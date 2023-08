Apple Watch 8 vs Apple Watch Ultra: veja o que muda entre os smartwatches

O Apple Watch Ultra e o Apple Watch 8 são os smartwatches mais recentes lançados pela empresa da Maçã. O modelo Ultra recebeu aprimoramentos notáveis, incluindo acabamento resistente para suportar quedas ou arranhões, um botão de ação exclusivo e bateria capaz de durar até 60 horas. O Series 8, por sua vez, mantém os mesmos sensores e recursos de monitoramento de saúde do Ultra — incluindo o aplicativo de eletrocardiograma (ECG) —, porém com design mais sóbrio e bateria mais modesta. As diferenças refletem no preço: o Apple Watch Ultra custa a partir de R$ 8.074 na Amazon ; o Apple Watch 8, R$ 3.899 no mesmo site.

Embora ambos os modelos sejam compatíveis com o watchOS 9, trazendo novidades como ferramentas para monitoramento da saúde feminina e informações detalhadas sobre o ciclo menstrual, o Apple Watch Ultra se destaca pela sua robustez e funcionalidades exclusivas, voltadas para usuários com estilo de vida mais aventureiro. Por outro lado, o Apple Watch 8 foi pensado para uso no dia a dia e em atividades físicas mais rotineiras. A seguir, veja o comparativo detalhado entre o Apple Watch Ultra e o Apple Watch 8.

Apple Watch Ultra — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Design

O design do Apple Watch Ultra é mais robusto, com foco em resistência, enquanto o Apple Watch 8 tem aparência mais sutil. Feito em liga de titânio, o novo modelo Ultra foi concebido para suportar condições extremas, oferecendo uma resistência superior à dos modelos anteriores, feitos de alumínio ou aço inox. O Apple Watch Ultra também tem um botão de ação programável adicional no lado esquerdo, juntamente a um alto-falante duplo — itens que não são encontrados no Apple Watch 8.

As novas pulseiras de 49 mm foram desenhadas exclusivamente para o Apple Watch Ultra, apresentando uma resistência maior do que as pulseiras do Apple Watch 8, que podem ser encontradas em 41 mm e 45 mm. A coroa do Ultra é maior, aperfeiçoando a aderência durante o manuseio, e sua caixa de titânio aeroespacial oferece o equilíbrio ideal entre peso, solidez e resistência à corrosão.

Apesar de o Ultra entregar design mais robusto, no quesito cores é o Apple Watch 8 que entrega maior diversidade. Enquanto o modelo mais caro chega ao mercado apenas na cor Natural, o Series 8 conta com quatro opções de cores em sua carcaça: meia-noite, luz das estrelas, prata e vermelho.

Tela

As diferenças entre os modelos também são notáveis quando olhamos para a tela. O maior display é do Apple Watch Ultra, com 1,92 polegada e resolução de 502 x 410 pixels, contra 1,9 polegada e resolução de 484 x 396 pixels para o Apple Watch 8. Além disso, o Ultra oferece o dobro de brilho (2000 nits), garantindo uma maior visibilidade mesmo sob luz solar direta. Ambos os modelos utilizam a tecnologia Retina LTPO OLED.

A Digital Crown (botão de ínicio) no Ultra é mais tátil que no 8, permitindo a sua utilização com luvas. Além disso, o botão da versão Ultra também é mais proeminente. No Apple Watch Ultra, o ecrã é plano, projetado para proteger o display, enquanto no Apple Watch 8 ele é mais curvado.

Apple Watch Ultra no pulso — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Som

O Apple Watch Ultra traz uma melhoria notável no som, graças aos seus alto-falantes duplos e a uma matriz de três microfones com formação de feixe. Em comparação, o Apple Watch 8 possui um único alto-falante e microfone. O Ultra também permite chamadas com som audível mesmo em ambientes com muito vento, graças aos microfones embutidos em sua carcaça.

A potência dos alto-falantes do Ultra, capazes de emitir um som de 86 decibéis, é fundamental em situações de emergência, já que uma sirene pode ser acionada para ajudar na identificação de um possível pedido de socorro — principalmente em situações onde a ocorrência é em área de baixa visão ou o acidentado não consegue se mover.

Bateria

Em relação à bateria, o Apple Watch Ultra supera significativamente o Apple Watch 8, com uma autonomia de 36 horas contra 18 horas. Segundo a Apple, com o modo de baixo consumo de energia, a duração da bateria do Watch Ultra pode chegar a 60 horas — um diferencial importante para aqueles que buscam um smartwatch com longa autonomia energética.

Apple Watch Series 8 — Foto: Reprodução/Amazon

Recursos de saúde e fitness

Os dois modelos oferecem sensores similares, incluindo de temperatura corporal, de oxigênio no sangue e de frequência cardíaca. No entanto, o Apple Watch Ultra traz uma funcionalidade adicional: uma sirene integrada de 86 dB e um medidor de profundidade. O modelo também foi projetado para dar mais tranquilidade durante aventuras, com recursos como o SOS de Emergência, Detecção de Queda e Detecção de Acidente.

Botão de Ação

O botão de ação na cor laranja é um item exclusivo do Apple Watch Ultra. Ele fica localizado na parte inferior esquerda e garante acesso rápido a alguns recursos do smartwatch. Você pode configurar o botão de ação para que, ao tocá-lo, sejam abertos exercícios, cronômetro, lanterna, a Siri e mais. Além disso, também é possível manter pressionado o botão de ação para ativar a Sirene, um recurso de segurança do Apple Watch Ultra.

Botão de ação do Apple Watch Ultra pode ser personalizado conforme as preferências do usuário — Foto: Divulgação/Apple

Resistência à água

O Apple Watch Ultra é resistente à água a até 100 metros. O Apple Watch 8, por sua vez, resiste até 50 metros. Ambos têm a classificação IP6X, embora o Watch Ultra também tenha sido testado com a norma MIL-STD-810H, certificação militar que garante capacidade superior para resistir em ambientes mais agressivos.

Desempenho

Tanto o Apple Watch Ultra quanto o Apple Watch 8 utilizam o mesmo processador Apple S8 SiP de dois núcleos e 32 GB de armazenamento, o que confere a eles o mesmo nível técnico de desempenho. Do ponto de vista de autonomia energética, a grande diferença de desempenho está na bateria, que no Apple Watch Ultra é de 542 mAh e pode durar até 36 horas, e no Apple Watch 8 tem apenas 308 mAh e duração de 18 horas.

Ao combinar hardware e software, temos também uma diferença de desempenho em relação ao GPS, já que o Apple Watch Ultra conta com GPS de precisão e dupla frequência (LI e L5), enquanto o Apple Watch 8 tem apenas o GPS L1. O som também tem melhor desempenho no Ultra, por conta dos dois alto-falantes e dos 3 microfones com tecnologia beamforming.

Preço

O Apple Watch Ultra chega ao Brasil em uma única versão, custando a partir de R$ 10.299 no site oficial da marca. Na Amazon é possível encontrar o Apple Watch Ultra por R$ 8.074. Já o Apple Watch 8 custa a partir de R$ 5.299 no site oficial e R$ 3.899 na Amazon, podendo ser encontrado em versões de alumínio ou aço inox nas cores meia-noite, luz das estrelas, prata e vermelho, entre outras.

Apple Watch Ultra vs Apple Watch 8 Especificações Apple Watch Ultra Apple Watch 8 Lançamento 07 de setembro 2022 07 de setembro 2022 Preço de lançamento a partir de R$ 10.299 a partir de R$ 5.299 Tela 1,92 polegada 1,9 polegada Resolução de tela 502 x 410 pixels 484 x 396 pixels Processador Apple S8 Apple S8 Memória RAM - - Armazenamento 32 GB 32 GB Sistema Operacional watchOS 9 watchOS 9 Bateria 542 mAh 308 mAh eSIM sim sim Dimensões e peso 49 x 44 x 14,4 mm; 61,3 gramas 45 x 38 x 10,7 mm; 42,3 gramas (41mm), 51,5 gramas (45 mm) Cores disponíveis titânio meia-noite, luz das estrelas, prata e vermelho

Com informações de Apple

