RX 6600 vs RTX 3060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Quanto às especificações, as placas de vídeo podem ser encontradas em versões com ao menos 8 GB de VRAM no padrão GDDR6 e podem entregar clocks de GPU que passam dos 2.490 MHz. A seguir, confira o comparativo completo do TechTudo e conheça detalhes das fichas técnicas da RX 6600 e da RTX 3060.

RX 6600 tem 8G de VRAM no padrão GDDR6 e apresenta clock de até 2.491 MHz — Foto: Divulgação/AMD

Especificações

A RX 6600 é uma placa que oferece 8 GB de memória no padrão GDDR6 com interface de largura de banda de 128 bits. Já a RTX 3060 aparece em versões com 8 ou 12 GB de VRAM GDDR6. Quanto à largura de banda, na versão de 8GB da placa da Nvidia, a interface também é de 128 bits, enquanto as versões de 12GB apresentam uma leve vantagem, com 192 bits de largura de banda.

No clock da GPU, quem leva vantagem é a placa da AMD, que pode entregar frequências de operação de até 2.491 MHz em turbo, contra apenas 1.780 MHz da RTX 3060. Os dois modelos têm como opções de saídas de vídeo as conexões DisplayPort e HDMI. Vale destacar, no entanto, que a RX 6600 oferece a versão 2.1 do HDMI, a mais moderna do padrão, com capacidade para rodar conteúdos em 8K.

RTX 3060 tende a apresentar performance superior à RX 6600, de acordo com testes de benchmark — Foto: Diviulgação/Nvidia

Desempenho

De acordo com informações de sites especializados em benchmarks, a RTX 3060 deve entregar um desempenho superior ao da RX 6600. Dados do site UserBenchmark apontam que, tanto em jogos, quanto em testes sintéticos, que utilizam softwares para testar a capacidade das placas e atribuir uma nota, a vantagem em performance da placa da Nvidia fica entre 15 e 20%.

Além disso, a RTX 3060 tende a oferecer melhor performance em jogos com Ray Tracing. De acordo com testes realizados pelo site PC World, em games como Shadow of the Tomb Raider, a placa da Nvidia chega a 74 FPS sem o recurso, e aumenta para 122 FPS com Ray Tracing ativado. Já a RX 6600 apresenta média de 53 quadros por segundo sem Ray Tracing e chega a apenas 109 FPS com o recurso. Vale mencionar que os testes foram feitos com os recursos DLSS e FSR desligados, para possibilitar uma comparação justa.

RX 6600 tem compatibilidade com Ray Tracing e realiza upscalling com FSR — Foto: Divulgação/Asrock

Recursos

Como mencionado, tanto a RTX 3060 quanto a RX 6600 são compatíveis com Ray Tracing. O recurso, que é tendência no segmento gamer, promete aprimorar a iluminação em jogos e aplicações compatíveis, trazendo mais realismo às cenas. Para além disso, ambas as placas contam com tecnologias de upscalling, que prometem aumentar a taxa de quadros em jogos. Na placa da Nvidia, essa tecnologia é o DLSS, que realiza o processo por meio de inteligência artificial. Já na AMD, é o FSR que impulsiona a taxa de quadros.

A RTX 3060 ainda é compatível com recursos como Nvidia Broadcast, que oferece diversas ferramentas focadas no público streamer. Por outro lado, a RX 6600 conta com funcionalidades como AMD Radeon Anti-Lag e AMD Radeon Boost, que podem, respectivamente, reduzir a latência e impulsionar o desempenho da GPU.

RTX 3060 têm consumo maior do que a RX 6600 — Foto: Reprodução/Amazon

Consumo

Mesmo prometendo um clock superior, a placa da AMD tende a ser a opção com menor consumo do comparativo, com um TDP de 132 W contra os 170 W de TDP da RTX 3060. Dessa forma, a RX 6600 apresenta melhor eficiência energética e, por isso, tende a superaquecer menos e ser mais silenciosa. Quanto às fontes recomendadas pelas fabricantes, para a RX 6600, a AMD indica o uso de uma PSU de no mínimo 300 W. Já a Nvidia recomenda um valor base de 500 W para a RTX 3060.

Preço e disponibilidade

A RTX 3060 é um modelo que conta com uma oferta maior no mercado brasileiro. Atualmente, a solução da Nvidia aparece em ofertas por valores a partir de R$ 1.700 no varejo online. Já a RX 6600 não é tão presente no mercado. É mais fácil encontrar sua versão mais avançada, a RX 6600 XT, que tem uma disponibilidade maior e um perfil mais premium. De qualquer modo, procurando com calma, é possível encontrar a RX 6600 em oferta no varejo online por valores a partir de R$ 1.919.

RX 6600 é mais barata, mas tem menos disponibilidade do que a RTX 3060 — Foto: Divulgação/AMD

Custo-benefício

Para escolher entre a RX 6600 e a RTX 3060, é preciso levar em conta o desempenho buscado pelo consumidor e os recursos desejados. Como dito anteriormente, a placa da Nvidia tende a apresentar uma performance superior em jogos tanto em Full HD quanto em Quad HD. Quando o Ray Tracing está ativado, a diferença também permanece. Portanto, se para você a tecnologia é um diferencial importante, a RTX 3060 parece ser a melhor escolha.

Por outro lado, quem apenas procura uma placa com desempenho intermediário satisfatório para jogos em 1080p pode ter um melhor custo-benefício com a RX 6600. Além de ser compatível com recursos modernos como Ray Tracing e FSR, a placa ainda tem um consumo menor e pode ser encontrada por preços mais em conta.

RX 6600 vs RTX 3060 Especificações RX 6600 RTX 3060 Lançamento outubro de 2021 fevereiro de 2021 Preço a partir de R$ 1.299 a partir de R$ 1.790 Clock até 2.491 MHz até 1.780 MHz Memória 8GB GDDR6 8 ou 12 GB GDDR6 Interface de largura de banda 128 bits 128 ou 192 bits Ray-Tracing Sim Sim Conexões DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 HDMI, DisplayPort Energia da placa 132 W 170 W Conector energia complementar um conector de 8 pinos um conector 8 pinos

Com informações de UserBenchmark e PC World

