RTX 3060 de 8 GB ou 12 GB: compare versões da placa de vídeo Nvidia

A RTX 3060 é uma placa de vídeo intermediária da Nvidia que pode ser adquirida tanto com 8 GB quanto com 12 GB de memória VRAM . Apesar de, teoricamente, serem a mesma placa, e por isso compartilharem muitas semelhanças, os 4 GB de memória que separam a RTX 3060 de 8GB e a de 12 GB não é a única diferença entre eles. O barramento de memória e a velocidade de largura de banda são algumas particularidades observadas em cada uma das GPUs, o que pode impactar no desempenho do componente em alguns tipos de jogos .

Apesar de terem algumas diferenças no aspecto técnico, o hiato de quase dois anos entre os lançamentos — a versão de 12 GB de memória é de janeiro de 2021, e a de 8 GB, de outubro de 2022 — parece ter equiparado o preço das placas. A RTX 3060 de 12 GB pode ser encontrada por a partir de R$ 2.000, enquanto sua irmã menor é vendida por cerca de R$ 1.800. A seguir, confira o comparativo completo do TechTudo para entender as principais diferenças entre as placas e decidir entre a RTX 3060 de 8 GB e a de 12 GB.

2 de 5 RTX 3060 tem performance intermediária e é indicada para jogos em Full HD — Foto: Diviulgação/Nvidia RTX 3060 tem performance intermediária e é indicada para jogos em Full HD — Foto: Diviulgação/Nvidia

Especificações

Tanto a versão de 8 GB quanto a de 12 GB da RTX 3060 são baseadas na arquitetura GA106 da Nvidia. Isto significa que as GPUs contam com um processador gráfico de 3.584 núcleos CUDA de processamento, que são capazes de trabalhar a velocidades de 1.320 MHz, no clock base, ou de até 1.777 MHz, no turbo. Além disso, as placas têm núcleos Tensor Core de terceira geração, núcleos de Ray Tracing de segunda geração e barramento PCIe 4.0.

Já as diferenças entre as placas vão além dos 4 GB de capacidade de memória. O subsistema de memória do modelo de 8 GB foi drasticamente reduzido. O cache L2 é 50% maior para o modelo de 12 GB, assim como a largura da interface de memória (que foi de 192 bits para 128 bits). Ao todo, a largura de banda é 61% maior no modelo RTX 3060 original, produzindo 360 GB/s, enquanto a variante de 8 GB foi reduzida para apenas 224 GB/s — a mesma largura de banda da RTX 3050.

3 de 5 RTX 3060 de 12 GB tem performance superior à de 8 GB na maioria dos testes analisados — Foto: Reprodução/Amazon RTX 3060 de 12 GB tem performance superior à de 8 GB na maioria dos testes analisados — Foto: Reprodução/Amazon

Performance

As diferenças de especificações que pesam a favor da RTX 3060 de 12 GB impactam diretamente no desempenho comparativo das duas placas. Testes de benchmark indicam que o modelo de 8 GB de memória é em média 15% mais lento do que o modelo original de 12 GB. Dependendo da tarefa que está sendo executada, esta diferença de velocidade atinge valores acima dos 30%.

De acordo com testes realizados pelo site especializado TechSpot , a placa de 12 GB atingiu um desempenho 35% melhor do que a RTX 3060 de 8 GB no jogo Dying Light 2 Stay Human, tanto rodando em qualidade Full HD como em 1440p. A menor diferença em performance entre as duas versões foi um sólido 13%, registrado no Cyberpunk 2077 em 1080p. O site realizou testes em 12 jogos diferentes, tanto em 1080p quanto 1040p. A placa de 12 GB obteve melhor desempenho em todas as variáveis, sendo em média 17% mais rápida rodando games em Full HD, e 18% rodando rodando jogos em 1440p.

Em testes realizados pelo site Techuda, a RTX 3060 de 12 GB superou a versão de 8 GB, entregando também em média 15 FPS a mais. O site, que testou o desempenho dos componentes durante a execução de oito jogos, ainda apontou que a placa com mais memória esquentou menos que a sua concorrente, mesmo produzindo mais quadros por segundo.

Consumo

Devido aos aspectos de construção semelhantes, a RTX 3060 de 8 GB e a RTX 3060 de 12 GB têm um comportamento de consumo bastante similar. Ambas necessitam de um suprimento estável de 170 W para funcionar corretamente a 100% de suas capacidades. De acordo com a Nvidia, é necessária uma fonte de energia de 550 W para dar conta não só da placa, mas também do restante do PC.

Vale lembrar que as fabricantes especificam a quantidade de energia que suas placas podem consumir em condições de carga máxima, sendo improvável que funcionem todo o tempo a 100% de suas capacidades. Desta forma, o consumo é variável de acordo com as tarefas que elas estão desempenhando.

4 de 5 RTX 3060 tem DLSS 2.0 e suporte a Ray Tracing em suas duas versões — Foto: Divulgação/Amazon RTX 3060 tem DLSS 2.0 e suporte a Ray Tracing em suas duas versões — Foto: Divulgação/Amazon

Recursos

As duas versões da RTX 3060 contam com DLSS 2.0. Exclusivo de placas da Nvidia, o recurso utiliza inteligência artificial para aumentar o desempenho gráfico e o FPS durante as partidas, melhorando a nitidez das imagens. Quando um jogo é compatível com o DLSS, a placa de vídeo usa um modelo de rede neural treinado para antecipar os pixels que deveriam ser renderizados em uma resolução superior e, em seguida, gera uma imagem nessa resolução mais alta.

Além disso, tanto a RTX 3060 de 8 GB como a de 12 GB contam com o Nvidia Reflex, uma tecnologia que busca diminuir a latência entre a ação realizada pelo jogador, como pressionar um botão ou movimentar o mouse, e a resposta exibida na tela. O recurso trabalha em conjunto com o driver da placa gráfica e o motor do jogo para reduzir o tempo de renderização e de processamento dos quadros. Isto resulta em uma resposta mais rápida do jogo aos comandos do jogador, diminuindo a latência geral do sistema.

5 de 5 As duas versões de RTX 3060 podem ser encontradas por valores próximos, que variam entre R$ 1.600 e R$ 2.100 — Foto: Divulgação/MSI As duas versões de RTX 3060 podem ser encontradas por valores próximos, que variam entre R$ 1.600 e R$ 2.100 — Foto: Divulgação/MSI

Preço e disponibilidade

Tanto a versão de 8 GB quanto a RTX 3060 de 12 GB podem ser encontradas em abundância no mercado nacional, apesar de já não serem as soluções mais atualizadas da fabricante. A RTX 3060 de 8 GB pode ser encontrada por valores que se iniciam em cerca de R$ 1.600, chegando a atingir R$ 1.900 em alguns varejistas online. Já a versão com maior capacidade de memória é comercializada por valores que podem variar de R$ 1.800 a R$ 2.100.

Gostou dos produtos? Compre aqui gddr6 Galax Nvidia GeForce RTX 3060 8 GB R$ 1.770 Ir à loja gddr6 Galax Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB R$ 2.704 Ir à loja

Custo-benefício

Para escolher entre a RTX 3060 de 8 GB e a de 12 GB, é preciso levar em conta o desempenho da placa e o orçamento disponível. Nos testes analisados, a RTX 3060 de 12 GB demonstrou uma performance consideravelmente superior à da concorrente, sendo em média 15% mais rápida e entregando uma taxa de FPS maior. Além disso, a RTX 3060 de 8 GB não oferece um custo tão menor que a versão de 12 GB que justifique a opção por ela, tendo em vista sua performance inferior.

Desta forma, considerando que a diferença de preço entre os produtos é pequena, a RTX 3060 com mais memória tende a ser a opção mais vantajosa para os gamers, especialmente se for encontrada em uma boa oferta. No entanto, vale ressaltar que ambas as placas prometem uma experiência bastante adequada para jogos em Full HD em setups intermediários.

Ficha técnica RTX 3060 de 8 GB e RTX 3060 de 12 GB

RTX 3060 de 8 GB vs RTX 3060 de 12 GB Especificações RTX 3060 de 8 GB RTX 3060 de 12 GB Lançamento janeiro de 2021 outubro de 2022 Arquitetura Ampère Ampère Clock base 1,32 GHz 1,32 GHz Clock boost 1,78 GHz 1,78 GHz Memória 8 GB GDDR6 12 GB GDDR6 CUDA Cores 3.584 3.684 Largura da interface de memória 128 bits 198 bits Preço cerca de R$ 1.800 cerca de R$ 2.000 TDP 170 W 170 W Fonte 550 W 550 W

Cinco dicas para comprar um PC gamer bom e 'barato'

Cinco dicas para comprar um PC gamer bom e 'barato'