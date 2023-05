Sportingbet ou Bet365? Compare casas de apostas online

Sportingbet e Bet365 são duas das casas de apostas esportivas mais populares do mercado. Embora ambas as plataformas tenham o mesmo objetivo, é comum que os usuários fiquem em dúvida na hora de escolher em qual delas apostar. Isso acontece porque existem diferenças pontuais entre as duas empresas, como as possibilidades de pagamento, os benefícios para novos usuários e a variedade de modalidades e recursos. A seguir, o TechTudo preparou um comparativo entre Sportingbet e Bet365 para te ajudar a decidir qual casa de apostas online escolher.

Bet365 no computador — Foto: Ana Letícia Loubak/TechTudo

Variedade de apostas esportivas

A Bet365 é uma das mais conhecidas empresas de apostas do mundo, oferecendo uma ampla gama de esportes para seus clientes. Além de futebol, basquete e tênis, os clientes também podem apostar em modalidades menos conhecidas, como dardos, corridas de cavalo e competições de inverno.

De forma semelhante, a Sportingbet também oferece uma grande variedade de esportes, mas, ainda assim, não é tão abrangente quanto a concorrente — o que é um ponto positivo para a Bet365. Mesmo assim, também é possível encontrar modalidades pouco convencionais na Sportingbet, como rugby, Fórmula 1 e golfe.

Página inicial da Bet365 — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Recursos disponíveis para o apostador

A Bet365 também se destaca por oferecer uma gama maior de recursos, como o sistema Bet Builder e o serviço de streaming ao vivo. Com o Bet Builder, os internautas podem criar apostas personalizadas, escolhendo eventos, mercados e odds. Já o streaming ao vivo permite aos usuários assistir aos eventos em tempo real para que possam embasar suas apostas.

A Sportingbet, embora não ofereça alguns dos recursos mais inovadores da Bet365, também é uma plataforma bastante completa, com uma variedade de mercados, eventos esportivos, bônus e promoções para apostar.

Página inicial da SportingBet — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Vale ressaltar que tanto a Bet365 quanto a Sportingbet contam com a opção de cash out, que permite aos usuários encerrar as apostas antes do término dos eventos esportivos. Isso pode ser útil para minimizar perdas ou garantir lucros antecipadamente, dependendo da situação da aposta.

Bônus de boas-vindas

Ambas as plataformas oferecem bônus de boas-vindas para novos usuários — no entanto, o valor oferecido pela Sportingbet é mais generoso, podendo chegar a R$ 300. Essa dinâmica pode ser útil principalmente para apostadores sem experiência, já que garante créditos gratuitos para começar a apostar. Além do bônus de boas-vindas, a empresa também oferece promoções regulares para seus usuários, o que, por outro lado, pode ser uma vantagem para apostadores frequentes. Essas promoções incluem bônus adicionais, cashbacks, apostas gratuitas, entre outras vantagens.

Página de promoções da Sportingbet — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

A Bet365 também oferece um bônus de boas-vindas para novos usuários — embora seja menor do que o oferecido pela Sportingbet — no valor de até R$ 250. Da mesma forma que a concorrente, a Bet365 disponibiliza promoções e bônus com frequência aos apostadores.

Streaming de jogos ao vivo

As duas plataformas oferecem streaming de jogos ao vivo para usuários registrados. Mais uma vez, a Bet365 conta com um catálogo maior de eventos esportivos e jogos disponíveis para streaming ao vivo, incluindo futebol, tênis, badmínton, basquete, corridas de cavalo, esports, voleibol, tênis de mesa e até trotting.

A Sportingbet ainda está crescendo nesse mercado e, apesar de já oferecer streaming ao vivo, a seleção de jogos é mais limitada em comparação à Bet365. Por enquanto, a plataforma oferece apenas transmissões de futebol, basquete, tênis e tênis de mesa.

Página de jogos ao vivo da Bet365 — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

Experiência do usuário

Tanto a Sportingbet quanto a Bet365 têm interfaces intuitivas e fáceis de usar. Isso significa que, em termos de experência do usuário, as duas estão bastante equiparadas. No entanto, em relação à variedade de opções de apostas, a Bet365 é mais completa, oferecendo uma gama maior de esportes para apostar e tipos de apostas disponíveis — o que pode agradar aos apostadores que prezam pela diversidade de modalidades.

Página de apostas da Bet365 — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

No quesito aplicativo para celular, ambas carecem de apps dedicados para Android e iPhone (iOS). Isso acontece porque tanto a Google Play Store quanto a App Store têm regras que proíbem a oferta de apps de apostas. Há, porém, uma exceção: a Sportingbet disponibiliza, em seu site oficial, um arquivo APK que pode ser instalado em celulares Android. Vale lembrar, contudo, que esse aplicativo não recebe suporte oficial do Google.

Opções de saque e depósito

A Bet365 disponibiliza uma gama mais ampla de opções de pagamento em comparação com a Sportingbet. Em outras palavras, a Bet365 é uma escolha mais abrangente para aqueles que preferem métodos de pagamento menos convencionais. Nela, é possível utilizar Pix, boleto bancário, transferência bancária, cartões de crédito e débito, além de cartões pré-pagos. Todos esses métodos de pagamento são gratuitos (não cobram taxas), mas têm diferentes limites mínimos e máximos.

Página de apostas da Sportingbet — Foto: Reprodução/Murilo Tunholi

A Sportingbet, por outro lado, ainda oferece uma boa variedade de opções de pagamento sem taxas, mas não é tão abrangente quanto a Bet365. A casa de apostas online permite utilizar Pix, boleto bancário e transferência bancária, mas não é compatível com pagamentos nos cartões de crédito e débito. Para contornar essa limitação, a plataforma oferece opções de carteiras online, como Neteller e Skrill.

Reputação e confiabilidade

Tanto a Sportingbet quanto a Bet365 são plataformas populares de apostas online, mas suas reputações no Reclame Aqui são diferentes. A Bet365 tem uma reputação ruim no site, com muitas reclamações de usuários insatisfeitos com o atendimento ao cliente, estorno do valor e dificuldades para sacar dinheiro. Como a casa de apostas não responde a essas reclamações, o Reclame Aqui não a recomenda e atribui a ela o selo "Não confiável". No entanto, apesar da baixa reputação, ainda é possível dizer que a Bet365 é confiável pela grande quantidade de pessoas que a utilizam diariamente.

Já a Sportingbet, por outro lado, tem reputação mediana, com poucas reclamações registradas no site. O serviço tem nota 6.0 e responde a 99.9% das reclamações registradas no Reclame Aqui. As principais críticas envolvem propaganda enganosa e problemas com produtos e serviços.

Conclusão

Em resumo, a Bet365 e a Sportingbet são plataformas de apostas online populares e confiáveis. A Bet365 se destaca pela variedade de recursos — como o sistema de apostas Bet Builder e o streaming ao vivo — e modalidades e anda oferece mais possibilidades de pagamento. Em contrapartida, a Sportingbet oferece um bônus de boas-vindas maior para novos usuários, além de ter uma reputação melhor no Reclame Aqui.

Ao escolher entre as duas plataformas, é importante considerar os quesitos que são mais importantes para o usuário, como variedade de esportes, opções de pagamento, promoções, bônus, reputação e confiabilidade. Ambas as plataformas têm seus pontos fortes e fracos, portanto, a escolha final dependerá das necessidades e preferências pessoais de cada usuário.

Com informações de Bet365, Sportingbet e Reclame Aqui (1, 2).

