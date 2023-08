Apple Watch 6 vs Apple Watch 8: saiba o que muda entre os smartwatches

O Apple Watch Series 8 representa a nova geração de smartwatches da Apple . Lançado no fim de 2022 com novo sensor de temperatura, o relógio repete o sucesso dos modelos anteriores, mantendo o oxímetro de pulso (SpO2), o aplicativo para fazer eletrocardiogramas (ECG) e os recursos para monitorar atividades físicas, como corrida, ciclismo, natação e muito mais. O modelo, entretanto, compartilha muitas similaridades com o Apple Watch Series 6, como design, bateria e rastreio de esportes. Nas linhas a seguir, o TechTudo compara detalhadamente a ficha técnica dos wearables. Continue a leitura e saiba o que muda entre o Apple Watch 8 e o Apple Watch 6 .

Apple Watch Series 8 — Foto: Divulgação/Apple

Design

A Apple não fez muitas mudanças no visual do Apple Watch nos últimos anos. Os relógios da marca contam com o mesmo corpo quadrado, com as arestas levemente arredondadas. Na lateral, a dupla permanece com a coroa giratória e um botão para diversas atividades.

A principal diferença diz respeito ao tamanho. Enquanto o Apple Watch Series 6 é vendido com caixas de 40 mm e 44 mm, o Apple Watch Series 8 está disponível com 41 mm e 45 mm. A diferença não é gritante, e pouco impacta no dia a dia. Ainda assim, o modelo de 2022 é maior do que a edição de 2020.

A dupla ainda conta com proteção contra poeira (certificação IP6X) e 50 metros de resistência à água. Já as cores e os materiais variam de geração para geração. Confira na tabela abaixo.

Edições do Apple Watch Series 6 e Series 8 Material Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 8 Alumínio Prateado, cinza-espacial, dourado, azul e vermelho Meia-noite, estelar, prateado e vermelho Aço inoxidável Prateado, grafite e dourado Grafite, prateado e dourado Titânio Titânio e preto-espacial Não há versão de titânio

Tela

As medidas da tela variam de acordo com o tamanho do relógio — o modelo de 44 mm possui um painel maior do que a edição de 40 mm, e daí por diante. Isso significa que o Apple Watch Series 8 tem um display maior. Entretanto, como especificado anteriormente, as diferenças são muito pequenas para causar um impacto significativo no uso diário.

Em comum, a dupla possui uma Tela Retina Sempre Ativa OLED de LTPO. Assim, os usuários podem usufruir do recurso Always On, que mantém o display ligado para exibir as horas a todo momento. Esta opção, como já era de se esperar, pode gastar mais bateria quando habilitada. O brilho máximo é de 1.000 nits.

Apple Watch 6 no pulso — Foto: TechTudo

A tela do Series 6 de 40 mm possui resolução de 324 x 394 pixels, enquanto o modelo de 44 mm, 368 x 448 pixels. A área de visualização da dupla é de, respectivamente, 759 mm² e 977 m². O Series 8 de 41 mm tem resolução de 352 x 430 pixels. Já a tela da edição de 45 mm possui 396 x 484 pixels. A área de visualização é de 904 mm² e 1.143 mm², respectivamente.

Bateria

A Apple não informa a capacidade da bateria dos seus produtos em mAh, mas ressalta que tanto o Apple Watch Series 6 quanto o Apple Watch Series 8 podem passar até 18 horas longe das tomadas. Ou seja, a bateria do relógio, independente da geração, não chega a durar um dia inteiro. Para isso, é necessário colocá-lo no carregador magnético, posicionado na parte de trás dos smartwatches, por alguns instantes.

Apple Watch Series 8 em apresentação da Apple — Foto: Reprodução/TechTudo

Felizmente, o Apple Watch Series 8 conta com o modo Pouca Energia. Assim, a duração da bateria pode chegar a 36 horas. A opção, segundo a Apple, “é ideal para quando você está sem o carregador, como em um voo de longa distância”.

Recursos de saúde e fitness

Durante o lançamento, o Apple Watch Series 6 chamou a atenção pela inclusão do oxímetro de pulso. O recurso, muito desejado durante a pandemia de Covid-19, acompanhou uma melhoria geral nos sensores de saúde. Ambos os upgrades foram levados para as gerações mais recentes.

Já o Series 8 chegou com um novo sensor para registrar a temperatura do usuário enquanto dorme. A ferramenta ajuda a verificar as variações do sono durante a noite. Esses dados também são utilizados pelo app Acompanhamento de Ciclo para estimar os próximos ciclos menstruais.

Apple Watch 6 vem com pulseira sem fecho de silicone ou de poliéster texturizada — Foto: Divulgação/Apple

Em comum, a dupla ainda conta com um medidor de batimentos cardíacos e um app para fazer eletrocardiogramas (ECG). Os relógios da Apple também registram os passos dados e são capazes de emitir alertas de quedas.

Em termos de exercícios, os dois relógios suportam uma vasta gama de atividades físicas — desde os mais tradicionais, como corrida e ciclismo, até os mais complexos, como natação. O Apple Watch, no entanto, não deve ser utilizado para mergulho, esqui aquático e outras ações que envolvam velocidade na água ou submersão mais profunda. Todos os dados de saúde e esportes são registrados no iPhone.

Sistema

Mais antigo, o Apple Watch Series 6 chegou às lojas com watchOS 7 de fábrica. Hoje, o smartwatch pode ser atualizado para o watchOS 9. O Apple Watch Series 8, por sua vez, começou a ser vendido com a nona geração do sistema operacional da Apple.

O watchOS 9 foi lançado em 2022, com melhorias para visualizar os resultados de exercícios. Também é possível personalizar treinos e transitar automaticamente entre natação, ciclismo e corrida — ideal para triatletas. As opções de natação também foram aprimoradas.

Apple Watch Series 8 no pulso — Foto: Reprodução/Amazon

Vale ressaltar que a Apple prepara o watchOS 10, que estará disponível tanto para o Series 6 quanto para o Series 8. A lista de novidades agrupa novos mostradores e novas métricas para ciclismo a partir de acessórios compatíveis. Os usuários também contarão com novos recursos de saúde mental. A atualização está prevista para ser liberada a todos no fim de 2023.

Conectividade

As duas gerações contam com suporte a redes Wi-Fi 802.11b/g/n de 2,4 GHz e 5 GHz. Para se conectar ao iPhone e outros dispositivos, o Apple Watch Series 6 sai da caixa com Bluetooth 5.0. Já o Apple Watch Series 8 conta com uma especificação mais recente, o Bluetooth 5.3.

Apple Watch 6 vem com sensores mais precisos — Foto: Divulgação/Apple

Nos modelos com suporte a redes móveis, a dupla conta com conectividade LTE (4G). A conexão, realizada por meio de um chip virtual (eSIM), permite que os usuários utilizem recursos conectados dos relógios mesmo sem ter o iPhone por perto. Dessa forma, você pode deixar o celular em casa e atender ligações em uma corrida ou fazer streaming de músicas durante uma caminhada na praia, por exemplo.

Preço

O Apple Watch Series 6 chegou às lojas no fim de 2020 com preços a partir de R$ 5.299. O relógio não está mais à venda na Amazon, mas é possível encontrá-lo no varejo digital por a partir de R$ 1.799. Já o Apple Watch Series 8 desembarcou no Brasil em 2022 com preços parecidos:

Apple Watch Series 8 (41 mm de alumínio): R$ 5.299 (GPS) e R$ 6.599 (GPS + Cellular);

R$ 5.299 (GPS) e R$ 6.599 (GPS + Cellular); Apple Watch Series 8 (41 mm de aço inoxidável): R$ 8.999 (GPS + Cellular);

R$ 8.999 (GPS + Cellular); Apple Watch Series 8 (45 mm de alumínio): R$ 5.699 (GPS) e R$ 6.999 (GPS + Cellular);

R$ 5.699 (GPS) e R$ 6.999 (GPS + Cellular); Apple Watch Series 8 (45 mm de aço inoxidável): R$ 9.599 (GPS + Cellular).

Na Amazon, em 9 de agosto de 2023, era possível encontrar o Apple Watch Series 8 de alumínio (41 mm) por R$ 3.599. Já o modelo de 45 mm estava saindo por R$ 5.499. Ambas as opções têm apenas GPS, sem acesso à redes móveis (4G).

Ficha técnica do Apple Watch Series 6 e Apple Watch Series 8 Especificações Apple Watch 6 Apple Watch 8 Lançamento Outubro de 2020 Setembro de 2022 Preço de lançamento A partir de R$ 5.299 A partir de R$ 5.299 Tamanho 40 mm e 44 mm 41 mm e 45 mm Tipo de tela OLED de LTPO OLED de LTPO Resolução da tela 324 x 394 pixels (40 mm) e 368 x 448 pixels (44 mm) 352 x 430 pixels (41 mm) e 396 x 484 pixels (45 mm) Processador Apple S6 Apple S8 RAM Não informado Não informado Armazenamento 32 GB Não informado Sistema operacional watchOS 9 watchOS 9 Bateria Não informado Não informado eSIM Sim Sim Dimensões e peso – 40 mm: 40 x 34 x 10,7 mm; a partir de 30,5 gramas / – 44 mm: 44 x 38 x 10,7 mm; a partir de 36,5 gramas – 41 mm: 41 x 35 x 10,7 mm; a partir de 32,2 gramas / – 45 mm: 45 x 38 x 10,7 mm; a partir de 39,1 gramas Cores disponíveis Cinza-espacial, prateado, dourado, azul, vermelho, titânio e preto-espacial Meia-noite, estelar, prateado, vermelho, grafite e dourado

