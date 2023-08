RX 7600 vs RTX 3060 Ti: compare as placas de vídeo AMD e Nvidia

RX 7600 e RTX 3060 Ti são placas de vídeo da AMD e da Nvidia voltadas para jogos em Full HD. Lançadas, respectivamente, em maio de 2023 e dezembro de 2020, ambas as GPUs contam com especificações avançadas, como a memória VRAM no padrão GDDR6 , e apresentam suporte a Ray Tracing , tecnologia que melhora a performance gráfica em games. Além disso, no caso da Nvidia, a placa conta ainda com o recurso de uspcalling DLSS, próprio da fabricante. As soluções estão disponíveis por valores entre R$ 2.000 a R$ 2.400 no varejo online.

Frutos de gerações bem diferentes, as duas placas apresentam bom desempenho para títulos famosos e contam com algumas diferenças significativas quanto ao consumo energético e seus recursos. A seguir, confira o comparativo completo do TechTudo para conhecer todos os detalhes da RX 7600 e da RTX 3060 Ti. Ao final, veja qual das duas GPUs é a mais indicada para o seu setup.

RX 7600 rende boa performance em Full HD e faz parte da arquitetura RDNA 3.0 da AMD — Foto: Divulgação/ASRock

Especificações

Entre as duas placas, a RX 7600 tem o benefício de ser um produto muito mais recente. Lançada em maio de 2023, a GPU faz parte da arquitetura RDNA 3.0 da AMD e vem com um processador de 2.048 núcleos stream de processamento, complementados por 32 unidades RT, dedicadas à aceleração via hardware de efeitos de Ray Tracing.

Já a RTX 3060 Ti apareceu no mercado ainda em dezembro de 2020. O produto da Nvidia é formado por um processador gráfico Ampère de 4.864 núcleos CUDA de processamento. A esses, somam-se ainda 38 núcleos RT e outros 152 núcleos Tensor, usados pela Nvidia para processamento de tarefas de inteligência artificial e essenciais no suporte ao DLSS.

No que diz respeito às velocidades, a RTX trabalha com clock base de 1.410 MHz e pode acelerar a 1.665 MHz por meio de turbo. Já a placa da AMD tem clock mais agressivo: o piso é de 1.720 MHz, enquanto que o turbo máximo chega a 2.655 MHz, reservando a faixa intermediária de 2.250 MHz para aquilo que a AMD define como um clock estável para games.

Do lado da memória RAM, a RX 7600 vem com 8 GB de GDDR6 conectados por interface de 128 bits ao processador gráfico, o que permite aos componentes conversarem a 288 GB/s. Já a RTX 3060 Ti é servida pelos 8 GB de GDDR6, com a vantagem de contar com uma interface mais larga, de 256 bits, em grande parte responsável pela vazão maior de 488 GB/s.

Desempenho

No geral, as duas placas são destinadas a games em 1080p, mas a RTX 3060 Ti, por conta da largura de banda maior, tem algum fôlego reservado para resoluções maiores. Na prática, isso significa que, em performance bruta, a placa da Nvidia tem um pouco de vantagem – embora existam games que, em Full HD, terão a RX 7600 como opção com melhor desempenho.

Call of Duty: Modern Warfare 2 roda melhor na RX 7600 do que na RTX 3060 Ti — Foto: Reprodução/Steam

Em testes de benchmark desenvolvidos pelo portal Tech4Games, a RTX 3060 Ti teve performance 11% superior no jogo The Last Of Us a 1080p, apresentando 57 FPS contra 51 da RX 7600. Em Star Wars Jedi: Survivor, o cenário se repete com uma margem de 7,8% mais frames em favor da placa da Nvidia, ao reproduzir o título em Full HD (66 vs. 61 FPS).

Um dos títulos que não repetiu o padrão e colocou a RX 7600 na frente foi Call of Duty Modern Warfare 2. No game de tiro, a GPU da AMD foi a 108 FPS diante de 89 FPS da RTX 3060 Ti, apresentando uma vantagem de 19,2% em desempenho.

Consumo

As duas GPUs são similares naquilo que se define como Total Board Power (ou “Energia Total da Placa”, em tradução livre). O valor, medido em Watts, define a quantidade total de energia que o dispositivo precisa para operar a 100%. Do lado da Nvidia, a RTX 3060 Ti depende de 200 W para operar no máximo, enquanto que a RX 7600 tem um pouco menos de apetite, funcionando a 165 W.

RTX 3060 Ti precisa de uma fonte de energia de maior capacidade — Foto: Divulgação/Galax

As duas fabricantes também dão uma ideia do suprimento de energia mínimo que o PC precisa garantir para que a placa funcione sem problemas e sem comprometer o restante do computador. Para a solução da Nvidia, são recomendados 550 W mínimos, enquanto que a GPU da AMD depende de uma fonte de 450 W.

Recursos

As duas placas gráficas disputam um mesmo mercado e têm similaridades em recursos e tecnologias. O suporte ao Ray Tracing em tempo real é um dos recursos que aparece nos dois modelos como destaque. A tecnologia, que tem se popularizado em games mais recentes, consiste em um conjunto de técnicas que visa simular o comportamento real da luz nas cenas, usando a física para determinar como a luz incide sobre cenários e objetos.

A RX 7600 tem suporte a Ray Tracing, enquanto a RTX 3060 Ti se destaca pelo DLSS — Foto: Divulgação/AMD

Outro ponto importante diz respeito ao suporte a tecnologias de upscaling. A técnica é responsável por entregar em tela uma imagem final com resolução superior à resolução interna em que essa mesma imagem foi originalmente criada. Em jogos, essa abordagem ajuda a entregar mais performance, sendo uma tecnologia muito buscada pelos gamers.

Do lado da Nvidia, a RTX 3060 Ti é compatível com o DLSS, tecnologia da Nvidia que usa inteligência artificial para gerar uma imagem final de qualidade muitas vezes superior ao que seria possível apenas com a resolução nativa do sistema. Já a RX 7600 apenas realiza upscalling por meio de engines gráficas usadas em games. Por outro lado, a GPU conta com o recurso AMD FidelityFX, que promete melhorar o desempenho da placa de maneira automática em mais de 260 jogos.

Preço e disponibilidade

Por serem produtos recentes, ambas as GPUs são fáceis de encontrar no mercado nacional. Quanto ao preço, ao menos atualmente, a RX 7600 tem a vantagem de ser levemente mais barata. Nas nossas pesquisas, a placa com tecnologia da AMD aparece partindo de R$ 1.919, nos anúncios mais em conta para o modelo Challenger da ASRock.

A RTX 3060 Ti, a mais cara entre as duas, costuma sair por cerca de R$ 2.300. Assim como ocorre do lado da RX 7600, versões com especificações mais avançadas da placa estão disponíveis a preços mais altos.

RTX 3060 Ti tende a oferecer melhor desempenho, mas é mais cara — Foto: Divulgação/Nvidia

Custo-benefício

Para escolher entre a RX 7600 e a RTX 3060 Ti, é necessário ponderar sobre o uso que será feito da placa e considerar o orçamento disponível. Para games em Full HD com Ray Tracing, a placa da AMD é suficiente e mais barata. Entretanto, quem deseja um pouco mais de desempenho, pretende rodar a 1440p e curte games com suporte a DLSS pode ter um melhor custo-benefício ao investir na RTX 3060 Ti.

RX 7600 vs RTX 3060 Ti Especificações Radeon RX 7600 RTX 3060 Ti Lançamento maio de 2023 dezembro de 2020 Núcleos 2.048 processadores stream 4.864 núcleos CUDA Velocidade 1.720 a 2.665 MHz 1.410 a 1.665 MHz Memória RAM 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 Interface de memória 128 bits 256 bits Velocidade de memória 18 Gb/s 14 Gb/s Largura de banda 448 GB/s 288 GB/s TBP 165 Watts 200 Watts

Com informações de AMD, Nvidia e Tech4Games

