principalmente o preço e a disponibilidade, portanto, atualmente a GTX 1660 Super parece ser uma escolha mais coerente. A diferença de performance entre as placas em favor da placa da AMD é considerável, no entanto, a GPU da Nvidia também é uma solução competente e costuma aparecer em ofertas por praticamente metade do preço da concorrente.

Ficha técnica RX 5700 XT e GTX 1660 Super

RX 5700 XT vs GTX 1660 Super Especificações AMD RX 5700 XT GTX 1660 Super Lançamento julho de 2019 outubro de 2019 Preço atual a partir de R$ 3.544 a partir de R$ 1.799 Clock base/Boost 1.755/1.905 1.530/1.785 MHz Memória 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Interface de largura de banda 256 bits 192 bits Conexões DisplayPort 1.4 - HDMI DisplayPort 1.4 – HDMI 2.0 – DVI-DL Energia da placa 225 W 125 W Fonte recomendada 600 W 450 W Conector de energia complementar 1x 8-pin + 1x 6-pin 1x 8-pin

