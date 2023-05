Xiaomi 13 Ultra vs Xiaomi 12S Ultra: o que muda entre os celulares

O Xiaomi 13 Ultra foi anunciado em abril de 2023 para substituir o posto ocupado até então pelo Xiaomi 12S Ultra , de 2022. Ambos custam 5.999 yuans na China o que dá R$ 4.420 em conversão direta. Focados em boa experiência fotográfica, os dois celulares de ponta compartilham especificações como lentes elaboradas em parceria com a Leica e tela com suporte a HDR10 Plus e Dolby Vision. No entanto, eles diferem quando o assunto é processamento, já que o produto mais novo atualiza o chip e amplia a memória RAM, que vai de 12 GB na geração anterior para 16 GB na atual.

Embora nenhum deles esteja disponível no Brasil, há expectativas sobre a chegada do Xiaomi 13 Ultra, que pode ser comercializado globalmente no futuro. Nas linhas a seguir, o TechTudo te explica as semelhanças e diferenças de ficha técnica.

Tela e design

Os celulares de ponta da Xiaomi dividem algumas especificações no quesito tela, já que ambos trazem visor de 6,73 polegadas, resolução Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) e taxa de atualização de 120 Hz. Em contrapartida, o brilho dá um salto e vai de 1.500 para 2.600 nits, um dos maiores números presentes em displays vendidos atualmente. A tecnologia do painel também passa por um upgrade e entrega uma geração mais atual do LTPO AMOLED.

Já o design é um aspecto que merece destaque, visto que o Xiaomi 13 Ultra renova a roupagem e investe em um acabamento em eco-couro para substituir a antiga moldura de alumínio. Na traseira, o módulo da câmera traz breves mudanças na nova geração, pois remove a moldura retangular e deixa apenas o conjunto de sensores em destaque. De qualquer forma, os dois trabalham na construção de um acabamento que se assemelha a uma câmera.

Quanto à construção, o modelo atual passa por um ligeiro aumento no peso e fica em 227 gramas ante 225 gramas do antecessor. Em comum, eles trazem proteção contra água e poeira, assegurada pela certificação IP68, além de revestimento pelo vidro Gorilla Glass Victus, que reforça a estrutura contra arranhões e quedas. As cores disponíveis para a geração de 2022 são preto e verde, enquanto o sucessor confere uma opção extra na tonalidade branca.

Câmera da Xiaomi

O arranjo fotográfico, fabricado em parceria com a Leica, é um dos principais destaques dos dois celulares, segundo a Xiaomi. Assim, ambos garantem especificações robustas, ainda que apresentem algumas distinções entre si.

Para entender o que muda, vale retomar os aspectos do Xiaomi 12S Ultra, que entrega as seguintes características:

Principal de 50 MP e abertura de f/1.9

Ultrawide de 48 MP e abertura de f/2.2

Teleobjetiva de 48 MP e abertura de f/4.1

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.4

Enquanto isso, o Xiaomi 13 Ultra se organiza desta forma:

Principal de 50 MP e abertura que varia entre f/1.9 a f/4.0

Ultra wide de 50 MP a abertura de f/1.8

Teleobjetiva de 50 MP e abertura de f/1.8

Teleobjetiva de 50 MP e abertura de f/3.0

Frontal de 32 MP e abertura de f/2.0

As características das lentes principais são semelhantes, porém o do modelo atual usa o sensor Sony IMX989, de 1 polegada, com abertura focal variável entre f/1.9 e f/4.0. Isso significa que o 13 Ultra promete registros de qualidade, inclusive em locais com pouca luminosidade.

Enquanto isso, a câmera ultra larga aumenta de 48 MP para 50 MP entre uma geração e outra, mas diminui o ângulo de 128º para 122º. Por outro lado, o aparelho mais novo confere duas funções à lente ultrawide, que tira fotos com ângulo ampliado e também com proximidade mínima de 5 cm – característica de uma câmera macro.

Por último, entram as câmeras teleobjetivas. No celular mais antigo, há apenas uma opção, a lente periscópio de 48 MP, enquanto o sucessor atribui duas teleobjetivas, incluindo a periscópica do primeiro modelo. Mesmo assim, os dois garantem zoom óptico de até 5x, característica que deve entregar cliques de qualidade quando feitos com aproximação.

O campo dos recursos menciona, nos dois casos, estabilização óptica de imagem, foco automático e sensor de profundidade. Os filmes gravados pelas lentes dos telefones premium oferecem resolução em 8K, enquanto as selfies e chamadas de vídeo são feitas pela lente de 32 MP.

Desempenho e armazenamento

Além de câmeras notáveis, os celulares analisados também entregam configurações de destaque no desempenho, a começar pelo processador. O Xiaomi 12S Ultra, de 2022, chega equipado com o Snapdragon 8 Plus Gen 1, que opera com velocidades de até 3,19 GHz para executar tarefas simples e elaboradas sem engasgo. A ficha técnica também menciona GPU Adreno 730.

O sucessor, apresentado neste ano, traz o Snapdragon 8 Gen 2, uma nova versão do chip usado no antecessor, além do Adreno 740. Dessa vez, o componente da Qualcomm chega a 3,2 GHz e promete melhorias em termos de processamento e eficiência energética.

No que diz respeito à memória RAM, ela varia entre 8 e 12 GB no Xiaomi 12S Ultra e amplia as possibilidades para até 16 GB no Xiaomi 13 Ultra. O armazenamento, por sua vez, oferece 256 GB e 512 GB nos dois telefones e acrescenta a versão de 1 TB no recém-anunciado.

Bateria da Xiaomi

A bateria do Xiaomi 12S Ultra oferece 4.860 mAh para abastecer o celular, enquanto o irmão mais novo dispõe de 5.000 mAh, um salto que tende a agradar consumidores pelo tempo extra longe das tomadas. Além da capacidade de bateria, outro aspecto otimizado no Xiaomi 13 Ultra foi o suporte à potência de carregamento, que vai de 67 W no modelo antigo para 90 W na versão atual.

A mudança na potência deve ajudar a repor a carga mais rápido, mesmo que o celular tenha expandido a quantidade de miliamperes. Assim, estima-se que o recém-lançado consiga completar 100% da bateria em 35 minutos, enquanto o antecessor levaria até 41 minutos para isso. Nas outras modalidades, os celulares seguem os mesmos padrões e entregam 50 W nas recargas sem fio e 10 W no carregamento reverso.

Versão do Android

O telefone de 2022 desembarcou no mercado com o Android 12, ao passo que seu sucessor, de 2023, roda Android 13. Apesar da diferença entre eles, ambos conseguem executar o sistema mais recente, visto que o 12S Ultra está apto para fazer o download da atualização.

Vale lembrar que a gigante chinesa garante até três updates de software e, com isso, deve oferecer suporte até o Android 15 para o primeiro smartphone e ampliar até o Android 16 para o segundo.

No momento, ambos podem usar ferramentas do sistema mais recente, o Android 13, que entrega recursos como personalizações de ícones e temas do celular com a ajuda do Material You, configurações otimizadas de segurança e modificação de um texto antes de colocá-lo na área de transferência.

Recursos adicionais

O campo de recursos conta com aspectos em comum, como suporte NFC para realizar pagamentos por aproximação, acesso à internet 5G e ao Wi-Fi 6E. Som estéreo, sensor de impressão digital e resistência à água também marcam presença nas duas fichas técnicas. No quesito conectividade, no entanto, há uma ligeira diferença, já que o 12S Ultra usa o Bluetooth na versão 5.2 e o 13 Ultra evolui para a 5.3.

Vale lembrar que ambos contam com entrada USB-C que divide função entre carregador e fones de ouvido, já que eles não trazem entrada P2 para o acessório.

Preços dos celulares Xiaomi

O Xiaomi 12S Ultra foi anunciado em julho de 2022 por cerca de 5.999 yuans, equivalente a R$ 4.420 no câmbio de hoje. Apesar de ter sido lançado há quase um ano, o modelo tem compra restrita e não está disponível no Brasil. Já o sucessor Xiaomi 13 Ultra foi apresentado em abril de 2023 pelo mesmo valor de 5.999 yuans e, assim como o irmão, não tem previsão de chegada ao comércio brasileiro.

Xiaomi 12S Ultra vs Xiaomi 13 Ultra Especificações Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 13 Ultra Lançamento julho de 2022 abril de 2023 Preço de lançamento a partir de 5.999 yuans (R$ 4.420) a partir de 5.999 yuans (R$ 4.420) Preço atual - a partir de 5.999 yuans (R$ 4.420) Tela 6,73 polegadas 6,73 polegadas Resolução de tela Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) Quad HD+ (3200 x 1440 pixels) Processador Snapdragon 8 Plus Gen 1 Snapdragon 8 Gen 2 Memória RAM 8 e 12 GB 12 e 16 GB Armazenamento 256 e 512 GB 256 GB, 512 GB e 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira principal de 50 MP, ultra wide de 48 MP e teleobjetiva de 48 MP principal de 50 MP, ultra wide de 50 MP, teleobjetiva 1 de 50 MP e teleobjetiva 2 de 50 MP Câmera frontal 32 MP 32 MP Sistema operacional Android 12 Android 13 Bateria 4.860 mAh 5.000 mAh Dimensões e peso 163,2 x 75 x 9,1 mm; 225 g 163,2 x 74,6 x 9,1 mm; 227 g Cores preto e verde preto, verde e branco

