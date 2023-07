RTX 4060 vs RTX 3060 Ti: compare as placas de vídeo Nvidia

RTX 4060 e RTX 3060 Ti são duas placas de vídeo da Nvidia voltadas para gamers. Indicadas para uso em monitores de até 1440p, as GPUs contam com suporte a Ray Tracing , tecnologia de renderização de imagem que promove melhor qualidade gráfica em jogos. Outro destaque é a presença do DLSS, recurso proprietário da fabricante que usa inteligência artificial (IA) para realizar o upscaling da imagem. As soluções podem ser encontradas por a partir de R$ 2.500 e contam com diferenças pontuais em termos de performance.

A RTX 4060 tem o benefício de ser mais recente e suportar a geração mais avançada do DLSS, o DLSS 3.0. Por outro lado, por ser de uma linha mais premium, a RTX 3060 Ti promete maior performance e pode ser a melhor escolha entre as duas, sobretudo se você encontrar uma boa oferta. A seguir, confira o comparativo detalhado da ficha técnica de RTX 4060 e RTX 3060 Ti e escolha a placa ideal para você.

Especificações

Entre as duas placas, a RTX 4060 é mais recente e, por conta disso, conta com a vantagem de fazer parte de uma arquitetura mais moderna da Nvidia, a Ada Lovelace. Lançada em janeiro de 2023, a placa vem com um processador de 3.072 núcleos CUDA. Além disso, o processador gráfico soma um total de 96 núcleos Tensor para processamento de inteligência artificial e 24 núcleos RT dedicados a Ray Tracing.

Já a RTX 3060 Ti foi lançada em dezembro de 2020 e é formada por um processador com 4.864 núcleos CUDA, 152 núcleos Tensor e 38 RTs para Ray Tracing. Já nas velocidades, a placa opera com uma velocidade base de 1.410 MHz e com um turbo de 1.665. A RTX 4060, por outro lado, vai a 1.830 MHz no clock padrão e 2.460 MHz com o turbo acionado.

As duas placas rodam com 8 GB de GDDR6, mas com uma diferença: a RTX 4060 acessa a memória RAM dedicada por meio de uma interface de 128 bits, enquanto a RTX 3060 Ti faz o mesmo processo por meio de uma interface de 256 bits. A diferença que o dobro de interface proporciona é a possibilidade do processador gráfico trocar mais dados com a memória por unidade de tempo: a RTX 4060 chega a trocar 272 GB/s; já a RTX 3060 Ti vai a 448 GB/s.

Desempenho

Em linhas gerais, as duas placas são praticamente equivalentes em termos de performance. É verdade que a RTX 3060 Ti tem um perfil de memória melhor, mas a RTX 4060 colhe os benefícios de ser mais recente e eficiente: o processador mais rápido acaba representando uma margem relevante de desempenho.

O site especializado ThePCEnthusiast realizou diversos testes de benchmark comparando as duas placas – ao lado da RTX 3060. O resultado é que a RTX 4060 fica como intermediária entre a RTX 3060 e a RTX 3060 Ti. Se você tem uma RTX 3060 Ti, portanto, o upgrade para a nova geração não é indicado. Para decidir entre uma das duas, é importante levar em conta o tipo de uso que se deseja fazer da placa e o custo-benefício – apesar de oferecer desempenho superior, por ser mais antiga, a RTX 3060 Ti tende a ter uma vida útil menor que a RTX 4060.

Consumo

Dentre as duas GPUs, a RTX 3060 Ti aparece com uma TBP de 200 Watts, ou seja, a placa precisa, em tese, de 200 Watts de energia para funcionar a 100% de suas capacidades. Já a RTX 4060 se beneficia de pertencer a uma arquitetura mais recente, entregando mais performance com menos. São necessários apenas 115 Watts para usar a placa.

A Nvidia também faz recomendações da capacidade da fonte usada no PC para dar conta dessas duas placas. Para a 3060 Ti, a sugestão é de usar uma fonte de pelo menos 550 Watts. Já quem escolher a RTX 4060 precisa de apenas 300 Watts.

Recursos

Ambas as placas de vídeo têm o mesmo perfil enquanto suporte a recursos e tecnologias de última geração. Para começar, as duas GPUs são capazes de encarar efeitos de Ray Tracing em tempo real em games. Há também suporte a DLSS, mas é bom lembrar que a RTX 4060 é a única compatível com terceira geração da tecnologia de upscaling por IA da Nvidia.

Além desses recursos, as duas placas oferecem uma série de funcionalidades vinculadas ao GeForce Experience, app dedicado da Nvidia. Há modos de captura que usam IA para eliminar o fundo durante uma transmissão ao vivo, filtros para melhorar o aspecto da imagem de games antigos e mais.

Preço e disponibilidade

A RTX 3060 Ti pode ser encontrada em oferta por R$ 2.589 na Amazon, na versão da Galax. Já a RTX 4060 pode ser encontrada por R$ 2.999 em versão da Gigabyte. Como são modelos recentes, ambas as placas têm ampla disponibilidade no mercado nacional, no entanto, seus preços costumam variar bastante, por isso, é recomendado fazer uma boa pesquisa em lojas de confiança antes de comprar.

Custo-benefício

Em relação ao custo-benefício, a resposta é simples, como você já pode ter antecipado: das duas placas, a RTX 3060 Ti entrega mais performance e tende a aparecer por preços mais competitivos, diante do fato de que se trata de um produto mais antigo no mercado. No entanto, a RTX 4060 conta com a vantagem da arquitetura Ada Lovelace, que ainda deve se manter atualizada por um longo tempo, conta com suporte ao DLSS 3.0 e consome menos energia.

RTX 4060 vs RTX 3060 Ti Especificações GeForce RTX 4060 GeForce RTX 3060 Ti Lançamento janeiro de 2023 dezembro de 2020 Núcleos 3.072 núcleos CUDA 4.864 núcleos CUDA Velocidade 1.830 a 2.460 MHz 1.410 a 1.665 MHz Memória 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Velocidade de memória 17 Gb/s 14 Gb/s Interface de memória 128 bits 256 bits Largura de banda 272 GB/s 448 GB/s TBP 115 Watts 200 Watts

Com informações de Nvidia (1 e 2) e ThePCEnthusiast

