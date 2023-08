Google Assistente X Siri: compare funções das assistentes Android e iOS

O Google Assistente e a Siri são assistentes virtuais que atendem e respondem a comandos de voz enviados para o celular – para Android e iPhone (iOS), respectivamente. As funções de ambos os sistemas de inteligência artificial são muito semelhantes: fazer ligações, enviar mensagens, pesquisar na internet e usar aplicativos de forma rápida e prática. Você também pode checar a previsão do tempo, programar um alarme, enviar um e-mail, conferir a situação do trânsito, criar uma lista de tarefas e muito mais.