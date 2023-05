YouTube comum ou Premium? Veja comparativo das versões do app

O YouTube Premium é a versão paga da plataforma de vídeos do YouTube, aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ). A assinatura conta com todos os serviços básicos da versão normal, como criar e assistir vídeos, além de adicionar alguns recursos interessantes, como a remoção de anúncios e a possibilidade de assistir aos vídeos off-line.

Além disso, vale ressaltar que o YouTube Premium pode ser acessado por meio de uma assinatura individual, familiar ou de estudante. Confira, nas próximas linhas, como funciona o a versão do app e suas diferenças em relação à convencional.

YouTube conta com versão premium que adiciona recursos interessante — Foto: Getty Images

Quais são as diferenças entre o YouTube tradicional e o Premium?

O YouTube Premium é uma versão paga do YouTube tradicional, que é gratuito. O plano pro oferece alguns recursos a mais do que a versão comum, como a opção de remover os anúncios que aparecem no início ou meio do vídeo e, também, os fixos no feed.

A versão paga também apresenta a opção de baixar vídeos para assistir offline. Nesse caso, não é possível fazer o download do conteúdo diretamente para o aparelho, mas sim manter o vídeo salvo dentro da plataforma - o que dá acesso ao conteúdo mesmo sem Internet.

Uma outra função do Premium é a de reprodução em segundo plano. Isso significa que, mesmo se o aplicativo for fechado ou o celular for bloqueado, uma miniatura do vídeo continuará sendo reproduzida no celular. Os benefícios citados também servem para o YouTube Kids.

YouTube conta com versão premium que adiciona recursos interessante — Foto: Reprodução/Unsplash

Quais as vantagens da versão Premium?

A principal vantagem da versão paga é a opção de assistir aos vídeos sem precisar pular anúncios a todo o momento. Uma outra vantagem é conseguir baixar os vídeos para assistir offline, o que pode ser útil em viagens sem acesso à Internet, por exemplo. Além disso, poder usar o app em segundo plano também é muito interessante para quando você deseja manter a tela do celular bloqueada, mas quer continuar ouvindo o áudio ou usar outro aplicativo enquanto acompanha o vídeo.

A assinatura também dá direito ao Youtube Music Premium, o streaming de música da plataforma. Com o recurso, o usuário tem a oportunidade de usar ambos os serviços pagando um valor fixo, que pode ser menor do que os dos concorrentes.

Assinatura e planos do YouTube Premium

O YouTube Premium oferece algumas opções de planos. Na versão mensal, o valor é de R$ 20,90/mês. O app também conta com o plano anual de R$ 209. Há ainda o plano família, que custa R$ 34,90/mês e pode incluir até cinco membros de uma família em que todos morem na mesma casa e tenham acima de 13 anos. Por fim, também há o plano para estudantes, que custa R$ 12,50/mês. Todas as opções de assinaturas mensais apresentam a opção de teste grátis por um mês.

Para assinar o Premium, vá em "https://www.youtube.com/premium" e toque em “Teste grátis” para assinar o plano mensal convencional. Caso tenha interesse nos planos diferenciados, toque em “Assinatura anual, de estudante ou plano família”. Depois, basta informar seus dados pessoais como CPF e data de nascimento, além de incluir seus dados bancários.

Youtube Premium conta com opções diferentes de planos — Foto: Divulgação/Pexels

O que é o YouTube Music e para que serve?

O YouTube Music é um serviço de streaming de música, como Spotify e Deezer. O YouTube Music já vem incluso no plano do YouTube Premium. O app oferece os mesmos benefícios da assinatura da plataforma de vídeos, como ouvir músicas em segundo plano, baixar para escutar offline e remoção de anúncios.

O app é uma extensão do YouTube tradicional e apresenta as músicas já disponíveis no serviço de vídeos. Por lá, também há possibilidade de criar playlists e pesquisar por gêneros. Também é possível assinar o app individualmente, nos planos de R$ 16,90/mês ou R$ 169,99/ano. Já o plano familiar custa R$ 25,50/mês e para estudante R$ 8,50/mês.

Com informações de YouTube (1 e 2)

