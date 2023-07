Echo Pop vs Echo Dot: qual caixinha da Amazon comprar no Prime Day?

Amazon Echo Dot e Echo Pop são duas linhas de caixas de som inteligentes da Amazon . Lançada em 2023 , a Echo Pop é a smart speaker de entrada da marca, enquanto a linha Echo Dot já está há mais tempo no mercado e acaba de ser atualizada com a sua quinta geração, a Echo Dot 5. Ambos os aparelhos têm Alexa e podem realizar funções de casas conectadas , mas a linha Echo Dot conta com recursos mais avançados. Por outro lado, a Echo Pop é mais portátil e consideravelmente mais barata que as demais — devido ao Prime Day , a caixa está em oferta por apenas R$ 209 .

Com recursos cada vez mais inovadores voltados para casas inteligentes, a linha Echo Dot chega à sua quinta geração com sensores de temperatura e acelerômetro. Já a Echo Pop aparece como uma aposta de caixa de som potente para ambientes pequenos. A seguir, confira a análise comparativa do TechTudo sobre as duas linhas e saiba em qual dispositivo investir para a sua casa.

O que é Echo Pop?

Echo Pop é uma caixa de som inteligente de entrada da Amazon que oferece acesso à Alexa e pode ser usada para controlar aparelhos inteligentes. Desenvolvida para ser uma opção mais em conta frente à linha Dot, a Echo Pop tem hardware comparável ao das Dots mais recentes, mas conta com funções mais limitadas, similares às da Echo Dot 3.

Visualmente, a Pop é bem diferente das últimas gerações da Echo Dot. A caixa de som tem formato semiesférico, enquanto as Echo Dots 4 e 5 são esféricas. Com isto, a Amazon propõe que o dispositivo seja usado em ambientes menores.

O que muda na Echo Dot 5?

A Echo Dot 5 ganhou um sensor de temperatura, que pode ser útil para programar a Alexa para reagir de acordo com as oscilações térmicas do ambiente. Também está presente a função de acelerômetro, que permite que o usuário pause a reprodução de uma música ou o disparo de um alarme apenas tocando na parte superior do dispositivo. Na versão com relógio, o display de LED agora exibe outras informações, como temperatura, o título de faixas em reprodução e mais.

Além disso, a quinta geração da Echo Dot oferece o som mais balanceado e de maior qualidade da linha até então. Para compensar o driver maior de som, no entanto, a Echo Dot 5 acabou perdendo a saída de 3,5 mm, que permitia a conexão da Echo Dot 4 a outros acessórios de áudio por meio de conector compatível.

Design e tamanho

O design dos dois modelos da linha Echo é bem diferente: a Dot 5 tem o formato esférico da última geração (a Echo Dot 3, ainda vendida oficialmente no Brasil pela Amazon, tem o formato antigo de pastilha), enquanto a Pop adota um desenho semiesférico. Nos dois casos, há revestimento de tecidos e opções de cores diferentes.

Nas medidas, tanto a Echo Dot 5 quanto a 4 têm 100 mm x 100 mm x 89 mm. Já a Echo Pop apresenta 99 mm x 83 mm x 91 mm, e é um pouco mais compacta. No peso, a Dot de quinta geração atinge 300 g, enquanto a versão Pop pesa apenas 199 g.

Qualidade de som

Embora seja mais barata, a Echo Pop promete surpreender e entregar um som comparável ao da Echo Dot 5. A razão para isso está no fato de que o novo modelo da Amazon vem equipado com um driver 1,95", contra a versão de 1,73" da Echo Dot 5. Em um alto-falante, o diâmetro do driver importa porque ele indica a superfície que vibra em contato com o ar para produzir som.

Um diferencial relevante entre as duas tem relação com o design. O formato esférico das Dot 4 e 5 favorece a projeção de som em todas as direções, enquanto que a Pop tem maior dificuldade em atingir o mesmo efeito por conta do formato, que direciona a saída de som pela porção frontal do acessório.

Estas diferenças podem recomendar o uso da Echo Pop em ambientes menores, mais fechados, posicionando o produto perto da parede. Já a Echo Dot pode se encaixar melhor em salas maiores, com posição mais centralizada, já que terá maior capacidade de projetar o som.

Recursos e performance

Tanto na Echo Pop quanto na Echo Dot 5 ou Echo Dot 4, o consumidor tem acesso a recursos inteligentes da Alexa. Além de poder interagir com a assistente virtual da Amazon, é possível integrar as caixas de som ao ambiente de uma casa inteligente, permitindo controlar dispositivos diversos, como lâmpadas e eletrodomésticos, a partir de comandos de voz passados para as caixinhas.

Os dois modelos de 2023, Echo Pop e Echo Dot 5, são equipados com o processador mais recente da Amazon, o AZ2 Neural Edge, o que sinaliza performance e comportamento equivalente na hora de responder ao usuário. Já as Echo Dots 4 e 3, por serem mais antigas, têm hardware desatualizado que, embora seja de alta qualidade, não está tão otimizado quanto o das versões atuais.

A maior diferença entre as linhas Dot e Pop está em algumas funções específicas, voltadas para rotinas da Alexa. A Echo Dot 5 conta com sensor de temperatura, acelerômetro e detecção de movimento – este último também presente na Echo Dot 4. Com isto, é possível aproveitar a conexão da Alexa com aparelhos inteligentes, como condicionadores de ar e lâmpadas smart de maneira ainda mais automatizada. Já a Echo Pop, por ser um aparelho mais simples, conta apenas com os recursos básicos da Alexa, também presentes na Echo Dot 3.

Conectividade e opções de carregamento

Tanto a Echo Pop quanto a Echo Dot 5 e as anteriores possuem conexão com Wi-Fi e Bluetooth. Quanto à fonte de energia, ambas as linhas precisam estar conectadas à tomada para funcionar. No entanto, a Amazon lançou, junto com a Echo Pop e a Echo Dot 5, uma base de carregamento autorizada para os modelos. Assim, é possível ter mais portabilidade com essas versões mais recentes. A base da Dot 5 é compatível também com a Echo Dot 4.

Opções disponíveis

A Echo Pop tem um perfil mais festivo e pode ser encontrada em cores mais variadas e vibrantes no mercado internacional. No Brasil, a Amazon disponibiliza o produto apenas em preto ou branco. No entanto, o modelo foi lançado junto a sete opções de capinhas de silicone coloridas para personalização.

Já a Echo Dot tem um visual tradicionalmente mais sóbrio, tanto aqui como no mercado externo, com menos opções de cores. A Echo Dot 5, assim como a 4, está disponível em azul, preto ou branco, enquanto a Echo Dot 3 só está à venda na cor preta.

Além disso, é importante destacar que, por seu tamanho reduzido e proposta mais acessível, a Echo Pop não tem opção com relógio, diferentemente das Echo Dots 4 e 5. Na quinta geração, o display de LED veio com ainda mais recursos, apresentando, além das horas, informações sobre temperatura e lembretes.

Preço e custo-benefício

O preço da linha Echo Dot é bem variado. No Amazon Prime Day 2023, a Echo Dot 5, está saindo por R$ 369, a versão com relógio, e R$ 269, a comum. Já a Echo Dot 4 custa a partir de R$ 299 e só está disponível na versão com display. Já a estreante Echo Pop está em oferta por apenas R$ 209. Mais antiga, a Echo Dot 3 ainda pode ser encontrada por R$ 349.

Quando não estão em oferta, os produtos mais avançados da Echo Dot com relógio costumam custar cerca de R$ 500, enquanto a versão comum fica na casa dos R$ 400. Já o modelo Pop tem preço sugerido de R$ 349.

Quanto ao custo-benefício, é importante considerar o uso que se pretende fazer do produto. Se você tem uma casa conectada e pretende usar a Alexa para controlar seus aparelhos inteligentes, as Echo Dots 4 e 5 devem ser opções mais completas e funcionais. Apesar de todos os dispositivos Amazon Echo terem acesso às mesmas funções da Alexa, os modelos mais recentes de Echo Dot contam com recursos que aumentam as possibilidades de integração com outros dispositivos.

Já quem tem poucos aparelhos conectados e pretende apenas usufruir das funções da Alexa no dia a dia deve levar em conta outro aspecto na hora da escolha: o tamanho do ambiente. Para cômodos maiores, as gerações mais recentes de Echo Dot são as mais indicadas, já que contam com um sistema de som mais completo e têm maior capacidade de projetar o som. Mas, para espaços menores, uma Echo Pop ou Echo Dot 3 prometem alta qualidade sonora, além de serem mais portáteis.

