Echo Dot 4 vs Echo Dot 5: veja diferenças entre gerações de caixas Amazon

A Echo Dot 4 e a Echo Dot 5 são as versões mais recentes de caixas de som inteligente da linha Amazon Echo Dot . As principais diferenças entre as caixas de quarta e quinta gerações estão no hardware e nos recursos, mantendo um design esférico. Considerada a versão com a melhor qualidade sonora, a Echo Dot 5 conta com drivers distintos da geração anterior, e ganhou funções inteligentes inéditas similares às de produtos premium da Amazon , como as caixas Amazon Echo .

O modelo de quarta geração custa a partir de R$ 474, enquanto a mais recente pode ser adquirida por R$ 407, na versão sem relógio, e R$ 502, na com relógio. É possível que os produtos apresentem descontos durante o Amazon Prime Day, na próxima semana. A seguir, confira as principais diferenças entre a Echo Dot 4 e a Echo Dot 5 e saiba qual dos modelos de caixa inteligente é o mais adequado para você.

2 de 5 Amazon Echo Dot 5 conta com duas funcionalidades inéditas à linha — Foto: Rubens Achilles/TechTudo Amazon Echo Dot 5 conta com duas funcionalidades inéditas à linha — Foto: Rubens Achilles/TechTudo

1. Design

Visualmente, a Echo Dot 4 e a Echo Dot 5 são praticamente iguais, inclusive nas cores disponíveis. Elas possuem as mesmas medidas (100 mm x 100mm x 89 mm) e o peso varia muito pouco, com a mais nova pesando 351 g, 13 g a mais que o modelo de quarta geração. Outro ponto que muda e, de certa forma, influencia no design, é que a Echo Dot de quinta geração não possui conector para cabo de 3,5 mm, apenas a entrada para a fonte de alimentação de 15 W.

Na versão com relógio, o visual do display muda em relação à quarta geração, já que a quinta possui um painel de LED capaz de mostrar hora, alarmes, previsão do tempo, títulos de músicas e outras informações. As luzes circulares na base foram mantidas e seguem apresentando as cores azul, amarelo e vermelho, conforme o status do dispositivo.

3 de 5 Em sua versão com relógio, a Amazon Echo Dot 5 pode exibir informações adicionais no painel — Foto: Reprodução/Amazon Em sua versão com relógio, a Amazon Echo Dot 5 pode exibir informações adicionais no painel — Foto: Reprodução/Amazon

2. Qualidade de som

A Echo Dot 5 está sendo considerada pela Amazon a versão com o melhor som já lançado, prometendo maior nitidez nos vocais, mais potência nos graves e som vibrante em qualquer ambiente graças ao novo driver de 1,73" com direcionamento frontal. Na versão anterior, o componente, essencial para a qualidade sonora, tinha aproximadamente 1,6".

Em relação às respostas da Alexa aos comandos de voz, a qualidade de som mantém padrão. E para quem gosta de curtir boa música, a qualidade de som pode ser aproveitada usando serviços compatíveis com a Echo Dot, como Amazon Prime Music, Spotify, Apple Music e Deezer.

3. Recursos

4 de 5 Echo Dot conta com acelerômetro e sensor de temperatura — Foto: Reprodução/Amazon Echo Dot conta com acelerômetro e sensor de temperatura — Foto: Reprodução/Amazon

A Echo Dot 5 vem com alguns recursos novos que prometem otimizar o dia a dia de casas inteligentes. Com um sensor, o dispositivo é capaz de medir a temperatura exata do cômodo, o que pode ser interessante para programar rotinas na Alexa. Outra função nova é o acelerômetro, um sensor que permite realizar comandos por meio do toque no topo da Echo Dot. Assim, passa a ser possível pausar um alarme, por exemplo, apenas posicionando a mão sobre a caixa de som.

Assim como a Echo Dot 4, a quinta geração é capaz de detectar movimento, o que também pode ser útil para controlar dispositivos smart. Com os dispositivos, o usuário pode, por exemplo, programar a Alexa para apagar lâmpadas smart de um cômodo quando não houver mais ninguém nele. Ambas as versões também contam com um Controle de Privacidade, que permite a desativação dos microfones do aparelho.

5 de 5 Amazon Echo Dot 4 tem função que permite desativar os microfones do aparelho — Foto: Reprodução/Unsplash Amazon Echo Dot 4 tem função que permite desativar os microfones do aparelho — Foto: Reprodução/Unsplash

4. Processamento

A Echo Dot 5 conta com um novo processador que promete acelerar a resposta da Alexa e melhorar sua capacidade de compreensão de comandos. O AZ2 Neural Edge Silicon Module é a nova unidade de processamento da Amazon para a linha Echo Dot, que também está presenta na nova caixa compacta Echo Pop. Já a Echo Dot 4 conta com a versão anterior do chip, o AZ1 Neural Edge Silicon Module, que estreou com a quarta geração da caixinha.

5. Custo-benefício

Considerando todas suas novidades, como o acelerômetro, o sensor de temperatura e o display de LED mais completo (na versão com relógio), a Echo Dot 5 parece ser um aparelho mais completo que a Echo Dot 4. Consumidores que têm casas conectadas podem tirar bom proveito das funcionalidades em rotinas automatizadas e ainda têm a vantagem de contar com processamento e som de maior qualidade.

No entanto, a Echo Dot 4 ainda é uma boa opção de caixa inteligente, que deve atender às principais necessidades da maioria dos usuários. Com a nova geração já disponível, seu preço tende a diminuir, o que pode ser um diferencial para muitos consumidores.

