Nokia C30 vs Nokia G21: saiba o que muda entre os celulares

Nokia C30 e Nokia G21 são dois celulares básicos da HMD Global vendidos no Brasil por intermédio da Multi (antiga Multilaser ). O primeiro modelo chegou ao país em março de 2022, meses após seu lançamento global, por R$ 1.299. Já o representante da linha Nokia G foi disponibilizado no varejo em julho do mesmo ano por R$ 1.749. Tempos após desembarcarem em solo brasileiro, eles já podem ser encontrados no comércio por valores mais em conta, que ficam em torno de R$ 790 .

Apesar de divergirem em termos de design e especificações de desempenho, eles trazem semelhanças quando o assunto é resolução e recursos adicionais. Um exemplo da similaridade dos dois modelos é a preferência por painéis LCD, em contraposição ao armazenamento, que se distingue entre 32 GB do C30 e 128 GB do G21. Veja estas e outras semelhanças e divergências nas linhas a seguir.

Tela e design

Os dois representantes da Nokia se distinguem pelo tamanho do painel, que fica em 6,8 polegadas no Nokia C30 ante as 6,5 polegadas oferecidas no Nokia G21. Apesar de o primeiro modelo levar vantagem pela telona, é o segundo telefone que se destaca quando o assunto é taxa de atualização da tela. Isto porque o representante da família Nokia C traz 60 Hz em sua ficha técnica, enquanto o irmão roda imagens em 90 Hz.

Mesmo com algumas distinções, os modelos se igualam quando o assunto é resolução e tipo de display, já que ambos optam por exibições em HD+ (1.600 x 720) e painel LCD. As características em questão são comuns em aparelhos básicos e podem não contemplar consumidores mais exigentes, pois ficam devendo cores fiéis em escala de tons mais escuros.

O design também delimita diferenças visíveis entre os smartphones. Enquanto o C30 oferece um módulo de câmera redondo, o G21 opta por seguir tendências mais alinhadas ao mercado e acomoda as lentes de forma vertical na traseira. Contudo, quando o assunto é a parte frontal, os dois investem em um notch em formato de gota e trazem bordas mais evidentes.

Outro aspecto que distingue os dispositivos são as cores do acabamento, que ficam em azul nórdico, crepúsculo no G21 e traz os tons verde, branco e cinza escuro no Nokia C30. Ambos ficam devendo configurações de proteção contra água e revestimento reforçado contra quedas.

Câmeras

Além do design, outra característica que ajuda a diferenciar os telefones são as especificações da câmera. Enquanto um modelo traz um sistema de câmera dupla, o outro chega com uma lente extra e com um upgrade significativo no sensor principal.

Confira os detalhes do arranjo fotográfico do Nokia C30:

Câmera principal de 13 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal de 5 MP

Veja também os detalhes do Nokia G21:

Câmera principal de 50 MP

Câmera macro de 2 MP

Sensor de profundidade de 2 MP

Câmera frontal de 8 MP

Com base nas especificações dos dois telefones, é possível dizer que o aparelho mais antigo carrega apenas um sensor extra, responsável pelas fotos com o fundo desfocado. Enquanto isso, o mais novo amplia as possibilidades de cliques com o sensor macro, responsável pelas fotos mais próximas que registram objetos com riqueza de detalhes.

Outra variação entre um aparelho e outro fica por conta do sensor principal, que vai de 13 MP no C30 para 50 MP no G21 — aspecto que pode agradar quem preza por recursos que otimizam a qualidade das fotografias.

Desempenho e armazenamento

O desempenho é marcado por configurações simples, a começar pelos processadores. O Nokia C30 usa o chip Unisoc SC9863A, ao passo que o G21 inclui o Unisoc T606 entre suas especificações. Ambos os componentes contam com oito núcleos de processamento e operam com velocidade máxima de 1,6 GHz. As características mencionadas devem ser suficientes para rodar tarefas básicas do dia a dia.

Há ainda a memória RAM, que trabalha em conjunto com o chipset para desempenhar os comandos indicados. No caso do celular mais velho, a quantidade de espaço dedicado a essa função é de 2 GB ou 3 GB, enquanto o aparelho lançado posteriormente amplia para até 6 GB. Neste caso, o modelo com memória generosa pode responder mais rapidamente do que o irmão.

Por fim, o armazenamento também traz diferenças, pois o Nokia C30 reserva 32 GB ou 64 GB de espaço para dados, enquanto o Nokia G21 oferece 64 GB ou 128 GB. Tanto o primeiro quanto o segundo modelo separam um slot para cartão microSD, o que permite ampliar a memória, caso seja necessário.

Bateria

A bateria tende a garantir ao Nokia C30 uma vantagem sobre o Nokia G21, pois o primeiro traz capacidade de 6.000 mAh, enquanto o segundo traz 5.050 mAh. Apesar da diferença, ambos devem proporcionar longas horas longe das tomadas, com autonomia de até três dias no caso do modelo com mais mAh.

Na contramão da capacidade da bateria, a potência de carregamento do Nokia C30 não oferece números tão significativos, pois ficam em 10 W. O outro modelo, no entanto, eleva a capacidade máxima suportada para 18 W, mas a fabricante mantém o adaptador de 10 W na caixa do Nokia G21.

Outra diferença entre eles é que o C30 reproduz um padrão de carregamento antigo, o micro USB, na medida em que o G21 renova o formato para o USB-C, mais comum entre telefones Android vendidos atualmente.

Versão do Android

Tanto o Nokia C30 quanto o Nokia G21 incluem o Android 11 em suas configurações de fábrica. A única diferença é que o primeiro telefone conta com uma versão adaptada do software, a Go Edition, popular entre telefones de entrada e conhecida por oferecer funções otimizadas para celulares com 2 GB de RAM. O outro aparelho opera sem limitações, já que dispõe de mais espaço de armazenamento.

Em termos de atualização, é possível esperar que os modelos recebam até dois grandes updates, o suficiente para chegar ao atual Android 13. Apesar de possivelmente rodarem a versão mais recente do sistema do Google, eles não devem ser contemplados com softwares subsequentes, como é o caso do recém-anunciado Android 14.

Quanto aos pacotes de segurança, a empresa promete até três anos de suporte por meio de atualizações com patches periódicos.

Recursos adicionais

No campo dos recursos, marcam presença nos dois modelos a rede 4G, a entrada P2 para fones de ouvido e o sensor de impressão digital. De forma exclusiva, o C30 oferece Bluetooth 4.2 e Wi-Fi de 2,4 GHz, ao passo que o outro modelo atualiza as configurações para Bluetooth 5.0 e conexão wireless de duas bandas.

Os telefones ainda trazem em comum o desbloqueio por reconhecimento facial, mas só o modelo mais recente traz a tecnologia NFC, que viabiliza pagamentos por aproximação.

Preços da Nokia

O Nokia C30 foi anunciado em março de 2022 no Brasil, por cifras que partiram de R$ 1.299 em seu lançamento. Hoje, há mais de um ano disponível no mercado, o modelo já pode ser encontrado com desconto e sai por cerca de R$ 764.

Anunciado meses mais tarde, o Nokia G21 chegou no país por um valor inicial estimado em R$ 1.749. Entretanto, ele também é vendido no varejo com um preço mais acessível, por volta de R$ 799.

Nokia C30 vs. Nokia G21 Especificações Nokia C30 Nokia G21 Lançamento março de 2022 julho de 2022 Preço de lançamento R$ 1.299 R$ 1.749 Preço atual R$ 764 R$ 799 Tela 6,8 polegadas 6,5 polegadas Resolução de tela HD+ (1600 x 720 pixels) HD+ (1600 x 720 pixels) Processador Unisoc SC9863A de até 1,6 GHz Unisoc T606 de até 1,6 GHz Memória RAM 2 GB ou 3 GB 3 GB, 4 GB ou 6 GB Armazenamento 32 GB ou 64 GB 64 GB ou 128 GB Cartão de memória sim, via microSD sim, via microSD Câmera traseira principal de 13 MP e sensor de profundidade de 2 MP principal de 50 MP, macro de 2 MP e sensor de profundidade de 2 MP Câmera frontal 5 MP 8 MP Sistema Android Android 11 (Go edition) Android 11 Bateria 6.000 mAh 5.050 mAh Dimensões e peso 177,7 x 79,1 x 9,9 mm; 237 gramas 164,6 x 75,9 x 8,5 mm; 190 gramas Cores Verde, branco, cinza escuro Crespúsculo e azul nórdico

