Threads vs Twitter: compare as redes sociais e decida qual é a melhor

Criando uma conta no Threads ou no Twitter

O comparativo vai começar pelo básico: a criação de uma nova conta na rede social. No Twitter, você pode criar o seu perfil usando um ID Apple, Google ou ainda e-mail. Já no Threads, as possibilidades para isso são bem mais reduzidas: por enquanto, você só pode criar uma conta a partir de um login já existente do Instagram.

Por limitar o usuário a só uma possibilidade para criação de conta, o Threads acaba inferior ao Twitter nesse requisito. Porém, vale lembrar que a rede foi lançada há apenas um dia, e é possível que amplie os métodos para fazer perfil no decorrer dos próximos meses.

Feeds

Os feeds do Threads e do Twitter são bem diferentes entre si. Em primeiro lugar, é preciso entender que, pelo menos neste primeiro momento, a nova rede da Meta apresenta uma única timeline não cronológica e que mostra, além dos posts das pessoas que você segue, as publicações que estão fazendo sucesso pelo app. Fazendo uma comparação bem direta, é como se o Threads só tivesse o feed "Para você" do Twitter.

Já o Twitter, hoje, tem dois feeds: um cronológico, nomeado "Seguindo", e outro algorítmico, "Para você". O primeiro mostra as publicações mais recentes dos usuários que você segue, enquanto o segundo faz sugestões de conteúdos de acordo com a sua interação com a rede social. Nesse sentido, pelo menos por enquanto, o microblog do passarinho pode ser mais atrativo aos usuários, já que possibilita uma timeline cronológica.

Interface e usabilidade

Os aplicativos têm interfaces que até são parecidas, mas têm diferenças relevantes. Os dois têm um botão de home, que é o que apresenta o feed, e uma aba de buscas. Porém, enquanto o Threads só tem outros dois botões - um de likes e outro para criar posts, como é no Instagram -, o Twitter apresenta mais três, referentes a funções exclusivas do microblog. São eles os Espaços, representados pelo ícone de microfone, as Comunidades, que podem ser acessadas pelo botão de "pessoas", e as mensagens diretas (DMs), disponíveis na aba de carta.

Apesar desses espaços adicionais, a ferramenta da Meta acaba sendo mais intuitiva. Isso porque algumas funções básicas do Twitter - como deslogar do perfil e modificar as preferências de conteúdo - ficam "escondidas", o que pode confundir os usuários. Já o Threads, por outro lado, entrega seus recursos essenciais logo de cara, mas a organização das informações da rede pode ser um pouco confusa. Um exemplo disso são as mensagens: em vez de terem uma área dedicada, elas ficam disponíveis no perfil do usuário.

Outro aspecto que vale pontuar é o fato de que, por enquanto, o Threads não tem acesso a uma biblioteca de GIFs, o que pode limitar também as possibilidades de posts. Além disso, enquanto o Twitter permite publicações em formato de voz, enquete e mais, o novo app da Meta é focado em texto. Vale ainda dizer que o Threads tem o limite máximo de 500 caracteres por tuíte, enquanto o Twitter, no modo gratuito, possibilita apenas 280. A versão Blue, porém, amplia esse limite para 4 mil caracteres.

Ainda no quesito usabilidade, o Twitter também ganha um ponto a mais por ter mais opções de customização de perfil do que o Threads. Enquanto o microblog do passarinho permite pôr uma imagem de capa, incluir data de nascimento e trocar a paleta de cores da rede, o Threads mantém uma aparência básica e comum a todos os usuários.

Outro ponto que faz falta no Threads é a possibilidade de buscar por palavras-chave e/ou tuítes. Na área de busca, é possível apenas pesquisar por perfis. Porém, vale dizer que o aplicativo pode receber mais recursos ao longo dos próximos meses.

Coleta de dados e privacidade

Privacidade é um dos pontos mais importantes de se atentar na hora de usar um aplicativo, e é por isso que, neste comparativo, serão abordadas a coleta de dados e os recursos de proteção de conta do Twitter e do Threads. Primeiro, o TechTudo vai comparar as funções de privacidade dos apps.

O Threads permite fechar o perfil diretamente pelo aplicativo, mas outras opções de privacidade só podem ser acessadas pelo Instagram. Isso acontece porque as contas são vinculadas -- portanto, algumas preferências que você aplica ao Instagram serão automaticamente reaplicadas ao Threads. É o caso, por exemplo, da ocultação de curtidas e dos usuários bloqueados. Assim, se você bloqueia alguém no Instagram, a pessoa será bloqueada no Threads também.

O Twitter, por sua vez, tem um leque maior de recursos voltados à privacidade do usuário. Como no Threads, você pode criar um perfil fechado, mas também pode montar uma lista de amigos que poderão ver tuítes "escondidos", em um recurso que funciona mais ou menos como um Melhores Amigos do microblog. Além disso, você pode bloquear contas de maneira independente de outras redes, e pode ainda silenciar termos específicos.

Outra possibilidade do Twitter é especificar se você deseja que seus contatos possam encontrar o seu perfil usando o seu número de telefone ou e-mail, por exemplo. Você pode também determinar se seus seguidores poderão visualizar se você está ouvindo algum Espaço, além de escolher suas preferências de anúncios e informações de localização. Nesse sentido, por oferecer mais possibilidades e independer de outras redes, o Twitter acaba sendo superior nesse aspecto.

Em relação à coleta de dados, o Threads considera 14 parâmetros, incluindo informações de saúde, de compras, de identificadores (como IP e localização) e de navegação. Quando falamos sobre o Twitter, o número desses parâmetros cai para a metade. Vale ainda mencionar que o Threads é da Meta, e por isso cruza os dados do aplicativo com os de outros apps da empresa, incluindo o Instagram. Assim, pelo menos nas configurações atuais, o Threads é o que mais coleta dados.

Plataformas

Outro ponto que vale mencionar são as plataformas em que os aplicativos estão disponíveis. Por enquanto, o Threads só pode ser acessado pelo celular, com app para Android e iPhone (iOS). Não há ainda uma versão para desktop ou navegador, nem previsão de quando será lançada.

O Twitter, por outro lado, nasceu como um aplicativo para navegador e se expandiu. Hoje, pode ser acessado tanto pelo browser do desktop, quanto pelo celular Android ou iPhone. É possível que o Threads se expanda também com o decorrer do tempo, mas, pelo menos por enquanto, o microblog do passarinho se saiu melhor no quesito plataformas.