RX 7900 XT vs RTX 4070 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 7900 XT e RTX 4070 Ti são duas das placas de vídeo mais avançadas da AMD e da Nvidia . Lançadas, respectivamente, em novembro de 2022 e janeiro de 2023, as GPUs são capazes de rodar jogos atuais em altas resoluções, contam com suporte a Ray Tracing e aparecem no mercado nacional por cerca de R$ 6.000. Ideais para jogadores casuais e profissionais, as soluções prometem oferecer performance de ponta com o FSR 2.0 , na AMD, e o DLSS 3.0 , na Nvidia, tecnologias próprias das fabricantes para melhorar a qualidade de imagem por meio do upscaling .

Entre as duas placas, a RTX 4070 Ti colhe os benefícios de ser mais recente, enquanto a solução da AMD vem com a última geração das arquiteturas gráficas da AMD, a mesma aplicada no PlatStation 5 (PS5) e no Xbox Series X. A seguir, confira o comparativo detalhado do TechTudo entre RX 7900 XT e RTX 4070 Ti e decida qual das opções é a melhor para o seu setup.

RX 7900 XT é opção top de linha entre as Radeon de última geração — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

Entre as duas placas, a RTX 4070 Ti é mais recente, tendo sido introduzida no mercado em janeiro. A GPU faz parte da arquitetura Ada Lovelace e soma um total de 7.680 núcleos CUDA de processamento, além de 240 núcleos Tensor para inteligência artificial, e 60 RT cores usados para aceleração de efeitos de Ray Tracing em tempo real.

Já a RX 7900 XT chegou ao mercado em novembro de 2022. O hardware da AMD é parte da arquitetura RDNA 3.0, com 5.376 processadores stream e 84 núcleos RT para Ray Tracing. A placa da AMD tem clock base de 1.500 MHz com turbo a 2.394 MHz e velocidade estável para games declarada em 2.025 MHz.

RTX 4070 Ti chegou ao mercado em janeiro e conta com a arquitetura Ada Lovelace da Nvidia — Foto: Divulgação/Gigabyte

Do lado da GeForce, placa da Nvidia, as faixas de velocidade são declaradas em 2.310 MHz e 2.610 MHz para o turbo. No que diz respeito à memória RAM, são 12 GB GDDR6X ligadas por uma interface de 192 bits capaz de estabelecer 504 GB/s de velocidade de troca de dados entre RAM e processador gráfico. Na Radeon, da AMD, são 20 GB de memória GDDR6 com interface de 320 bits e largura de banda de 800 GB/s.

Desempenho

RTX 4070 Ti é, no geral, um pouco mais lenta do que a RX 7900 XT — Foto: Divulgação/Asus

As duas placas disputam mercados diferentes e, desta forma, é natural esperar desempenho divergente entre as duas. A RX 7900 XT é uma top de linha que pode chegar a render entre 7% e 15% a mais do que a placa da Nvidia em um variado cardápio de games. Isto não significa que a GeForce é inferior — games com DLSS podem até rodar melhor na RTX —, apenas sinaliza que o hardware mais parrudo da Radeon faz diferença.

Para dar uma ideia da diferença que existe entre as duas GPUs, selecionamos alguns resultados dos comparativos realizados pelo site especializado em benckmarks TechSpot. Em 1440p, a Radeon pode rodar Call of Duty: Modern Warfare 2 a uma média de 174 FPS contra 133 FPS da GeForce.

Já em The Witcher 3, um game bem mais antigo, usando DirectX 11, o cenário é quase de empate. No 1440p, as médias ficam em 197 e 195 FPS para AMD e Nvidia, respectivamente. Com DirectX 12, a RTX 4070 Ti é até mais rápida, com 52 FPS contra 42 da rival, algo que pode indicar que o hardware da Nvidia leva alguma vantagem em games mais antigos.

Consumo

RX 7900 XT deve gastar mais energia que a RTX 4070 Ti, além de precisar de uma fonte mais poderosa — Foto: Divulgação/AMD

A placa da AMD é mais poderosa e vai precisar de mais energia para funcionar. De acordo com o site UserBenchmark, a RX 7900 XT precisa de 300 W para operar corretamente a 100% de suas capacidades. Este valor não é exatamente traduzido em consumo elétrico em sua fatura, porque você é cobrado pela relação de consumo por hora e também porque sua placa não ficará a 100% o tempo todo.

Do lado da Nvidia, a RTX 4070 Ti demanda uma quantidade ligeiramente menor de energia. Segundo os dados da Nvidia, a placa tem uma TBP de 285 W. As duas marcas também divulgam a potência mínima recomendada da fonte para aguentar a placa e o restante do PC. Do lado da AMD, a sugestão é por unidades de 700 W, enquanto a Nvidia fala em opções de 600 W.

Recursos

RTX 4070 Ti se destaca em games que oferecem suporte ao DLSS — Foto: Divulgação/Nvidia

A RX 7900 XT e RTX 4070 Ti oferecem um perfil de recursos bem similar. Para começar, as duas aceleram efeitos de Ray Tracing em tempo real por conta da oferta de núcleos de processamento específicos para calcular as trajetórias e pontos de interceptação dos raios luminosos simulados em games. Assim, as placas prometem entregar gráficos ainda mais realistas e fluidos.

Uma diferença, no entanto, tem relação com tecnologias de reconstrução de imagem que permitem aumentar a resolução sem modificar o hardware. Do lado da Nvidia, o trunfo é a aposta no DLSS: a tecnologia usa inteligência artificial para reconstruir o jogo frame a frame, rendendo gráficos superiores e melhor performance. A RTX 4070 Ti conta com a versão mais recente do recurso, o DLSS 3.0, que chega com a capacidade de criar frames intermediários e compatibilidade com ainda mais jogos.

Já a RX 7900 XT conta com o FSR 2.0, recurso com proposta similar ao DLSS desenvolvido pela AMD. Por meio de algoritmos, a GPU consegue realizar o processo de reconstrução de imagem, e usa filtros e outros recursos para aprimorar a qualidade visual. A grande diferença entre ambas as tecnologias é que o recurso presente na RX 7900 XT é compatível com consoles e até placas de vídeo da Nvidia, enquanto o DLSS 3.0 da RTX 4070 Ti só roda em placas da fabricante.

Preço e disponibilidade

RX 7900 XT e RTX 4070 Ti aparecem por cerca de R$ 6.000 na Amazon — Foto: Divulgação/AMD

As duas placas de vídeo são bem recentes no mercado e isso torna fácil encontrá-las para compra. As duas opções aparecem a preços equiparáveis. A RX 7900 XT pode ser encontrada por R$ 6.174 no marketplace da Amazon, na edição da Sapphire. Já a RTX 4070 Ti da Galaxy pode ser encontrada em oferta de R$ 6.999 por R$ 6.000, mas, como seu lançamento foi mais recente, a placa de vídeo costuma aparecer por valores mais elevados.

Custo-benefício

Para escolher entre a RX 7900 XT e a RTX 4070 Ti, é importante levar em conta as necessidades de uso da placa. No geral, a GPU da Nvidia roda melhor com Ray Tracing – embora novos drivers e games tenham performado melhor com a RX 7900 XT – e também se dá melhor no upscaling, considerando games com suporte a DLSS 3.0. Além disso, a placa leva vantagem em games por conta do DirectX 12.

Por outro lado, a RX 7900 XT apresenta um desempenho que chega a superar a placa da Nvidia em diversos testes e é uma ótima solução premium para jogos. Além disso, o fato de ser compatível com FSR pode ser uma vantagem para quem joga tanto em PCs como em consoles.

RX 7900 XT vs RTX 4070 Ti Especificações RX 7900 XT RTX 4070 Ti Lançamento novembro de 2022 janeiro de 2023 Núcleos 5.376 processadores stream 7.680 núcleos CUDA Velocidades 1.500 a 2.394 MHz 2.310 a 2.610 MHz Memória 20 GB GDDR6 12 GB GDDR6X Velocidade de memória 20 Gb/s 21 Gb/s Interface de memória 320 bits 192 bits Largura de banda 800 GB/s 504 GB/s TBP 300 Watts 285 Watts

