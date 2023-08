iPhone 14 Plus vs iPhone 14 Pro: veja o que muda entre celulares Apple

O iPhone 14 Plus e o iPhone 14 Pro têm diferenças que podem pesar na decisão de compra do consumidor. Lançados em setembro de 2022 pela Apple , os modelos se diferenciam à primeira vista pelo tamanho tela, que é de 6,7 polegadas no Plus e de 6,1 polegadas no Pro. Mas as diferenças não param por aí: o conjunto de câmeras traseiro do modelo mais caro é mais robusto, e seu processador, mais recente. Apesar desses contrastes, os celulares têm algumas semelhanças nos quesitos sistema, câmera de selfies e características da tela.

Enquanto o iPhone 14 Plus desembarcou no país por R$ 8.599, o Pro teve cifras iniciais demarcadas em R$ 9.499. Hoje eles podem ser encontrados no varejo online por R$ 5.949 e R$ 7.199, respectivamente. Confira, nas linhas a seguir, as proximidades e as distinções entre os dois telefones da maçã.

Tela e design

As distinções entre os celulares da maçã começam pelo tamanho da tela: o iPhone 14 Plus dispõe de 6,7 polegadas, ante as 6,1 polegadas vistas no iPhone 14 Pro. A organização do display também diferencia os telefones, pois enquanto o aparelho maior repete o formato do notch visto nas gerações anteriores, a opção mais cara investe em um recorte reduzido, em formato de pílula e interativo chamado Dynamic Island.

No que diz respeito às configurações de tela, ambas contam com a tecnologia OLED, que deve garantir cores mais vivas e fiéis à realidade, e usam um painel Super Retina XDR. Na contramão dessas semelhanças, eles voltam a divergir quando o assunto é resolução, que fica em 2778 x 1284 pixels no modelo Plus e em 2556 x 1179 pixels no modelo Pro.

iPhone 14 e iPhone 14 Plus — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Se o iPhone 14 Plus sai na frente quando o assunto é dimensão, o iPhone 14 Pro tende a se sobressair em termos de recursos. Isso porque, além do Dynamic Island, ele também oferece a função Always on Display. A tecnologia deixa a tela sempre ativa, mostrando informações sem que o usuário precise tocá-la.

A opção Pro também se destaca quando o assunto é taxa de atualização da tela, já que confere 120 Hz, contra os 60 Hz do modelo Plus. Na prática, o iPhone 14 Pro oferece o dobro de fluidez na transição de imagens, sobretudo durante jogos e cenas de ação.

Cores do iPhone 14 Plus — Foto: Divulgação/Apple

Em termos de estrutura, o iPhone 14 Plus e o 14 Pro oferecem acabamento em alumínio e aço inoxidável, respectivamente, e vidro reforçado pela tecnologia Ceramic Shield em ambas as áreas frontais. O primeiro celular, o Plus, é comercializado nas cores preta, branca, azul, vermelha, amarela e lilás. O segundo, por sua vez, tem opções em preto, dourado, prateado e roxo profundo.

Câmeras

No campo das câmeras, há diferenças significativas entre os representantes da maçã. No iPhone 14 Plus, as lentes se organizam da seguinte forma:

Câmera principal: 12 MP e abertura de ƒ/1.5

Ultra wide: 12 MP e abertura de ƒ/2.4

Frontal: 12 MP e abertura de ƒ/1.9

No iPhone 14 Pro, os sensores ampliam as possibilidades:

Câmera principal: 48 MP e abertura de ƒ/1.78

Ultra wide: 12 MP e abertura de ƒ/2.2

Teleobjetiva: 12 MP e abertura de ƒ/2.8

Frontal: 12 MP e abertura de ƒ/1.9

A primeira característica que diferencia os telefones é a lente principal, que vai de 12 MP no Plus para 48 MP no Pro. Ainda que o segundo tenha alcançado uma resolução maior, o primeiro smartphone também promete registros de qualidade, por meio da otimização de cliques feitos em locais com pouca luminosidade.

Ambos desempenham a função oferecida pelo sensor ultra wide, responsável pela captação de imagem com ângulo ampliado, mas apenas o aparelho mais caro traz uma câmera teleobjetiva, indicada para fotos que precisam de zoom para fazer registros à distância. Com a lente adicional, o iPhone 14 Pro ganha a oportunidade de fazer aproximações de até 15x na modalidade digital.

Modo Cinema é uma transição suave de foco durante uma gravação — Foto: Reprodução/Apple

Se, por um lado, as câmeras traseiras são diferentes, as frontais se assemelham em diversos aspectos, como na resolução, na abertura focal, na estabilização automática de imagens e no reconhecimento espacial. Elas também guardam a função de reconhecimento facial, método de segurança que ajuda a reforçar a proteção dos dados de usuários dos aparelhos da gigante de Cupertino.

No quesito recursos, os dois conjuntos fotográficos oferecem suporte ao Modo Cinema, Modo Ação, gravações de vídeos em 4K, time lapse no Modo Noite, estabilização óptica de imagem, entre outros.

Desempenho e armazenamento

O desempenho dos celulares também difere, sobretudo no campo do processamento. Enquanto o iPhone 14 Plus usa um chip apresentado na linha anterior, o A15 Bionic, o 14 Pro dá espaço a um novo componente, o A16 Bionic, um processador otimizado restrito à linha mais cara da Apple.

No entanto, os dois chipsets contam com engenharia de seis núcleos que se dividem em dois voltados ao desempenho e quatro à eficiência energética. A GPU dispõe de cinco núcleos em ambos os casos. O que muda são as tecnologias usadas, as quais, naturalmente, são otimizadas na versão mais recente.

iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max são os únicos a incluírem o chip A16 entre suas especificações — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Em termos de armazenamento, tanto o Plus quanto o Pro, disponibilizam versões com 128, 256 e 512 GB. Entretanto, aqueles que fazem questão de mais espaço para dados podem ver no iPhone 14 Pro uma vantagem, já que ele é o único dos dois que reserva um modelo com 1 TB. Nenhum deles traz espaço para cartão microSD, o que indica que a memória deve ser escolhida com cautela na hora da compra.

Quanto à memória RAM, não há informações oficiais divulgadas pela fabricante. Ainda assim, projeções advindas de testes extra-oficiais sugerem que o iPhone 14 Plus e o irmão contam com 6 GB para desempenhar multitarefas em parceria com os respectivos processadores.

Bateria

Assim como no caso da memória RAM, não há divulgação por parte da empresa no quesito quantidade de bateria. Contudo, estima-se que o iPhone 14 Plus contenha 4.323 mAh, ao passo que o iPhone 14 Pro disponha de 3.200 mAh. As projeções indicam que o modelo Plus poderia sair na frente no âmbito de autonomia – o que se confirma nos números mencionados pela própria fabricante.

Segundo a Apple, o Plus consegue entregar até 26 horas de reprodução de vídeo e 20 horas de reprodução de streaming. No caso do telefone Pro, o tempo sofre redução de três horas na primeira tarefa e se mantém em 20 horas na segunda. Ainda que possam apresentar distinções em termos de capacidade de bateria, os dois dispositivos conseguem atingir 50% da carga em cerca de 30 minutos quando recarregados com um adaptador de 20 W.

Tanto o iPhone 14 Plus quanto o iPhone 14 Pro são compatíveis com carregamento sem fio de 7,5 W e via MagSafe, desta vez com potência de 15 W. Mesmo envolvida em algumas polêmicas com a Justiça, a gigante de Cupertino segue entregando seus celulares sem adaptadores nas caixas, o que pode pesar na decisão do consumidor durante o momento da compra.

Versão do sistema

O campo do sistema não traz diferenças entre os celulares, uma vez que eles foram lançados na mesma época. Dessa forma, ambos dispõem das mesmas funções oferecidas pelo iOS 16, versão de fábrica dos iPhones 14 Plus e Pro. Entre as facilidades oferecidas, é possível mencionar a personalização da tela de bloqueio, vibração ao tocar o teclado, proteção de fotos por meio de senha, leitura de textos presentes em vídeos, entre outras.

iOS 16 permite usuários aplicarem efeito de profundidade na tela de bloqueio do iPhone — Foto: Letícia Sekitani/TechTudo

Como de praxe, a maçã deve oferecer suporte aos telefones por mais alguns anos, o que significa que eles terão acesso ao recém-anunciado iOS 17, software ainda em fase de testes que deve ser oficialmente disponibilizado a partir do anúncio do iPhone 15, em setembro.

Recursos adicionais

Entre os recursos da estrutura dos smartphones, destaca-se a proteção contra água e poeira, conferida pela certificação IP68, que garante mergulhos de até seis metros de profundidade sem nenhum dano ao aparelho. Eles também trazem revestimento Ceramic Shield, que previne prejuízos mais sérios em caso de quedas e arranhões.

Em termos de ferramentas, a linha iPhone 14 chegou com duas novidades: a detecção de acidentes envolvendo carros e o SOS emergencial via satélite. A primeira opção já pode ser usada por todos os consumidores da Apple, mas a segunda ainda está restrita a algumas regiões do globo.

Controle de timer pode ser feito a partir da Dynamic Island do iPhone 14 Pro — Foto: Thássius Veloso/TechTudo

Internet 5G e Wi-Fi 6 também são recursos disponíveis em ambos os telefones. O quesito conectividade ainda abrange tecnologia NFC, para pagamentos por aproximação sem a necessidade de um cartão físico, e o Bluetooth 5.3, para conexão sem fio.

Preço

A linha iPhone 14 foi lançada em setembro de 2022 pela Apple. Quanto aos valores, o Plus desembarcou no país por R$ 8.599, enquanto o Pro teve cifras iniciais demarcadas em R$ 9.499. Hoje eles podem ser encontrados no varejo por R$ 5.949 e R$ 7.199, respectivamente.

iPhone 14 Plus vs. iPhone 14 Pro Especificações iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro Lançamento setembro de 2022 setembro de 2022 Preço de lançamento R$ 8.599 R$ 9.499 Preço atual R$ 5.949 R$ 7.199 Tela 6,7 polegadas 6,1 polegadas Resolução de tela 2778 x 1284 pixels 2556 x 1179 pixels Processador A15 Bionic A16 Bionic Memória RAM não informado não informado Armazenamento 128, 256 e 512 GB 128, 256, 512 GB e 1 TB Cartão de memória sem suporte sem suporte Câmera traseira principal de 12 MP e ultra wide de 12 MP principal de 48 MP, ultra wide de 12 MP e teleobjetiva de 12 MP Câmera frontal 12 MP 12 MP Sistema operacional iOS 16 iOS 16 Bateria não informado não informado Dimensões e peso 78,1 x 160,8 x 7,8 mm; 203 gramas 71,5 x 147,5 x 7,85 mm; 206 gramas Cores preto, vermelho, amarelo, branco, azul e lilás preto, prateado, roxo profundo e dourado

Com informações da Apple (1 e 2)