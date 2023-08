RX 7600 vs RTX 3060: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

Uma opção interessante para quem busca alta performance a um bom custo-benefício, as placas de vídeo prometem entregar bom desempenho e taxas de quadros acima dos 100 FPS mesmo em títulos modernos. A seguir, confira o comparativo completo do TechTudo com a ficha técnica da RX 7600 e da RTX 3060 e entenda qual das opções é a melhor para o seu setup.

A RTX 3060 tem perfil intermediário e conta com recursos visados pelo público gamer, como DLSS e Ray Tracing — Foto: Reprodução/Amazon

Especificações

A RX 7600 traz 8GB de memória GDDR6 com interface de largura de banda de 128 bits, e conta com um clock que parte de 1.720 MHz e chega a até 2.655 MHz no modo turbo. Quanto à sua arquitetura, a placa de vídeo, lançada em maio de 2023, faz parte da linha RDNA 3.0 da AMD. A GPU conta com 2.048 núcleos stream de processamento e mais 32 núcleos RT, que se dedicam aos efeitos de Ray Tracing.

Já a RTX 3060 pode ser encontrada em versões de 8 GB ou 12 GB. Na primeira opção, sua interface apresenta os mesmos 128 bits da RX 7600. Na versão de de 12 GB, a placa da Nvidia traz interface de largura de banda de 192 bits, o que pode impulsionar a velocidade da VRAM. Mais antiga, a RTX 3060 conta com a arquitetura Ampère da fabricante e tem 3.584 núcleos CUDA, 32 RTs e, ainda, 28 núcleos Tensor. Quanto à velocidade de clock, a RTX 3060 conta com 1.320 MHz de base e chega a apenas 1.777 MHz no clock turbo.

Desempenho

Segundo informações de sites especializados em benchmarks, a placa da AMD tende a entregar mais desempenho. Os testes indicaram que, em jogos, a RX 7600 tende a ser 17% mais eficiente que a placa da Nvidia, o que pode ser uma diferença capaz de manter uma maior estabilidade nos quadros mesmo durante uso intenso.

Nos testes realizados pelo site Tech 4 Gamers, a RX 7600 alcançou uma performance superior em títulos famosos como Forza Horizon 5, Hitman 3 e Red Dead Redemption 2 , no qual a diferença em taxa de quadros alcançou uma diferença de 28,1% -- a placa da AMD chegou a 85 FPS, enquanto a da AMD ficou em 64. A diferença em performance pode ser justificada por um maior desempenho em pontos flutuantes (TFLOPS), além de uma velocidade de clock das memórias que pode chegar aos 2.250 MHz na RX 7600, contra apenas 1.750 MHz da placa da Nvidia.

RTX 3060 tem performance inferior à RX 7600 em testes de benchmarks — Foto: Divulgação/Nvidia

Recursos

As placas contam com uma boa oferta de recursos. A RX 7600 oferece suporte ao AMD FreeSync, que promete inibir as quebras de imagem conhecidas como tearing, além de suporte ao AMD Radeon Super Resolution e ao AMD FidelityFX Super Resolution (FSR). As tecnologias permitem, respectivamente, o uso de resoluções virtuais e otimizam o desempenho da placa por meio de uma espécie de upscalling inteligente.

Já a RTX 3060 tem compatibilidade com o DLSS, tecnologia da Nvidia comparável ao FSR que usa deep learning para otimizar o desempenho da GPU de acordo com a seleção do usuário entre perfis de desempenho ou qualidade. O modelo também conta com as ferramentas do Nvidia Broadcast, destinadas a criadores de conteúdo e streamers. Além disso, a placa tem suporte ao Ray Tracing, assim como a RX 7600.

RX 7600 apresenta desempenho superior à RTX 3060, mas perde em eficiência energética — Foto: Divulgação/AMD

Consumo

De acordo com os dados das fabricantes, a tendência é que os modelos tenham um consumo parecido, afinal, a diferença entre o TDP das placas é de apenas 5 W — a RX 7600 tem 165W, enquanto a RTX 3060 tem 170 W. Nos testes realizados pelo Tech 4 Gamers, a placa da Nvidia apresenta um consumo levemente inferior ao da RX 7600, resultando em uma vantagem de 1,45% em eficiência energética para a RTX 3060.

Assim como ocorre em outras placas do segmento, os modelos requisitam um conector de energia complementar de 8 pinos diretamente da fonte, o que não deve ser um problema para usuários que utilizam fontes relativamente modernas. Quanto à fonte, a AMD recomenda um mínimo de 450 W para RX 7600, enquanto a RTX 3060 precisa de ao menos 500 W para funcionar a 100% de sua capacidade.

Preço e disponibilidade

As duas placas podem ser facilmente encontradas no varejo online brasileiro, mas, atualmente, a placa da Nvidia acaba sendo o modelo mais “em conta”, por já ter mais tempo de mercado. É possível encontrar a RTX 3060 em oferta por valores a partir de R$ 1.849. Já a RX 7600 custa um pouco mais e aparece no varejo online brasileiro por valores a partir de R$ 1.919.

Com mais tempo de mercado que a RX 7600, a RTX 3060 pode ser encontrada por valores mais baixos que a concorrente — Foto: Reprodução/Amazon

Custo-benefício

Para escolher entre a RX 7600 e a RTX 3060, é preciso levar em conta a necessidade de performance e o orçamento disponível. A solução da AMD deve ser a opção ideal para quem busca por alto desempenho em games, e é um bom investimento pensando em longo prazo, já que sua arquitetura é mais recente.

Quem procura por uma solução mais econômica, por outro lado, tende a ter uma experiência satisfatória com a placa da Nvidia, que, apesar de entregar menos em FPS, conta com recursos avançados como Ray Tracing e DLSS e pode ser encontrada por valores mais baixos. Além disso, a RTX 3060 oferece uma pequena vantagem em termos de consumo de energia.

RX 7600 vs RTX 3060 Especificações RX 7600 RTX 3060 Lançamento maio de 2023 fevereiro de 2021 Preço a partir de R$ 1.919 a partir de R$ 1.849 Clock até 2.655 MHz até 1.777 MHz Memória 8GB GDDR6 8/12 GB GDDR6 Interface de largura de banda 128 bits 128/192 bits Ray-Tracing Sim Sim Conexões DisplayPort, HDMI 2.1 HDMI, DisplayPort Energia da placa 165 W 170 W Conector energia complementar um conector 8 pinos um conector 8 pinos

Com informações de UserBenchmark e Tech 4 Gamers

