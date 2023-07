RTX 4070 Ti vs RX 7900 XTX: compare as placas de vídeo Nvidia e AMD

RTX 4070 Ti e RX 7900 XTX são placas de vídeo de última geração da Nvidia e da AMD . Lançadas em janeiro de 2023 e novembro de 2022, respectivamente, as GPUs podem rodar games em resolução 4K com boa performance e são compatíveis com recursos modernos, como o Ray Tracing . A RTX 7900 XTX é o modelo top de linha da AMD e, por isso, acaba saindo por um valor mais alto — a placa custa cerca de R$ 7.686 . Já a RTX 4070 Ti pode ser considerada uma opção mais intermediária e pode sair por valores próximos aos R$ 6.019 .

Em testes de benchmark, a RX 7900 XTX tende a oferecer um desempenho geral superior ao da RX 4070 Ti. Por outro lado, a placa da Nvidia se destaca na performance com Ray Tracing e por ser compatível com DLSS 3.0, tecnologia proprietária da marca que usa inteligência artificial (IA) para realizar o upscaling de imagens. A seguir, veja o comparativo completo do TechTudo entre a RTX 4070 Ti e a RX 7900 XTX e decida qual das duas é a melhor opção para o seu setup.

Especificações

A RTX 4070 Ti é a solução mais recente e conta com a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia. A placa é formada por um processador gráfico de 7.680 núcleos CUDA, 60 núcleos RT para Ray Tracing e outros 240 núcleos Tensor, usados em processos de inteligência artificial. Já a placa da AMD é composta de um processador gráfico que soma um total de 6.144 processadores stream e 96 núcleos para Ray Tracing.

No que diz respeito às velocidades, a RX 7900 XTX tem um clock base de 1.855 MHz e uma velocidade máxima com turbo a 2.499 MHz – embora a AMD defina a faixa de 2.269 como velocidade estável típica para rodar games. No lado da Nvidia, o piso é em 2.310 MHz e o turbo acelera a placa a 2.610 MHz.

Por fim, há ainda a questão da memória RAM embarcada nas duas placas. A RTX 4070 Ti vem com 12 GB de GDDR6X com interface de 192 bits e uma largura de banda de 504 GB/s. Na RX 7900 XTX, a troca de dados entre processador gráfico e RAM pode atingir 960 GB/s por meio de uma interface de 384 bits que conecta GPU e os 24 GB de memória.

Desempenho

No geral, a RX 7900 XTX se mostra superior à placa da Nvidia. Em resultados de comparativos realizados pelo site especializado PC Gamer, é possível concluir que o modelo da AMD entrega em média 20% mais performance em games rodando em 4K. No Full HD, a margem é de 13% em favor da 7900 XTX, e, em 1440p, a placa da AMD tem desempenho médio 15% superior.

Por outro lado, a RTX 4070 Ti oferece desempenho superior em jogos em 1440p com Ray Tracing acionado, desde que os títulos sejam compatíveis com DLSS 3.0. No entanto, ainda não são muitos títulos que são compatíveis com a tecnologia da Nvidia.

Consumo

Dentre as duas placas, a tendência é que a RX 7900 XTX custe mais caro em termos de conta de luz. A AMD informa que o TBP da GPU chega a 335 Watts. É um valor expressivo e sensivelmente superior ao valor informado pela Nvidia para que a RTX 4070 Ti alcance o seu pleno potencial: 285 Watts.

Além desses dados, os dois fabricantes também recomendam a potência mínima que uma fonte de energia precisa ter para dar conta de alimentar as placas e o restante do sistema. Para a placa da AMD, a sugestão é de uma unidade de 750 Watts; para a RTX 4070 Ti, 600 Watts seriam suficientes.

Recursos

De última geração, as duas GPUs oferecem tecnologias avançadas, como o suporte a Ray Tracing em tempo real. Tanto a RX 7900 XTX como a RTX 4070 Ti contam com hardware específico para acelerar efeitos gráficos que visam simular o comportamento real da luz em jogos. Além disso, a placa da Nvidia se destaca pela compatibilidade com o DLSS 3.0, tecnologia que proporciona resoluções mais altas e melhor performance.

A RX 7900 XTX não tem um equivalente direto ao DLSS, mas ainda assim entrega melhor qualidade e performance em games que aplicam tecnologias de reconstrução de imagem a partir de outras abordagens. Vale lembrar que essas técnicas também funcionam naturalmente nas placas da Nvidia.

Preço e disponibilidade

As duas placas de vídeo atendem ao mercado premium, mas a RX 7900 XTX entrega mais performance, e naturalmente, é a mais cara. A placa costuma apresentar uma variação relativa de preço, mas, em ofertas, costuma sair por cerca de R$ 7.000. Já a RTX 4070 Ti é uma opção mais acessível, e pode ser encontrada por a partir de R$ 6.019 no varejo online. Como ambas as soluções são recentes, a disponibilidade das GPUs é abundante no mercado brasileiro.

Custo-benefício

Como a diferença entre os preços da RTX 4070 Ti e da RX 7900 XTX pode ser grande, uma das primeiras questões a considerar é o orçamento disponível para comprar a GPU. Quanto à performance, quem procura por uma solução versátil e muito veloz deve optar pela placa da AMD, especialmente quem joga com resoluções mais altas.

Já quem prioriza uma performance muito avançada com Ray Tracing e joga títulos compatíveis com o DLSS 3.0 da Nvidia pode ter um melhor aproveitamento com a RTX 4070 Ti. Também vale destacar que, por ser a solução mais recente, a placa da Nvidia tende a permanecer atual por mais tempo do que a RTX 7900 XTX.

RTX 4070 Ti vs RX 7900 XTX Especificações GeForce RTX 4070 Ti Radeon RX 7900 XTX Lançamento janeiro de 2023 novembro de 2022 Núcleos 7.680 núcleos CUDA 6.144 processadores stream Velocidades 2.310 a 2.610 MHz 1.855 a 2.499 MHz Memória RAM 12 GB GDDR6X 24 GB GDDR6 Interface 192 bits 384 bits Velocidade de memória 21 Gb/s 20 Gb/s Largura de banda 504 GB/s 960 GB/s TBP 285 Watts 355 Watts

Com informações AMD, Nvidia e PC Gamer

