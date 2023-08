Apple Watch 8 vs Apple Watch SE: veja o que muda entre os smartwatches

Apple Watch SE e Apple Watch 8 são relógios inteligentes da Apple . Os dois smartwatches foram lançados em 2022, mas o SE se apresenta como uma opção mais acessível. Isso porque o relógio não dispõe de alguns recursos de saúde, como o oxímetro de pulso (SpO2) e eletrocardiograma (ECG). O modelo também é oferecido apenas na caixa de alumínio, deixando de lado o corpo de aço inoxidável que é mais caro. Por outro lado, o Series 8 possui design e recursos mais premium. Nas linhas a seguir, o TechTudo traz um comparativo completo, com as semelhanças e diferenças entre os dois dispositivos. Continue a leitura e saiba mais sobre a ficha técnica dos smartwatches da Apple.

Apple Watch SE — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Tela e design

A Apple mantém o mesmo formato dos seus relógios desde a primeira geração. Isso significa que tanto o Apple Watch 8 quanto o Watch SE têm a mesma caixa quadrada com extremidades curvadas. Além disso, ambos os relógios apresentam tela com bordas reduzidas, garantindo maior visibilidade.

Mas isso não quer dizer que os smartwatches são iguais. Por ser uma opção mais acessível, o Apple Watch SE de segunda geração tem apenas edição com caixa de alumínio. Por outro lado, o Series 8 também oferece uma opção de aço inoxidável, garantindo mais resistência e um visual mais elegante. As opções de cores também são mais limitadas no modelo de entrada. Confira as tonalidades disponíveis:

Cores do Apple Watch Material Apple Watch Series 8 Apple Watch SE Alumínio Meia-noite, estelar, prateado e vermelho Meia-noite, estelar e prateado Aço inoxidável Grafite, prateado e dourado Não há versão de aço inoxidável

As telas são iguais. Os dois modelos têm painel OLED de LTPO com brilho de até 1.000 nits, favorecendo a visualização até mesmo sob a luz solar. Entretanto, somente o Series 8 tem Tela Retina Sempre Ativa, que permite que o display fique sempre ligado, exibindo as informações mais importantes. Devido à diferença mínima de tamanho dos relógios, a dupla ainda possui uma pequena alteração na resolução, cujo impacto é praticamente invisível aos olhos humanos. Veja:

Apple Watch SE: 324 x 394 pixels (40 mm) e 368 x 448 pixels (44 mm);

Apple Watch 8: 352 x 430 pixels (41 mm) e 396 x 484 pixels (45 mm).

Os dois modelos ainda saem da caixa com resistência à água de 50 metros, conforme os padrões da norma ISO 22810:2010, atendendo os usuários que desejam fazer atividades subaquáticas em pouca profundidade. Vale alertar, porém, que os smartwatches não podem ser usados “para mergulho, esqui aquático ou outras atividades que envolvam velocidade na água ou submersão mais profunda”, conforme afirma a Apple em seu site. Além disso, somente o Apple Watch Series 8 possui certificação IP6X, que atesta proteção contra poeira.

Cabe ressaltar que, no quesito design, não há como declarar que um é melhor do que o outro pelas especificações em si, com exceção da certificação IP6X. Tudo vai depender das preferências e necessidades dos usuários. Afinal, se o seu foco é economizar, o Apple Watch Series 8 de alumínio pode ser uma opção mais atrativa do que a alternativa de aço inoxidável, por exemplo.

Apple Watch Series 8 — Foto: Divulgação/Apple

Desempenho, sistema e bateria

Os dois relógios são comercializados com o processador Apple S8 de dois núcleos e arquitetura de 64 bits. De acordo com a Apple, o componente é 20% mais rápido do que o chip anterior, encontrado no interior do Apple Watch 7. A empresa, no entanto, não informa a memória RAM dos dispositivos, repetindo a estratégia que adota nos iPhones.

Espera-se que os dois modelos tenham o mesmo desempenho, com funcionamento fluido e quase nenhum travamento. Além disso, os relógios ainda têm 32 GB de armazenamento, o que deve ser suficiente para instalar aplicativos e guardar algumas músicas offline para você ouvir pelos AirPods na academia ou durante uma caminhada na praia, por exemplo.

A Apple também não informa a capacidade em mAh da bateria, mas aponta que os dois dispositivos podem ficar até 18 horas longe das tomadas, de forma que o usuário precisaria de ao menos uma recarga diária para utilizá-los até o fim do dia. Alguns concorrentes, como o Galaxy Watch 6 Classic, aguentam até 40 horas de uso, segundo a Samsung. Apesar da semelhança, só o Watch 8 possui recarga rápida.

A dupla sai da caixa com o sistema operacional watchOS 9, que oferece diversos recursos nativos, como calculadora, Apple Music e mais, mas também permite a instalação de apps de terceiros, como o Spotify. O Apple Watch Series 8 e Apple Watch SE de segunda geração serão atualizados para o watchOS 10 no fim de 2023.

Apple Watch SE 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Recursos de saúde e fitness

A Apple oferece uma vasta quantidade de recursos de saúde nos seus relógios, mas a presença das funcionalidades varia conforme os modelos. Os sensores de eletrocardiograma (ECG) e o oxímetro de pulso (SpO2), por exemplo, estão disponíveis apenas no Apple Watch 8. O recurso para medir a temperatura também não está disponível no Apple Watch SE.

Mas isso não torna o modelo SE mais limitado a quem deseja acompanhar as métricas mais básicas. Em comum, a dupla possui medidor de batimentos, oferecendo notificações de frequência cardíaca alta e baixa, além do aviso de ritmo cardíaco irregular. Ambos os wearables ainda têm ferramenta para acompanhamento menstrual e detecção de queda e de acidentes.

A dupla ainda acompanha uma vasta quantidade de exercícios físicos, desde os mais básicos aos mais avançados. É o caso da natação em águas em ambientes com pouca profundidade, como explicado anteriormente. Ambos os relógios são compatíveis com o Apple Fitness Plus.

Apple Watch Series 8 — Foto: Reprodução/Apple

Conectividade

A dupla possui suporte às redes Wi-Fi b/g/n de 2,4 GHz, mas apenas o Apple Watch Series 8 se conecta a redes de 5 GHz. Outro ponto em comum é o suporte ao Bluetooth 5.3, recurso utilizado para conectar os wearables ao iPhone e a fones de ouvido sem fio, como os AirPods.

Também é possível adquirir os relógios com suporte a redes móveis. Assim, os usuários podem utilizar o smartwatch em qualquer lugar com acesso à Internet mesmo sem ter o iPhone por perto — ideal para quem deseja correr ou praticar uma atividade física ao ar livre sem carregar o celular no bolso. Para utilizar o Apple Watch com redes móveis, é preciso verificar o suporte à tecnologia com a sua operadora.

Apple Watch SE 2022 — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Preço

Os dois modelos estão à venda no Brasil. Quanto ao Apple Watch SE, os valores começam em R$ 2.399 para o modelo com apenas GPS e a partir de R$ 3.599 nas opções com redes móveis. Cabe ressaltar que o relógio é vendido apenas com a caixa de alumínio.

Já o Apple Watch 8 está à venda em duas opções. O modelo de alumínio com GPS custa a partir de R$ 3.899, e a opção com acesso à redes móveis começa em R$ 6.999. Já a opção de aço inoxidável parte de R$ 8.999.

Apple Watch 8 e Watch SE – ficha técnica Especificações Apple Watch 8 Apple Watch SE (2ª geração) Lançamento Setembro de 2022 Setembro de 2022 Preço de lançamento A partir de R$ 5.299 A partir de R$ 3.399 Tamanho 41 mm e 45 mm 40 mm e 44 mm Tipo de tela OLED de LTPO OLED de LTPO Resolução da tela 352 x 430 pixels (41 mm) e 396 x 484 pixels (45 mm) 324 x 394 pixels (40 mm) e 368 x 448 pixels (44 mm) Processador Apple S8 Apple S8 RAM Não informado Não informado Armazenamento 32 GB 32 GB Sistema operacional watchOS 9 watchOS 9 Bateria Não informado Não informado eSIM Sim Sim Dimensões e peso – 41 mm: 41 x 35 x 10,7 mm; a partir de 32,2 gramas / – 45 mm: 45 x 38 x 10,7 mm; a partir de 39,1 gramas – 40 mm: 40 x 34 x 10,7 mm; a partir de 32,2 gramas / – 44 mm: 44 x 38 x 10,7 mm; a partir de 39,1 gramas Cores disponíveis Meia-noite, estelar, prateado, vermelho, grafite e dourado Meia-noite, estelar e prateado

Com informações de Apple (1, 2, 3 e 4)

