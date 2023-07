Arc A770 vs RTX 3070: compare as placas de vídeo Intel e Nvidia

No geral, as especificações da placa da Intel são superiores às da Nvidia. A Arc A770 conta com um clock base de 2.100 MHz e clock boost de até 2.400 MHz. Quanto à memória, a GPU da Intel tem 16 GB de padrão GDDR6 e conta com largura de banda de 512 GB/s. Já a GPU da Nvidia conta com um clock base de apenas 1.500, que pode chegar até 1.730 MHz, e apresenta metade da capacidade de memória da Arc A770. No mesmo padrão GGGR6, a placa tem 8 GB de VRAM e uma largura de banda de 448 GB/s. Quanto à interface, ambas as placas contam com 256 bits.